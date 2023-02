Come Sbiancare gli Strofinacci dopo un solo Lavaggio in Lavatrice?

Gli strofinacci della cucina sono comodi perché ci permettono di asciugare le stoviglie o di asciugare varie superfici.

Al contempo, però, tendono essi stessi a sporcarsi perché li usiamo spesso per afferrare padelle, pentole o per assorbire le macchie di olio, di sugo e di caffè.

Insomma, averli sempre bianchi potrebbe risultare difficile. Ma non con i nostri trucchetti! Oggi, infatti, vedremo come sbiancare gli strofinacci dopo solo un lavaggio in lavatrice!

Aceto

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà sbiancanti e sgrassanti tali da rimuovere le macchie più ostinate!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare mezzo bicchiere di aceto bianco nella vaschetta del detersivo e avviare, poi, il ciclo di lavaggio. I vostri strofinacci saranno come nuovi!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, il quale è più ecologico dell’aceto, pur vantando la sua stessa efficacia. In 1 l di acqua tiepida, quindi, versate 150 gr di acido citrico e mescolate il tutto fino ad ottenere una miscela omogenea. A questo punto, versate circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo e…godetevi la magia!

Come se non bastasse, potete utilizzare questo rimedio anche per rimuovere il calcare dalla lavatrice effettuando un lavaggio a vuoto!

Bicarbonato

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo del bicarbonato, il quale vanta proprietà sbiancanti tali da essere anche una manna dal cielo per rimuovere le macchie gialle di sudore dai capi!

Vi basterà, quindi, aggiungere un cucchiaio di bicarbonato nel cestello e avviare il ciclo di lavaggio: addio macchie! Per un effetto più efficace, vi consigliamo di coniugare insieme il bicarbonato con l’aceto!

Percarbonato di sodio

Oltre al bicarbonato, potete anche utilizzare un ingrediente “cugino”: il percarbonato di sodio. Questa polverina ha una funzione sbiancante tale da essere utilizzata per conferire candore ai capi senza ricorrere alla candeggina!

Aggiungete, quindi, un misurino di percarbonato nella vaschetta del detersivo e procedete, poi, con un lavaggio ad alte temperature. Vi ricordiamo, infatti, che il percarbonato necessita di alte temperature affinché la sua funzione sbiancante venga attivata e di impostare, quindi, sempre temperature superiori ai 40 gradi durante il lavaggio in lavatrice.

Per le macchie più ostinate, potete anche provare il metodo proposto nel video:

Limone

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di sbiancare in maniera naturale, come si può non menzionare il limone, l’agrume dalle mille proprietà? Oltre a sbiancare, infatti, questo ingrediente è in grado anche di neutralizzare la puzza degli strofinacci e farli profumare come non mai!

Mescolate, quindi, mezza tazza di succo di limone in 500 ml di acqua e versate il tutto nella vaschetta del detersivo. Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio e…i vostri strofinacci saranno come nuovi!

N.B Vi ricordiamo di utilizzare il succo di limone solo su strofinacci chiari e bianchi a causa della sua funzione altamente sbiancante.

Acqua ossigenata

Sebbene non sia propriamente naturale, l’acqua ossigenata vanta comunque un approccio ecologico e può essere, quindi, utilizzata in alternativa ai prodotti disponibili in commercio per sbiancare il bucato.

In questo caso, dovrete aggiungere semplicemente un cucchiaio di acqua ossigenata nel cestello o nella vaschetta del detersivo, avviare il ciclo di lavaggio…e il gioco è fatto!

N.B Vi ricordiamo di utilizzare l’acqua ossigenata solo con gli strofinacci bianchi e di essere certe che non ci siano altri capi in lavatrice; l’acqua ossigenata, infatti, potrebbe scolorirli.

In caso di macchie ostinate

Spesso, come abbiamo già detto, gli strofinacci tendono a presentare delle macchie di olio, di sugo, di caffè e così via, non proprio facili da rimuovere. Pertanto, sarebbe bene pre-trattarle prima di procedere con i rimedi visti finora in modo da agire direttamente sulla macchia.

In una ciotola, quindi, versate due cucchiai di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Dopodiché, applicatelo sulla macchia servendovi di uno spazzolino, lasciate agire per almeno un’ora e procedete con il lavaggio dello strofinaccio in lavatrice: addio macchie!

Avvertenze

Consultate sempre le etichette di lavaggio per accertarvi di non rovinare i vostri strofinacci.