Come usare il Bicarbonato per il frigorifero

Quando il frigorifero ha bisogno di essere pulito, ce ne accorgiamo chiaramente. Un po’ sono i cattivi odori che non sono piacevoli da avvertire una volta aperto lo sportello, allo stesso tempo notiamo che non c’è quella sensazione di freschezza che vorremmo.

Oggi ho deciso di mostrarvi la pulizia del frigorifero con un solo rimedio… Il Bicarbonato! Usato però in tanti modi diversi.

Iniziamo!

Come sbiancare gli scaffali ingialliti

Avete presente gli scaffali bianchi del frigorifero? Con il tempo possono avere dei segni scuri, o possono ingiallire. In questo caso preferisco servirmi di una pasta di bicarbonato e acqua.

Prepararla è un gioco da ragazzi: unite tre cucchiai di bicarbonato di sodio a un cucchiaio d’acqua. Questa miscela diventerà una pasta cremosa che potrete spalmare con facilità sulle superfici di plastica bianca, come appunto gli scaffali.

Dopo aver lasciato agire la pasta per circa 30 minuti, armatevi di una spugna umida e rimuovete il composto. Risciacquate più volte per eliminare i residui di bicarbonato.

Come pulire e deodorare i ripiani in vetro

I ripiani in vetro del frigorifero presentano una sfida diversa; tendono a mostrare ogni goccia di liquido versata, sembrano ancora più sporchi e appiccicosi.

Per questa zona ho preferito usare il bicarbonato in modo diverso: puro (quindi in polvere) con un paio di gocce di olio essenziale di limone.

Questo non solo aggiunge una potenza pulente extra, ma dona anche un profumo fresco che si diffonde ogni volta che apri il frigorifero.

Lo uso in questo modo:

per prima cosa, mescolo una ciotola pura di bicarbonato con 7-8 gocce di olio essenziale di limone , lasciando agire per qualche secondo;

, lasciando agire per qualche secondo; prendo una spugna morbida e bagnata, la intingo nella ciotola e la passo sui ripiani ;

; aspetto qualche minuto, raccolgo il grosso del bicarbonato e risciacquo un paio di volte.

La cosa che mi piace di più di questo mix è proprio questa: il bicarbonato (grazie alla sua azione abrasiva delicata) toglie il grasso e lo sporco, il limone mi rinfresca e profuma tutto ok frigorifero!

Come usarlo per una pulizia veloce

Nel nostro quotidiano frenetico, a volte quello che serve è una soluzione veloce ma efficace.

Anche qui che entra in gioco il nostro caro amico bicarbonato, ma in formato Spray! La preparazione è semplice: in un flacone spray vuoto, mescolate 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 500 ml acqua.

Una volta agitato bene il contenitore, avrete uno spray prontissimo per essere utilizzato sulle superfici interne del vostro frigorifero. Ricordate sempre di sciacquare bene!

Per assorbire gli odori del frigorifero

Infine, ma non per importanza, l’utilizzo che forse conosciamo di più del bicarbonato in frigorifero: quello di assorbire i cattivi odori. Ponendo una ciotola aperta piena di bicarbonato su uno dei ripiani del frigorifero, potrete dire addio a qualsiasi traccia di odore sgradevole.

Il bicarbonato assorbe gli odori naturalmente, lasciando l’aria dentro il frigorifero fresca e pulita. Il mio suggerimento? Cambiate il bicarbonato in ciotola ogni mese, per assicurarvi che continui ad essere efficace come il primo giorno!