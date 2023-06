Molte di noi in casa amano avere la carta da parati sulle pareti per decorarle, abbellirle e per personalizzare le stanze.

Con il passare del tempo, però, queste tendono a sporcarsi, ad ingiallirsi e ad accumulare molta polvere.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la polvere se hai la carta da parati in modo da non rovinarla e avere le pareti super pulite!

Prima di iniziare

Innanzitutto, prima ancora di iniziare con la pulizia della carta da parati, è bene ricordare delle cose per essere certe di non danneggiarla.

Vi raccomandiamo, infatti, di tenere conto sempre del materiale di cui è fatta la carta da parati in modo da procedere con sicurezza. In linea generale, sono lavabili quelle in vinile e in tessuto. Ma, purtroppo, non è sempre così.

Pertanto, vi suggeriamo di controllare le indicazioni del produttore e di accertarvi che possa essere bagnata oppure no. E ora, vediamo come fare!

Panno in microfibra

Questo rimedio può essere utilizzato sia per la carta da parati lavabile che per quella non lavabile, in quanto prevede semplicemente l’utilizzo di un panno in microfibra, noto per la sua capacità di assorbire la polvere in maniera veloce.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è utilizzare un panno morbido e pulito e passarlo dall’alto verso il basso in modo da non spostare la polvere da una parte all’altra della superficie. Inoltre, vi ricordiamo di procedere con questa operazione regolarmente per non far accumulare troppa polvere e per non farla impregnare nella carta.

Per arrivare alle parti più alte della carta da parati, infine, potete attaccare il panno a una scopa.

Aspirapolvere

In alternativa alla scopa o al panno in microfibra, potete anche servirvi dell’aspirapolvere. Ovviamente, questo elettrodomestico può essere utilizzato solo sulla carta da parati più ruvida e resistente.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è sollevare l’aspirapolvere e passarla regolarmente sulle pareti, procedendo dall’alto verso il basso e facendo attenzione a non sfregare la carta da parati.

Panno elettrostatico

Oltre al panno in microfibra potete anche usare il panno elettrostatico in modo da raccogliere tutta la polvere senza fatica. Questo trucchetto è consigliato soprattutto per le carte da parati non lavabili, in particolare quelle in carta non trattata e quelle in tessuto delicato, in quanto non rischia di graffiarle e rovinarle.

Come già visto prima, anche in questo caso potete raggiungere le parti più alte servendovi di una scopa e scorrendo dall’alto verso il basso. E a tal proposito, vediamo insieme come realizzare un panno cattura polvere fai da te!

Bicarbonato

In caso di macchie, potete provare ad utilizzare il bicarbonato, il quale è un ingrediente noto per le sue molteplici proprietà, tra cui quella sbiancante, smacchiante e sgrassante. Vi ricordiamo, infatti, che ha un forte potere assorbente ed è in grado di rimuovere anche tutto lo sporco dal piano cottura!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare due cucchiaini di bicarbonato di sodio in una brocca contenente un litro di acqua tiepida, immergere un panno morbido nella miscela, strizzarlo bene affinché sia umido e non bagnato e passarlo delicatamente sulla carta da parati.

Dopodiché, lasciate asciugare e il gioco è fatto! Ovviamente, potete provare questo rimedio solo sulla carta da parati lavabile. In alternativa al bicarbonato, potete anche utilizzare il sapone di Marsiglia, versando circa 50 gr di questo prodotto in una bacinella contenente 2 litri di acqua e procedere come già visto.

Il sapone di Marsiglia, infatti, come il bicarbonato vanta proprietà pulenti molto delicate. Non a caso, è l’ingrediente base per realizzare uno smacchia-tutto fai da te!

Amido di riso

In caso, invece, di macchie su carta da parati non lavabile, allora potete provare questo trucchetto che prevede l’utilizzo dell’amido di riso, anch’esso noto per la sua forte azione assorbente. Vi ricordiamo, infatti, che è molto efficace anche per sgrassare i vetri sporchi!

Applicatelo, quindi, direttamente sulla macchia, dopodiché lasciatelo in posa per circa 15-20 minuti prima di tamponare con un panno asciutto per eliminare i residui di amido: addio macchie!

N.B: perché questo rimedio sia efficace, dovete agire il prima possibile senza attendere che la macchia si asciughi.

Gomma da cancellare

Infine, vediamo un ultimo trucchetto per eliminare soprattutto le macchie di penna o dovute alle scarpe: la gomma da cancellare bianca.

In questo caso, vi basterà strofinarla sulla macchia, avendo cura di procedere delicatamente senza strapparla. E voilà: la vostra carta da parati sarà come nuova! Vi raccomandiamo di utilizzare questo trucchetto solo per la carta da parati in cellulosa.

Avvertenze

Vi raccomandiamo di accertarvi sempre della tipologia di materiale prima di procedere con i trucchetti proposti.