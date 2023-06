Le abitudini quotidiane ci permettono di ottimizzare molte azioni per non incorrere a problemi: è quello che succede quando ci si trucca prima di vestirsi per non sporcare gli indumenti!

Ahimè, sebbene sia un’ottima idea, non sempre funziona e c’è sempre il momento in cui il collo delle t-shirt (magari un po’ stretto) si sporca e resta macchiato.

È capitato anche a voi? Non preoccupatevi! Vedremo subito insieme tutti i rimedi per dire addio alle macchie sporche di trucco!

Sapone di Marsiglia

Se chiedessimo alle nostre Nonne come risolvere un problemino del genere, ci direbbero subito di usare il sapone di Marsiglia!

Ed hanno infatti ragione, perché questo prodotto usare fin dai tempi antichi è ancora oggi una soluzione sempre efficace per togliere delicatamente anche le macchie più difficili.

Nel caso del trucco è perfetto, sapevate, infatti, che viene usato dalle make up artist anche per pulire a fondo i pennelli senza aggredire le fibre con prodotti chimici?

Ebbene, tutto quello che dovrete fare è inumidire la zona interessata con acqua tiepida e poi strofinare il panetto di sapone sopra, in modo molto delicato.

Risciacquate per bene e poi mettete in lavatrice, la macchia non sarà più un problema!

Sapone giallo

Un altro tra i saponi che sicuramente possono aiutare a mandare via lo sporco dato dal trucco è senza dubbio il sapone giallo!

Tante sono le proprietà di questo prodotto e la capacità che ha di farvi avere sempre panni splendenti in lavatrice è una di quelle più apprezzate.

Usatelo nel nostro caso strofinando una pallina di prodotto direttamente sulla parte della maglia sporca, precedentemente inumidita con acqua.

Finito questo passaggio, mettete nel cestello ed ecco fatto!

Bicarbonato di sodio

Come non aggiungere il bicarbonato di sodio tra i trucchetti efficaci per avere il collo delle t-shirt di nuovo pulito?

Sempre in prima linea tra i rimedi naturali che tolgono via lo sporco in poco tempo, il bicarbonato è perfetto nel nostro caso!

Fate una pasta densa con 1 cucchiaio di prodotto ed acqua a filo, fino a ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Successivamente dovrete spalmare e strofinare delicatamente il tutto sulla maglia e poi mettere in lavatrice.

Aceto bianco

In lavatrice l’aceto bianco dà il medio di sé per donare un risultato soddisfacente!

Infatti viene usato tantissimo per pretrattare le macchie, per mantenere vividi i colori dei vestiti e come ammorbidente naturale.

Al fine di pulire il collo delle t-shirt dal trucco sarà l’ideale: versate semplicemente qualche goccia di prodotto sulla zona da trattare, poi strofinate sopra un panno in microfibra e proseguite con il lavaggio.

Il risultato sarà fantastico!

Limone

Continuiamo i nostri rimedi con il limone, l’agrume che rende sempre felici quando lo si usa per la casa!

I motivi che muovono tanti a scegliere il limone non sono solo da concentrare sul profumo, ma anche sulla profonda capacità pulente che troviamo anche in lavatrice.

Per usare il limone nel nostro caso, dovrete prima bagnare la parte macchiata con dell’acqua tiepida, poi premete direttamente il succo di limone sopra e strofinate con un panno.

A questo punto non vi resta che fare il lavaggio in lavatrice o a mano e il risultato sarà ottimo!

Acqua ossigenata

Quando il collo delle maglie si sporca di trucco è una vera disdetta e se le sono bianche, la cosa si amplifica!

In caso di t-shirt bianche o chiarissime, c’è una soluzione che agisce quasi nell’immediato e si tratta dell’uso dell’acqua ossigenata.

Tante volte l’abbiamo vista come rimedio sostitutivo alla candeggina proprio perché riesce a smacchiare in poco tempo.

Dunque versate l’acqua sulla macchia, passate un panno e poi mettete in lavatrice.

Avvertenze

Leggete le etichette di lavaggio delle maglie prima di procedere con i rimedi.