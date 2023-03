Uno sporco accumulato in lavatrice può dare problemi non solo al corretto funzionamento dell’elettrodomestico, ma anche al bucato che non sarà splendido come sempre.

È per questo che si consiglia mettere a nuovo la lavatrice in tutte le sue componenti almeno una volta al mese e per farlo basta 1 bicchiere!

Scopriamo insieme come usarlo e dire addio a tutto lo sporco in lavatrice!

Acido citrico

Prelevato in modo naturale dagli agrumi e ingrediente molto performante in casa e in lavatrice, l’acido citrico è uno dei rimedi naturali più amati!

Sarà fantastico al fine di togliere per bene tutte le macchie di calcare, muffa e incrostazioni varie presenti nel cestello e nei tubi dell’elettrodomestico.

Tutto quello che dovrete fare è riempire 1 bicchiere di prodotto, aggiungere 4 gocce di olio essenziale profumato (facoltativo), mettere in lavatrice e avviare il lavaggio a vuoto.

Usate una temperatura alta in modo che possa fare effetto e vedrete che risultato!

Bicarbonato di sodio

Anche il bicarbonato di sodio è ampiamente diffuso in lavatrice da tempi immemori, per cui possiamo servircene al fine di togliere tutto lo sporco!

Se mettete 1 bicchiere di questo prodotto in lavatrice potrete avere non solo un risultato efficace in termini di pulizia, ma non avrete più eventuali cattivi odori accumulati.

Sapevate che è ottimo anche per avere panni candidi come la neve? Ebbene sì, potete usare il bicarbonato al posto della candeggina mettendone 1 misurino nel cestello e vedrete che lucentezza!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Limone

Con la sua azione disincrostante e naturale il limone è un altro trucchetto perfetto in lavatrice per fare i lavaggi a vuoto!

Filtrate benissimo il bicchiere di succo così da non lasciare né semini né pezzetti di polpa che potrebbero ostruire i tubi e avviate il lavaggio ad alte temperature.

Oltre al pulito ci sarà anche un fantastico profumo che sentirete poi in tutta la lavatrice!

Con 1 cucchiaio di succo di limone messo nella vaschetta dell’ammorbidente quando fate il bucato, potete avere un ammorbidente naturale risparmiando e riducendo l’inquinamento!

Aceto

Come non menzionare anche l’aceto tra i metodi che mandano via lo sporco dalla lavatrice?

Usarlo è semplicissimo e basterà sapere come usarlo per avere subito dei risultati fantastici sia per il bucato che nei lavaggi a vuoto.

Per togliere lo sporco dovrete fare 1 lavaggio a vuoto con 1 bicchiere d’aceto a temperature alte e tutto il calcare andrà via in poco tempo.

Nel caso del bucato, invece, mettete 1 tazzina d’aceto con 1 cucchiaino di oli essenziali nella vaschetta dell’ammorbidente e avrete ottenuto un metodo alternativo per avere panni soffici!

Sale grosso

Un ingrediente che avrete sicuramente in casa e di cui forse non sfruttate al meglio le potenzialità è il sale grosso!

Stiamo parlando ancora una volta di un prodotto che estirpa tutto il calcare e la muffa accumulata all’interno dell’elettrodomestico.

Dovrete usarlo a temperature alte per far sciogliere per bene i granuli. Mettete 1 bicchiere di prodotto nel cestello e ci penserà poi lui a risolvere ogni problemino.

Percarbonato

Ultimo rimedio da usare contro lo sporco in lavatrice è un ingrediente che viene scelto per sbiancare i panni, ovvero il percarbonato!

Come tutti gli altri elementi precedentemente elencati, anche il percarbonato è perfetto sia per il bucato che per pulire l’elettrodomestico.

Versatene 1 bicchiere nel cestello, avviate il lavaggio a vuoto e dopo godetevi il risultato!

Analogamente al sale grosso, anche il percarbonato necessità temperature dai 40° in su per agire in modo efficace.

Le 5 Regole d’oro per la tua Lavatrice

Per avere la Lavatrice sempre come nuova, ricordate sempre queste 5 Regole d’oro: