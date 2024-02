Perché dovresti usare l’aspirapolvere per profumare la casa ogni giorno

Se dovessi pensare di rinunciare a un elettrodomestico, non avrei una risposta, perché per me sono tutti estremamente indispensabili. Tra questi l’aspirapolvere è quella che mi facilita di più!

Pensiamoci un attimo: con i ritmi che abbiamo adesso, certo non possiamo lavare il pavimento di casa tutti i giorni, e passare una scopa è efficace ma il tempo da investire si triplica.

Se vai di fretta, basta un passata di aspirapolvere e il problema è risolto! Ma ti dirò di più: sai che mentre passi l’aspirapolvere puoi dare un profumo piacevole in casa grazie ai rimedi naturali? Se non ne hai mai sentito parlare, questo potrebbe essere un buon motivo per iniziare, non trovi?

Quali rimedi usare nell’aspirapolvere

Come funziona questo piccolo trucco nello specifico?

Basterà utilizzare una serie di rimedi naturali nell’aspirapolvere. Quando lo accenderemo, la fragranza di quel rimedio o spezia inonderà le nostre stanze. Meglio fare una distinzione tra due tipologie di rimedi, in base alla disponibilità e al tempo che abbiamo in casa.

Quelli da mettere nel sacchetto

Alcuni rimedi naturali, per la loro dimensione, andrebbero messi direttamente nel sacchetto. Fai questa operazione quando lo stai sostituendo, ti garantisco che in questo modo eviterai anche i classici cattivi odori all’interno dell’aspirapolvere. I rimedi che utilizzo di più sono:

stecche di cannella : non possono mancare in casa, anche se vuoi profumare la cucina dopo aver preparato il pranzo;

: non possono mancare in casa, anche dopo aver preparato il pranzo; pot pourri : se lo ami particolarmente e ne hai una manciata in casa, puoi tranquillamente inserirlo nell’aspirapolvere;

: se lo ami particolarmente e ne hai una manciata in casa, puoi tranquillamente inserirlo nell’aspirapolvere; rametti di rosmarino o rametti di lavanda : per un odore fresco o rilassante;

: per un odore fresco o rilassante; foglie di alloro, l’anti-odore per eccellenza! Ecco un video con alcuni dei suoi utilizzi più importanti, come l’aspirapolvere.

Se non vuoi aprire lo scomparto del sacchetto

Può capitare che non hai tempo ma non vuoi rinunciare a questo piccolo trucchetto che oggi condivido con te! Sappi che ci sono alcuni rimedi naturali “lampo”, che puoi spargere semplicemente a terra, per poi aspirarli con il tuo aspirapolvere, appunto.

La polvere di cannella è un ottima alternativa alle stecche, ma avrai lo stesso effetto profumante. Se invece hai bisogno solo di deodorare l’aspirapolvere puoi anche spargere una manciata di bicarbonato e aspirarlo. Il bicarbonato è noto come assorbi-odori, quindi ti aiuterà in questo caso.

Infine, se hai delle spezie o erbe aromatiche macinate, come la menta, puoi ottenere un profumo buono e fresco a costo (quasi) zero!

Perché io lo faccio ogni giorno

Profumare la casa passando l’aspirapolvere è un trucchetto che ho imparato per caso e che cerco di fare ogni giorno. Voglio spiegarti perché dovresti farlo anche tu!

È davvero veloce

Sarà più facile a farsi che a dirsi! Basta davvero qualche secondo: scegliere il rimedio che vuoi, spargerlo sul pavimento, aspirarlo e continuare con le pulizie come faresti di solito. In più è anche economico, non hai bisogno di comprare profumatori.

Ovviamente ti consiglio di sostituire periodicamente il sacchetto, perché l’accumulo di polvere favorisce i cattivi odori. Non trascurare l’eventualità in cui la puzza dell’aspirapolvere sia persistente, perché potrebbe essere un guasto.

Puoi cambiare “profumo” ogni volta che vuoi

Poiché parliamo di ingredienti totalmente naturali e facilmente reperibili, puoi pensare anche di mixarli o cambiare la fragranza ogni giorno. Ovvio che, se il giorno prima hai usato la cannella, potresti sentirla anche il giorno dopo. Per questo puoi combinarla con l’alloro o il rosmarino se vuoi un mix accogliente ma fresco.

Un’alternativa con gli oli essenziali

Una piccola parentesi va concessa all’utilizzo degli oli essenziali per profumare l’aspirapolvere. Certo, il loro utilizzo non è economico come una manciata di bicarbonato, ma avere una o due boccette di olio essenziale in casa ha il suo perché. Basti pensare all’olio essenziale di lavanda, che ha proprietà rilassanti, e puoi usarlo anche per favorire il sonno la sera. Oppure puoi optare per l’olio essenziale di menta, da molti usato anche per alleviare i sintomi del mal di testa.

Ma come si possono usare nell’aspirapolvere? Possiamo fare una piccola differenza se l’aspirapolvere ha il sacchetto o il serbatoio:

se l’aspirapolvere è dotato di sacchetto , metti 5-6 gocce di olio essenziale su un dischetto di ovatta , poi riponi tutto nel sacchetto;

, metti , poi riponi tutto nel sacchetto; se invece l’aspirapolvere ha il serbatoio (come i modelli tipo Dyson) puoi anche applicare qualche goccia direttamente all’interno del serbatoio in plastica.

Passare l’aspirapolvere per profumare la casa è un trucco casalingo utile e pratico. Ma evita l’utilizzo di uno o più rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità.