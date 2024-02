Ho dimenticato il bucato in lavatrice! Come ho eliminato la puzza di chiuso

Cerchiamo sempre di fare il nostro meglio: a lavoro, con le persone che amiamo, e persino con le faccende domestiche! Ma è umano commettere qualche errore di tanto in tanto.

L’altro giorno presa dalla frenesia di una classica giornata infrasettimanale, avevo completamente dimenticato di aver azionato la lavatrice e, di conseguenza, il bucato è rimasto tanto tempo nel cestello.

Il risultato? Quando ho aperto il cestello della lavatrice, ho avvertito subito una forte puzza di chiuso. Se è capitato anche a te, voglio raccontarti come ho risolto senza troppi problemi.

Il bucato si può recuperare?

Il problema di un bucato che puzza dopo la lavatrice è più comune di quanto si immagini. Per questo occorre estrarre un momento alcuni panni dalla lavatrice e valutare se si possono “recuperare” oppure no.

Mi spiego meglio: quando mi succede “annuso” velocemente il bucato e se noto che non puzza particolarmente, decido di stenderlo comunque, sperando che l’aria aperta e il sole mi aiutino a dissolvere il cattivo odore dal bucato lavato.

Ma se invece ha un odore molto forte, dobbiamo seguire dei semplici passaggi prima di poterli stendere.

Faccio un risciacquo con un rimedio naturale

Non ti sto dicendo di ripetere l’intero programma di lavaggio, sarebbe uno spreco di energia e tempo. Possiamo optare per un semplice risciacquo, programma che hanno tutte le lavatrici.

Per eliminare i cattivi odori dal bucato in lavatrice serve un rimedio naturale che rispecchi tale funzione: il mio è l’acido citrico.

Ne avrai sicuramente sentito parlare: questo composto si presenta sotto forma di polvere e va disciolto in acqua. In genere ho sempre pronta una soluzione. Basta sciogliere 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua e usarlo per diverse esigenze in casa. Te le riassumo in questo video:

Se hai già pronta la tua soluzione all’acido citrico, basterà versarne circa un bicchiere nello scomparto dell’ammorbidente e avviare il programma di risciacquo. L’acido citrico non solo eliminerà il cattivo odore dal bucato, ma sarà un ammorbidente naturale ed ecologico.

Un’alternativa all’acido citrico è l’aceto bianco, di alcol o di vino non fa differenza: 100 ml di prodotto sono sufficienti per deodorare il bucato durante il risciacquo. Ma preferisco consigliarti l’acido citrico, in quanto ha un approccio molto più ecologico.

Faccio una pulizia rapida della lavatrice

Quando il bucato resta per lungo tempo nella lavatrice, il cattivo odore si trasferisce inevitabilmente anche nel cestello. Se hai poco tempo, puoi inumidire un panno e versare una goccia di aceto di alcol.

Passalo in tutto il cestello, tenendo l’interruttore della lavatrice spento. Non dimenticare di passare il panno anche tra la guarnizione, così eliminerai qualsiasi possibilità che si formino macchie di muffa.

Tieni l’oblò della lavatrice aperto, così si asciugherà completamente.

Se invece noti che l’odore potrebbe dipendere non solo dal bucato dimenticato, puoi optare per un lavaggio a vuoto, che elimina i cattivi odori e ogni traccia di calcare. In questo video ti lascio tutte le alternative possibili:

Cosa fa puzzare la lavatrice?

Prima di lasciarci, possiamo riassumere insieme tutte le cause per cui potresti avvertire cattivo odore quando apri il cestello della lavatrice:

quando dimentichi il bucato per ore, non stendendolo subito (e abbiamo visto insieme come risolvere); quando lavi il bucato a una temperatura non adatta: per esempio se fai una lavaggio rapido usando basse temperature e il bucato è molto sporco; se usi troppo detersivo o troppo ammorbidente durante il lavaggio: più detersivo non significa più pulito e profumato, anzi potrebbe creare melma e muffa; se non fai periodicamente pulizia approfondita della lavatrice con lavaggi a vuoto; quando dimentichi per troppo tempo i vestiti sporchi nel cesto della biancheria.

Spero che questi consigli potranno esserti utili in futuro, così farai meno errori di me!