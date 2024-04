Cosa fare quando quando trovi peli di animale in giro per Casa

Gestire casa, con un po’ di organizzazione e buona volontà, può essere meno faticoso e più semplice. Le cose potrebbero complicarsi quando si ha un cane o un gatto, perché (sappiamo bene) tendono a perdere il pelo più o meno durante tutto l’anno.

Non ho animali in casa, ma nella mia breve esperienza fuorisede ho potuto collaudare insieme alla mia coinquilina alcuni trucchi per avere una casa a prova di pelo! Ho pensato di racchiuderteli in questo articolo, sperando che possano esserti utili in futuro!

Dove trovi di più i peli di animale?

Per prima cosa, è importante localizzare “l’habitat naturale” dei peli nella nostra casa.

Dopo un’attenta osservazione, ho identificato tre principali colpevoli: i vestiti che, nonostante la lavatrice, sembrano attirarli come magneti; la tappezzeria, che sembra fare amicizia con ogni pelo; e infine, il pavimento, che diventa una tela per l’arte astratta formata dai peli del mio amico peloso.

Per ognuno di questi “teatri” c’è il rimedio giusto e vedremo insieme quali sono!

Purtroppo non tutti possiedono un’asciugatrice, ma se siete tra i fortunati, sappiate che è un potentissimo alleato. Io ce l’ho da qualche anno e utilizzo spesso un breve ciclo di asciugatrice prima di stendere i vestiti o dopo il lavaggio.

Non dimenticare mai di passare l’aspirapolvere

So che sembra un consiglio ovvio e banale, ma quante volte ci sarà capitato di uscire di casa in fretta e furia e non aver avuto il tempo di passare l’aspirapolvere? A me qualche volta è successo, perché sono spesso in ritardo! Ma quando hai un cane o un gatto in casa è una cosa che non dovremmo mai dimenticare

Perciò vi conviene passare l’aspirapolvere almeno due volte al giorno. Potrebbe sembrare molto, ma è una routine che vi assicuro farà la differenza. Poi ho un consiglio in più per voi: inserendo alcuni rimedi naturali nel sacchetto dell’aspirapolvere profumerete anche tutta la casa!

Tieni sempre dei vecchi collant a portata di mano

Chi l’avrebbe mai detto che dei semplici vecchi collant potessero diventare un’arma segreta contro i peli dei nostri amici pelosi? Io li uso per passarli sopra divani e coperte, sembrano esercitare una forza elettrostatica e i peli restano attaccati alle calze!

E non solo! Potete usarli anche come alternativa ai panni cattura polvere per spolverare la casa in pochissimi minuti:

Come acchiappare i peli attaccati sui vestiti?

Per i vestiti, il discorso è si fa più arduo. Ricordo che la mia migliore amica aveva di continuo i vestiti ricoperti da un’enorme quantità di peli, che non andavano via nemmeno dopo il lavaggio in lavatrice!

Da quando possiede un’asciugatrice sembra aver risolto in parte, ma i suoi trucchi preferiti erano quello del bigodino e quello della spugnetta.

Trucco con il Bigodino

L’uso di un bigodino nel cestello della lavatrice, soprattutto con lavaggi a temperature più basse, potrebbe sembrare bizzarro, ma è un piccolo trucco che funziona bene.

Il movimento dell’acqua insieme al bigodino crea una dinamica perfetta per imprigionare i peli. Prima parlavo di temperature basse perché, essendo di plastica, se le temperature sono alte potrebbe deformarsi.

La spugnetta: non solo per i piatti

E se vi dicessi che una semplice spugnetta da cucina gialla e verde può diventare il vostro miglior alleato nella lotta contro i peli di animali? Il trucchetto consiste nell’inserire la spugnetta insieme ai tessuti nel cestello della lavatrice e prima del lavaggio. Se è vecchia non è un problema.. sarà un ottimo modo per riutilizzarla!

Vi faccio vedere sia il metodo del bigodino che quello della spugnetta all’opera, con questo video: