Come togliere quella Puzza di Fogna in Bagno che sale dagli Scarichi?

Quando il caldo si intensifica è molto semplice che si instaurino delle puzze all’interno del nostro ambiente che possono provenire da varie zone.

Una delle più frequenti e allo stesso tempo insostenibili è la puzza di fogna che risiede maggiormente in bagno e in cucina.

Per toglierla definitivamente vi dirò 5+1 trucchetti fai da te molto efficaci!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è riconosciuto per tante proprietà di cui si può beneficiare.

Tra queste troviamo quella anti-odore, perfetta per togliere ogni tipo di puzza proveniente dall’ambiente, vediamo subito come!

Quello che vi consiglio è inserire 2 cucchiai colmi di bicarbonato negli scarichi interessati e lasciare così tutta la notte.

L’indomani versate un secchio d’acqua bollente e vedrete che gli odori saranno andati via!

Potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale al secchio d’acqua per spargere un buon profumo.

Acido citrico

Proprio come il bicarbonato di sodio, anche l’acido citrico è multi-funzionale e sarà utile non solo per togliere la puzza, ma anche per liberare i tubi da eventuali incrostazioni.

Versate 1 cucchiaio di acido citrico nei tubi da cui sentite provenire la puzza, lasciate un’intera notte e poi versate il secchio con acqua molto calda.

Sapone di Marsiglia

Se volete un rimedio che possa togliere la puzza di fogna dal bagno e allo stesso tempo profumare, allora dovrete affidarvi al sapone di Marsiglia!

Questo è infatti un prodotto molto diffuso in casa per le pulizie e possiede un odore inebriante!

Procuratevi delle scaglie di sapone dal panetto e fatele sciogliere in un secchio d’acqua calda, successivamente versatelo nei tubi interessati stando attenti a non scottarvi.

Vedrete che dopo non avrete il minimo cattivo odore nel bagno!

Limone

Il succo di limone è da tempo immemore un agrume non solo buono come condimento in cucina, ma anche per le faccende domestiche!

Oggi vedremo che è ottimo anche per la puzza di fogna in bagno, vi dirò subito in che modo!

Non dovrete far altro che tagliare un limone grande a fette e posizionarle sui tubi, il resto del limone lo dovrete mettere in un secchio con acqua calda.

In seguito versate molto delicatamente il secchio sulla fetta e così l’acqua calda esalerà tutto l’odore del limone che di conseguenza mangerà i cattivi odori.

Sale da cucina

Sapevate che il sale da cucina è fantastico per dire addio alla puzza in bagno?

Ebbene sì, oltre alle proprietà sgrassanti molto utili per le faccende domestiche, ha anche una buona azione anti odore!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 cucchiaio di sale fino nei tubi di scarico (nel caso del WC mettetene almeno 3).

Lasciate agire per tutta la notte, poi versate sempre 1 secchio d’acqua ed ecco che non avrete più la puzza!

Aceto bianco

Come ultimo rimedio non posso che consigliarvi l’aceto bianco!

Sarà molto semplice usare il trucchetto ed è anche il più veloce, dato che non dovrà agire tutta la notte.

Si tratta infatti di mettere 2 bicchieri d’aceto nel secchio con acqua molto calda e versarlo negli scarichi interessati, ripetete poi i passaggi finché non sentirete il minimo odore.

Avvertenze

Vi ricordo di rispettare le quantità indicate e di non gettare negli scarichi oggetti che potrebbero intasarlo. Inoltre se la puzza non dovesse andar via dopo alcuni giorni, è il caso di consultare un esperto.