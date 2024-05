A volte basta lasciare l’auto tutta la notte o anche solo per poche ore all’ombra di una pianta per ritrovarla poi tutta imbrattata di una sostanza un po’ appiccicosa: si tratta della resina.

Questa sostanza, pur essendo naturale, può creare delle macchie antiestetiche sulla carrozzeria della tua auto. Importante è, però, rimuoverle molto velocemente: più a lungo restano, seccandosi, più è infatti difficile lavarne via ogni traccia.

Vediamo quali sono i metodi più semplici e veloci per toglierle senza scrostare la vernice o comunque rovinare la tua auto e cosa, invece, è meglio non fare o utilizzare.

Prodotti consigliati

Partiamo proprio dal capire quali sono i prodotti naturali consigliati per rimuovere questa sostanza dall’auto senza rovinarla.

Bicarbonato di sodio

Uno dei rimedi più utilizzati è quello a base di bicarbonato di sodio.

Ti basterà utilizzarne circa 50 grammi, bagnarli un po’ con dell’acqua fino a creare un composto pastoso e spalmarlo sulla macchia con delicatezza. Dopo averlo lasciato in posa per circa 10-15 minuti, rimuovi il tutto con dell’acqua calda.

Il bicarbonato assorbe la resina, anche quando questa è ormai secca, rimuovendo ogni macchia senza danneggiare la superficie dell’auto.

Attenzione: la pasta al bicarbonato di sodio, molto usato nelle pulizie domestiche, può essere leggermente abrasiva. Quando la togli via, evita di strofinare con troppa foga o potresti graffiare la tua auto.

Olio d’oliva

Quando le macchie sono ormai secche, puoi utilizzare l’infallibile metodo dell’olio d’oliva.

Versane un quarto di bicchierino direttamente sulla macchia o su un panno in microfibra e strofina delicatamente la macchia: grazie alle capacità emollienti di questo prodotto, la macchia si scrosterà con estrema facilità, lasciando la superficie dell’auto pulita e lucida. Non a caso, questa sostanza viene spesso usata per lucidare casa.

Dopo aver utilizzato l’olio, sciacqua la parte trattata con dell’acqua fresca per eliminare ogni residuo di questa sostanza.

Aceto bianco

Se le macchie risultano ancora evidenti dopo aver provato i metodi precedenti, possiamo provare un prodotto leggermente più aggressivo: l’aceto bianco, spesso usato per la pulizia della cucina.

Ti basterà diluirne 150 ml in circa 500 ml d’acqua, mettere il tutto in una bottiglia spray e spruzzare abbondantemente sulla superficie macchiata. Poi, sciacqua con acqua calda e strofina delicatamente con una spugnetta.

Le macchie verranno via con una sola passata e la superficie della tua auto sarà un vero e proprio specchio!

Questa sostanza può essere usata anche per la parte esterna della pulizia generale della tua auto!

Cosa non fare

Per prassi, si dice che per rimuovere la resina dall’auto andrebbero utilizzati la benzina o l’alcol denaturato.

Pur trattandosi di prodotti che riescono in effetti a rimuovere ogni traccia di resina in pochissimi secondi, questi sono troppo aggressivi e, se utilizzati male, possono rovinare la carrozzeria della tua auto.

Il nostro consiglio, quindi, è di non utilizzarli.

Inoltre, è importante non passare subito un panno umido sulla resina ancora fresca: in questo modo, infatti, rischiamo di disperdere questa sostanza appiccicosa anche su altre parti della nostra auto.

Infine, come anticipato in apertura, un’altra cosa da non fare è attendere troppo prima di pulire la tua auto. Più attendi, infatti, più la resina tende a seccarsi: certo, così è meno appiccicosa, ma è anche più difficile da staccare dalla carrozzeria dell’auto. Agire tempestivamente è, quindi, essenziale.