Come Togliere la Puzza di Sudore che rimane sui vestiti anche dopo la Lavatrice

Avete appena lavato le vostre magliette in lavatrice ma scorgete ancora un cattivo odore di sudore che proprio non vuole andare via.

Purtroppo, infatti, talvolta il sudore tende ad impregnarsi così tanto soprattutto nella zona sub ascellare che tende a far puzzare i capi pur se li abbiamo lavati.

E quindi come fare? Facile, basta provare questi trucchetti, scopriamoli insieme!

Aceto

Se c’è un ingrediente da dispensa noto per la sua proprietà anti-odore, questo è l’aceto, il quale vanta anche proprietà pulenti e sgrassanti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un bicchiere di aceto in una bacinella contenente acqua e mettere, poi, in ammollo il capo per circa un’ora.

In alternativa, potete anche versare due cucchiai di aceto bianco direttamente sull’area del capo in cui è concentrata la puzza di sudore e lasciare agire per circa 20 minuti.

Dopodiché, non vi resterà che procedere con il lavaggio in lavatrice e…addio puzza di sudore!

N.B Sembra essere lungo il dibattito secondo il quale l’aceto potrebbe avere un effetto inquinante per l’ambiente. In ogni caso, è sempre da preferire rispetto ai detersivi disponibili in commercio.

Bicarbonato di sodio

Come l’aceto, anche il bicarbonato di sodio è noto per la sua proprietà di neutralizzare i cattivi odori. Non a caso, viene utilizzato in frigorifero per eliminare la puzza derivante dal cibo.

Vi basterà, quindi, realizzare una pasta di bicarbonato mescolando tre cucchiai di bicarbonato di sodio con acqua a filo e strofinarla, poi, nella zona del capo dove sentite maggiormente il cattivo odore.

A questo punto, fate agire per qualche ora o per tutta la notte prima di procedere con il comune lavaggio a mano o in lavatrice.

Sale

Un altro ingrediente da dispensa che vanta proprietà assorbenti molto efficaci è il sale, il quale è una manna dal cielo non solo per assorbire i cattivi odori ma anche l’umidità in eccesso in casa!

In una ciotola contenente acqua tiepida, quindi, versate mezza tazza di sale e mescolate. Dopodiché, travasate la miscela così ottenuta nell’area del capo dove è concentrata la puzza e fate agire per circa un’ora. Infine, effettuate il lavaggio dell’indumento in lavatrice o a mano e godetevi la magia!

Limone

Se l’aceto, il bicarbonato e il sale aiutano solo ad assorbire i cattivi odori, il limone invece aiuterà anche a portare un buon profumo. Questo agrume, infatti, è amato proprio per il suo odore inebriante naturale in grado anche di portare una ventata di freschezza in bagno, un ambiente solitamente soggetto ai cattivi odori!

Versate, quindi, il succo di tre limoni spremuti in una bacinella contenente acqua fredda, dopodiché immergete l’indumento e lasciatelo in ammollo per circa mezz’ora. A questo punto, risciacquatelo e la puzza di sudore sarà solo un brutto ricordo!

N.B Vi consigliamo di non utilizzare questo rimedio sui capi scuri, in quanto la funzione sbiancante del limone potrebbe scolorirli.

Rosmarino

Anche le erbe aromatiche sono in grado di togliere la puzza dagli indumenti in maniera facile e veloce. Parliamo del rosmarino, il quale vanta anche proprietà sgrassanti e pulenti.

In una bacinella contenente acqua calda, quindi, versate alcuni rami di rosmarino e mettete in ammollo i vostri indumenti che puzzano di sudore per qualche ora. Poi, strofinate l’area del capo che puzza di sudore con i rametti di rosmarino e procedete con il comune lavaggio. E voilà: la puzza scomparirà in un batter d’occhio!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come usare il rosmarino in casa per pulirla e profumarla!

Salvia

Come il rosmarino, anche la salvia si rivela efficace per le sue proprietà detergenti e deodoranti. Aggiungete, quindi, circa 20/25 foglie di salvia in un pentolino contenente circa un litro di acqua e fate bollire la miscela per 20 minuti. Dopodiché, spegnete il fuoco, fate raffreddare la miscela, filtratela e versatela in un flacone con vaporizzatore.

A questo punto, spruzzatela sui punti del capo che presentano maggiormente la puzza e fate agire per un po’ prima di procedere con il lavaggio. Come se non bastasse, questa miscela può essere utilizzata anche per pulire e profumare la vostra casa!

N.B Sebbene questa miscela alla salvia sia e delicata, è sempre meglio evitarla sui capi bianchi, in quanto potrebbe rilasciare un po’ di colore.

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio delle magliette prima di provare i rimedi suggeriti, onde evitare di rovinarle.