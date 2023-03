Come Togliere Tutto lo Sporco dal Cassetto della Lavatrice con uno spazzolino

Il cassettino del detersivo in lavatrice è una delle componenti di questo elettrodomestico che più è soggetta allo sporco a causa del continuo contatto con il detersivo e con l’acqua.

Non di rado, infatti, ci ritroviamo macchie nere di muffa che se non rimosse rischiano di compromettere il lavaggio ottimale dei nostri capi.

E quindi cosa fare? Semplice, basta procedere con la pulizia profonda del cassetto della lavatrice seguendo questi trucchetti!

Come smontarlo

Innanzitutto, è importante smontare questo cassetto in modo da procedere con una pulizia più profonda.

Per farlo, dovrete premere il bottone apposito, di solito posto lateralmente accanto o sopra lo scomparto dell’ammorbidente. A questo punto, procedete con l’estrazione in maniera delicata per evitare di rompere il cassetto. Una volta sfilato, poi, vi suggeriamo di smontarlo ulteriormente (se possibile) così da pulire le singole componenti.

Come pulirlo

Una volta smontato, vediamo insieme come pulire il cassetto e rimuovere tutto lo sporco e i residui incrostati al suo interno! Riempite, quindi, una bacinella con metà aceto bianco e metà acqua calda, dopodiché immergete in questa miscela tutte le componenti della vaschetta e lasciatele in ammollo per qualche minuto per far ammorbidire lo sporco incrostato.

Dopodiché, servitevi di uno spazzolino da denti vecchio e strofinate su tutta la superficie del cassettino, avendo cura di non trascurare neppure gli angoli più nascosti. A questo punto, passate una spugnetta morbida imbevuta di acqua e di un po’ di sapone di Marsiglia e risciacquate accuratamente sotto l’acqua corrente.

Infine, lasciate asciugare bene il vostro cassetto e rimontatelo al suo posto: sarà pulito come non mai! Vi suggeriamo di effettuare quest’operazione almeno ogni sei mesi per evitare di far incrostare lo sporco e rendere più difficile la sua rimozione.

Video Pulizia

Ecco un video dettagliato e molto semplice che vi guiderà sulla pulizia del cassettino della lavatrice!

Se non volete smontarlo

Finora, abbiamo visto gli step da seguire in caso abbiate modo di smontare il cassetto della lavatrice e vogliate procedere con una pulizia profonda. Se, però, non volete smontarlo, non temete! È possibile infatti pulirlo lo stesso. Vediamo come!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il tanto noto bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà sgrassanti, smacchianti e sbiancanti. Inoltre, è una manna dal cielo per togliere le macchie di calcare. Non a caso, è utilizzato per eliminare le macchie gialle dal water!

Mescolate, quindi, una manciata di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel. Dopodiché, applicatelo su uno spazzolino e strofinate in maniera molto delicata sul cassettino. A questo punto, lasciate agire per 10 minuti e risciacquate con acqua tiepida. Il cassettino della lavatrice sarà come nuovo!

Trucchetto della spugnetta

Un altro rimedio molto efficace è il trucchetto della spugnetta. Tutto ciò che dovrete è tagliare una vecchia spugna morbida ed inutilizzata in vari pezzetti e immergere, poi, questi pezzetti nell’aceto assoluto.

Dopodiché, senza strizzare, appoggiate la spugna nel cassettino e lasciate agire per diverse ore. Infine, rimuovete la spugna, strofinate l’eccesso di sporco e asciugate con un panno morbido pulito.

Metodo dell’asciugamano

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che vi sorprenderà per la sua efficacia: il metodo dell’asciugamano. Scegliete, quindi, un asciugamano vecchio e che non dovrete più utilizzare, e ritagliatelo fino a ricavare dei piccoli pezzetti.

Dopodiché, bagnate i pezzi di asciugamano con l’acqua ossigenata, appoggiateli nella vaschetta del detersivo e fate agire per qualche ora. Infine, strofinate con una spugnetta e risciacquate con un panno: addio sporco!

Questo rimedio è indicato soprattutto per la rimozione delle macchie nere di muffa, in quanto l’acqua ossigenata è una manna dal cielo per eliminare la muffa in bagno!

Avvertenze

Per non rischiare di danneggiare il cassettino, provare i rimedi prima in un angolino nascosto. Inoltre staccate la spina della lavatrice prima della pulizia e se staccate il pezzo, fate molta attenzione.