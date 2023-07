Spesso e volentieri capita che i nostri vestiti abbiano un odore sgradevole di sudore accumulato nel corso del tempo. Questa puzza persistente può essere difficile da eliminare durante il normale ciclo di lavaggio.

Per porre rimedio a questo piccolo problemino, esiste uno spray fai da te che può aiutare a rimuovere efficacemente questa puzza prima di mettere i vestiti in lavatrice.

Vediamo insieme, quindi, una semplice ricetta per creare il vostro spray anti-puzza di sudore utilizzando ingredienti comuni!

Ingredienti

Ma cosa si deve usare per preparare questo composto?

Beh, la risposta sta all’interno della vostra casa, poiché occorreranno elementi davvero semplici e che, se non vi trovate al momento in casa, potete reperirli molto facilmente!

Per creare lo spray anti-puzza di sudore, quindi, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

250 ml d’acqua

60 ml di aceto di mele

10-15 gocce di olio essenziale di tea tree (opzionale)

L’aceto di mele è abbondantemente usato in lavatrice ed è fantastico per pretrattare le macchie e mandare via ogni tipo di cattivo odore.

Il tea tree oil, invece, oltre a possedere un meraviglioso profumo, ha anche delle proprietà antibatteriche, quindi gli indumenti saranno come nuovi!

Procedimento

Presi tutti gli ingredienti? Benissimo! Non ci resta che vedere qual è il procedimento facile e veloce per fare lo spray profumato!

Iniziate versando l’acqua in un flacone spray pulito, successivamente aggiungete l’aceto di mele al flacone. Ora non vi resta che dare un profumo aggiuntivo e proprietà antibatteriche con le gocce di olio essenziale di tea tree.

Infine chiudete bene il vaporizzatore e agitatelo delicatamente per miscelare gli ingredienti.

Prima di mettere i panni in lavatrice, inumidite la zona interessata con dell’acqua e poi spruzzate una quantità abbondante di composto. Ora non vi resta che procedere al lavaggio e godervi il risultato!

Lavaggi anti-odore

Oltre all’utilizzo dello spray fai da te, vi darò alcuni suggerimenti per lavaggi anti-odore in modo eliminare efficacemente la puzza di sudore dai vestiti!

È fondamentale, infatti, fare in modo che non solo il prodotto creato faccia il suo effetto, ma anche tutti gli altri procedimenti di lavaggio, così da avere un fantastico risultato!

Vediamo di seguito quali sono i principali:

Prima di mettere i vestiti in lavatrice, verificate sempre le istruzioni di lavaggio sull’etichetta del capo;

sull’etichetta del capo; Pre-trattate le aree con puzza di sudore applicando dello spray direttamente sulle zone interessate e lasciando agire per qualche minuto prima di mettere i vestiti in lavatrice;

applicando dello spray direttamente sulle zone interessate e lasciando agire per qualche minuto prima di mettere i vestiti in lavatrice; Se possibile, evitate di utilizzare temperature elevate durante il lavaggio, poiché il calore può fissare l’odore di sudore sui tessuti. Optate per lavaggi a temperature più basse o utilizzate il ciclo delicato se il tessuto lo permette;

durante il lavaggio, poiché il calore può fissare l’odore di sudore sui tessuti. Optate per lavaggi a temperature più basse o utilizzate il ciclo delicato se il tessuto lo permette; Aggiungete al lavaggio un prodotto anti-odore come bicarbonato di sodio o aceto di mele . Aggiungete circa 1/2 tazza di bicarbonato di sodio o 120 ml di aceto di mele direttamente nel cestello della lavatrice insieme ai vestiti;

. Aggiungete circa di bicarbonato di sodio o di aceto di mele direttamente nel cestello della lavatrice insieme ai vestiti; Togliete subito i panni del cestello una volta lavati, lasciarli al suo interno può dare vita a cattivi odori d’acqua stagnante.

Avvertenze

Ricordate che è importantissimo, al fine di avere sempre indumenti lavati correttamente, consultare le etichette di lavaggio.