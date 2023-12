Avete appena lavato i panni, li avete stesi all’aperto ma a causa del cattivo tempo ve li ritrovate non profumati come vorreste?

Questo, purtroppo, capita soprattutto quando c’è un eccesso di umidità all’esterno che sembra quasi “attaccarsi” sui capi e provocare quel cattivo odore che diventa difficile da togliere.

Ma non per noi! Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere la puzza sui panni lasciati stesi fuori con l’umidità!

Deodorante fai da te

Il primo rimedio che vi proponiamo, in caso non vogliate rilavare tutti i capi, consiste nel preparare un deodorante fai da te da vaporizzare direttamente sui panni in modo da assorbire il cattivo odore.

Munitevi, quindi, di:

500 ml di acqua distillata

25 gocce di olio essenziale (scegliete quello che preferite)

(scegliete quello che preferite) 2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Vi basterà versare il bicarbonato e le gocce di olio essenziale che avete scelto nell’acqua e travasare, poi, la miscela in un flacone spray. Dopodiché, vaporizzate la miscela sui vostri capi, mantenendo una distanza di almeno 10 cm in modo da non bagnarli.

Bicarbonato

Un altro ingrediente che vi proponiamo di utilizzare è il bicarbonato, il quale è in grado di neutralizzare i cattivi odori.

Vi basterà, quindi, aggiungere 1 misurino di bicarbonato direttamente nel cestello della lavatrice e avviare, poi, il ciclo di lavaggio più adatto per i vostri capi.

Per un effetto ancora più efficace, potete anche versare nel bicarbonato 4/5 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace è, invece, l’aceto, il quale come il bicarbonato è noto per la sua funzione anti-odore.

Vi ricordiamo, infatti, che può essere utilizzato anche per togliere la puzza dal frigorifero!

Versate, quindi, 1 tazzina di aceto nella vaschetta del detersivo e avviate il ciclo di lavaggio.

Sale profumato

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come poteva mancare all’appello il sale, la cui proprietà assorbente lo rende l’ingrediente base per realizzare un deumidificatore fai da te?

In questo caso, però, vediamo come realizzare il sale profumato! Munitevi, quindi, di:

1 bicchiere di fiori di lavanda fresca

500 gr di sale grosso

Acqua q.b

Versate, quindi, i fiori di lavanda fresca e il sale in una ciotola e aggiungete anche l’acqua fino a coprire il sale. Poi, lasciate riposare tutto per circa 1 settimana o di più, in modo da far assorbire tutta l’acqua dal sale.

A questo punto, non vi resta che aggiungere 1 cucchiaio di questo sale profumato nel cestello insieme al bucato e avviare il ciclo di lavaggio.

N.B Se volete conservare il sale profumato per gli usi prossimi, vi consigliamo di riporlo in un contenitore a chiusura ermetica e di conservarlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi del sole.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, si sa, è uno di quei prodotti in grado di profumare il nostro bucato e di rimuovere anche le macchie più ostinate.

Vi ricordiamo, infatti, che è considerato uno smacchia tutto fai da te! Dovrete, quindi, versare 1 cucchiaio di sapone grattugiato nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio.

Ammorbidente naturale

Se oltre a togliere la puzza dai capi, volete anche ammorbidirli, allora vediamo insieme come realizzare l’ammorbidente fai da te!

Dovrete versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, mescolare fino a farlo sciogliere e aggiungere, poi, 10 gocce dell’olio essenziale che preferite.

Vi suggeriamo fragranze come quelle alla lavanda, limone o arancia in quanto sono quelle solitamente utilizzate sui capi.

Infine, versate 100 ml di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente durante il lavaggio.

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio prima di provare i rimedi suggeriti.