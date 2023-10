Per chi ha dei pelosetti in casa, è facile che si ritrova sui propri capi un po’ di peli di animali che non vanno via facilmente.

Anzi, a volte nonostante il lavaggio in lavatrice, potremmo ritrovarceli ancora lì non sapendo come rimuoverli.

Ma non temete perché abbiamo noi dei trucchetti efficaci per questi casi. Vediamo, quindi, insieme come togliere i peli di animali dal bucato in lavatrice!

Bigodino

Iniziamo da un trucchetto che potrà sembrarvi piuttosto strambo eppure risulta essere molto efficace. Questo prevede l’utilizzo di un semplice bigodino, quello che comunemente utilizzate sui vostri capelli.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un bigodino nel cestello della lavatrice, insieme ai capi che presentano peli e avviare, poi, il ciclo di lavaggio più adatto.

Al termine, noterete che i vostri capi saranno liberi da peli di animali grazie alla capacità del bigodino di attirarli. Inoltre, potete anche passare il bigodino sul capo dopo il lavaggio per rimuovere eventuali peli ancora attaccati.

Salviettine umidificate

Un altro trucchetto molto efficace prevede l’utilizzo delle salviettine umidificate, che utilizziamo solitamente per pulirci le mani quando siamo fuori casa.

In questo caso, quindi, dovrete mettere i capi nella lavatrice, aggiungere una o due salviette umidificate nel cestello insieme al bucato e azionare un ciclo di lavaggio delicato senza centrifuga.

Ovviamente, vi suggeriamo di ricorrere a salviettine più resistenti e spesse in modo che non si rompano durante il lavaggio.

Dal momento che queste salviettine vantano un forte potere assorbente, saranno in grado di attirare le fibre dei tessuti evitando di farle attaccare sui capi.

Vi ricordiamo, infatti, che possono essere utilizzate anche per rimuovere la polvere sulle superfici!

N.B La quantità delle salviette dipenderà dal quantitativo di bucato che dovrete lavare. Per vedere se state utilizzando salviette adatte provate a strapparle con le mani: se si strappano facilmente, non sono adatte per questo scopo.

Spugnetta da cucina

Se i peli sono ancora lì, allora vi suggeriamo di ricorrere a una spugnetta da cucina, ovvero la classica spugnetta gialla e verde per assorbire i peli degli animali sui vostri capi durante il lavaggio in lavatrice.

In questo caso, dovrete semplicemente prendere una spugnetta non troppo vecchia e inserirla nel cestello della lavatrice. Dopodiché, avviate il normale ciclo di lavaggio e noterete che la spugna riuscirà ad intrappolare tutti i peli degli animali domestici attaccati sui capi.

Aceto

L’aceto è un ingrediente da dispensa utile in varie occasioni. Ma sapevate che è in grado anche di rimuovere i peli di animali sul bucato? Ebbene sì!

In realtà, questo ingrediente è considerato un ammorbidente naturale, in grado di rilassare le fibre e di far staccare i peli attaccati ai vestiti.

Vi basterà semplicemente versare circa 100 ml di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e impostare il ciclo di lavaggio più adatto ai vostri capi.

Oltre a liberare i capi dai peli, l’aceto li avrà anche ammorbiditi e ravvivato il loro colore!

Trucchetti post-lavaggio

Se dopo il lavaggio i peli sono ancora lì, allora è il caso di passare ad altri trucchetti da provare dopo il lavaggio.

Innanzitutto, vi suggeriamo di strofinare un foglio per asciugatrice sul vostro capo, in quanto sarà in grado di eliminare l’effetto elettrostatico.

Un altro trucchetto prevede l’utilizzo della pietra di pomice. In questo caso, dovrete strofinarla delicatamente sul capo da trattare.

Infine, solo se siete abbastanza pratiche, potreste provare una striscia di nastro adesivo, facendola aderire bene sulla parte del tessuto dove maggiormente ci sono i peli e tirandola successivamente.

Ovviamente, bisogna essere molto caute nell’eseguire questo rimedio per non rovinare il tessuto.

Avvertenze

Questi sono metodi economici e casalinghi per rimuovere la lanugine dai vostri capi. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle etichette di produzione, in modo da non rovinarli. Inoltre, vi ricordiamo di essere molto cauti nell’utilizzo di alcuni metodi e di accertarvi sempre prima di poterli utilizzare in un’area nascosta del vostro tessuto.