Le giornate diventano sempre più fresche fino ad arrivare alla stagione invernale quando l’utilizzo dei termosifoni diventa indispensabile per rendere la nostra casa calda.

Per evitare, però, di diffondere la polvere accumulata all’interno dei caloriferi in tutto l’ambiente, sarebbe bene rimuoverla accuratamente soprattutto se “incastrata” tra le fessure.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la polvere tra le fessure dei termosifoni in maniera facile e veloce!

Phon

Il metodo più efficace per dire addio a tutta la polvere accumulata nelle fessure del termosifone prevede l’utilizzo del phon. Questo elettrodomestico, infatti, è in grado di spingere giù la polvere velocemente.

Vi basterà, quindi, mettere innanzitutto un panno umido dietro e sotto il termosifone per non far appiccicare la polvere sui muri o a terra, azionare il vostro phon sul getto di aria fredda e passarlo prima sui fori superiori e poi sulle pareti dei termosifoni.

Al termine di quest’operazione, vi accorgerete che tutto lo sporco finirà sui panni liberando definitivamente il vostro calorifero!

E se volete sapere come procedere nel dettaglio, ecco un video pensato per voi!

Aspirapolvere

Magari può sembrare scontato citarlo, eppure ne vale la pena perché risulta essere molto efficace e un grande aiuto. Parliamo dell’aspirapolvere.

Questo elettrodomestico, infatti, è in grado di aspirare la polvere in eccesso a patto però che la utilizziate servendovi di beccucci specifici in grado di pulire le superfici più strette e più difficili da raggiungere.

Dovrete semplicemente passarla lungo le fessure del termosifone più volte e la polvere sarà solo un brutto ricordo.

Piumino anti-polvere

Altrettanto efficace è anche il piumino antipolvere, il quale è molto versatile e morbido e può essere infilato anche nei punti più stretti.

Inseritelo, quindi, nei fori posti al di sopra del termosifone e ripassatelo più volte. Il piumino sarà in grado anche di rimuovere i piccoli residui di polvere che l’aspirapolvere non riesce ad eliminare.

Metodo del nodo

Se volete provare un trucchetto in grado di rimuovere dal termosifone in maniera furba, allora non possiamo non menzionare il metodo del Nodo!

In questo caso, dovrete munirvi di un panno cattura polvere e fare un nodo su una delle estremità.

In questo modo avrete formato una sorta di “manico” per spingere giù il panno tra le fessure. Quindi, infilatelo negli spazi tra i singoli elementi del termosifone, avendo cura di mantenere sempre il nodo fuori, e fatelo scivolare giù tirando, appunto, la “coda” del nodo.

Potrebbe capitare di ritrovare il panno pieno di polvere subito dopo, pertanto vi suggeriamo di cambiarlo di volta in volta.

Il metodo del panno, poi, può essere utilizzato anche per lavare il termosifone all’interno: dovrete inumidire il panno in una soluzione composta da 500 ml di acqua e 1 bicchiere di aceto e procedere come già visto.

Come se non bastasse, l’aceto è noto anche per la sua capacità di prevenire la formazione della polvere!

Calze in microfibra

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo di materiali da riciclo che possono fungere da panni cattura polvere fai da te.

Vi suggeriamo di ricorrere alle calze in microfibra, il quale vanta un tessuto molto simile per composizione a quello utilizzato per i panni cattura polvere che compriamo.

Dovrete semplicemente munirvi di vecchi collant e fissarli su un bastone molto sottile facendo un nodo o utilizzando un elastico.

Dopodiché, inseritelo nei fori del termosifone e tutta la polvere nascosta sarà catturata. Vi ricordiamo che questo trucchetto delle calze può essere utilizzato anche per togliere la polvere nascosta sotto il letto!

Avvertenze

Vi consigliamo di valutare con chi è di competenza lo stato dei vostri caloriferi prima di intervenire e soprattutto nel caso in cui siate inesperti.