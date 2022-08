Andare al mare è una prerogativa assoluta dell’estate, siete d’accordo?

È infatti in questa stagione che ci si può rilassare in riva al mare al tramonto e stare in compagnia prendendosi una pausa.

Per non parlare dei costumi che diventano gli indumenti principali che indossiamo!

Tuttavia su questi si formano spesso le macchie di salsedine che si trasferiscono poi anche sui teli mare. Oggi infatti vedremo insieme come toglierle!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è sempre la scelta giusta per togliere le macchie dagli indumenti!

Non a caso è il rimedio antico della Nonna di cui ancora oggi non possiamo fare a meno dato il suo inebriante profumo e la sua efficacia intramontabili.

Per usarlo dovrete inumidire la zone interessata di costumi e teli, dopodiché strofinate sopra delicatamente il panetto di sapone.

Risciacquate più volte e fate asciugare lontano dai raggi solari…addio agli aloni!

Sapone giallo

Sempre in tema di rimedi della Nonna non posso non menzionare il sapone giallo!

Fantastico per avere un bucato perfetto in ogni momento e in modo naturale, economico ed ecologico.

Per usarlo contro le macchie di salsedine dovrete prendere una pallina di sapone e strofinarla sulla zona interessata dei tessuti.

Strofinate più volte sempre con cautela, poi risciacquate più volte per fare in modo che l’olio del sapone vada via definitivamente.

Aceto bianco

L’aceto bianco è prezioso in casa non solo per le faccende domestiche, ma anche e soprattutto in lavatrice!

Il suo potere sgrassante lo rende unico nei rimedi naturali e potete servirvene anche per le macchie ostinate su costumi e teli da mare.

Dovrete semplicemente riempire una bacinella con acqua tiepida e 1 bicchiere d’aceto bianco, mettete tutto in ammollo per un’intera notte.

L’indomani risciacquate per bene e lasciate asciugare all’aria aperta…avrete tutto come nuovo!

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone è prezioso per ripristinare il colore e il pulito di teli e costumi colpiti dalle macchie si salsedine!

Inoltre si tratta di un agrume e quindi donerà quella sensazione di freschezza e un profumo unici.

Potete strofinare direttamente mezzo limone sulle zone interessate inumidite precedentemente con acqua e risciacquare.

In alternativa mettete i tessuti in ammollo in una bacinella e il succo ben filtrato di 2 limoni.

Bicarbonato di sodio

Non poteva mancare il bicarbonato di sodio al nostro appello dei rimedi contro le macchie di salsedine!

Questo ve lo consiglio soprattutto per i costumi ed i teli bianchi o particolarmente chiari.

Dovrete fare una pasta densa con quanto basta di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Fate seccare il composto, dopo rimuovetelo strofinando e risciacquate più volte, ciao ciao sporco!

Sale fino

In ultimo vi consiglio un metodo a cui non si pensa spesso, ma ha una grande efficacia!

Si tratta proprio del sale fino, ingrediente naturale dalle grandi capacità pulenti ed infatti viene usato per molteplici cose in casa.

In questo caso dovrete spargere il sale sulle macchie si salsedine, poi versate del succo di limone e fate seccare.

Procedete poi togliendo il tutto con una spugnetta e nel frattempo strofinate, vedrete che risultato!

Avvertenze

Rispettate le dosi indicate nei rimedi e leggete attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette di costumi e teli mare.