Per le pulizie di casa, siamo solite acquistare una serie di prodotti diversi per ogni tipo di superficie!

Però tutti questi prodotti non solo portano ad un dispendio economico, ma sono realizzati con sostanze chimiche che fanno male all’ambiente e possono essere nocivi anche per noi!

Ecco perché la natura ci viene in aiuto! Infatti è possibile realizzare un detergente multiuso con un solo ingrediente naturale… Il bicarbonato!

Proprietà

Il bicarbonato è un composto molto semplice che riserva moltissime proprietà: è sbiancante, pulente, smacchiante e antisettico: infatti contrasta la proliferazione batterica.

Inoltre, a differenza dell’aceto, non è un prodotto acido, quindi ha un impatto delicato su tutte le superfici. Senza dimenticare che è un ottimo anti-odore naturale, utile anche per lavaggi a secco, come tappeti o materassi.

Con il solo utilizzo del bicarbonato è possibile realizzare uno spray multiuso che può esserci utile in moltissime occasioni. Vediamo di seguito gli ingredienti!

Ingredienti

L‘occorrente per realizzare il detergente multiuso non è soltanto di facile reperibilità, ma è anche molto economico e lo troviamo facilmente a casa nostra! Ecco tutti gli ingredienti e l’occorrente:

mezzo litro d’acqua

45 grammi di bicarbonato di sodio

imbuto

brocca graduata

cucchiaio

spruzzino (in base alle nostre esigenze di pulizia)

Come avete visto, è davvero facile procurarsi tutto l’occorrente per questo spray multiuso, vediamo subito come si fa e come utilizzarlo!

Procedimento

Nella brocca graduata, versiamo l’acqua a temperatura ambiente. Di seguito, aggiungiamo il bicarbonato poco per volta, mescolandolo con il cucchiaio.

La dose massimo di bicarbonato è di 45 grammi. Vi consigliamo di non andare oltre, altrimenti quest’ultimo non si scioglierà e rimarrà sul fondo. Se l’acqua inoltre è a temperatura ambiente, si scioglierà più facilmente.

A questo punto, con l’aiuto dell’imbuto, versiamo il tutto in uno spruzzino. Se lo desiderate, potete versare il liquido in una bacinella in base alle pulizie che dovrete svolgere.

Come usarlo

Questo spray può sostituire tutta una serie di detersivi chimici che si è soliti acquistare per le pulizie di casa. Vediamo gli utilizzi nel dettaglio.

Per i vetri

Ci sono molti metodi casalinghi per pulire i vetri e farli splendere. Il nostro detergente fai da te è ottimo in quando eliminerà gli aloni lasciando i vostri vetri puliti e brillanti.

In questo caso, potete agire in due modi:

Versate il liquido in una bacinella, in cui intingere un panno morbido, strizzarlo bene e fare una prima passata sui vetri. Dopodiché prendere un panno pulito e asciugare. Versare il liquido nello spruzzino, vaporizzare dove necessario e passare il panno in microfibra.

Per gli indumenti

La soluzione di acqua e bicarbonato è molto utile anche per eliminare i cattivi odori dagli indumenti.

Con il cambio di stagione oppure un bucato mal riuscito, i nostri abiti tendono ad avere quell’“odore di chiuso” che è difficile da rimuovere.

Proprio per questo, ci basterà vaporizzare lo spray multiuso e lasciare il vestito all’aria. L’azione anti-odore del bicarbonato eliminerà completamente i cattivi odori.

Per il frigorifero

Quando vogliamo eliminare i cattivi odori dal frigorifero, siamo soliti mettere mezzo bicchiere di bicarbonato in una ciotolina. In questo modo, questo composto assorbirà gli odori persistenti degli alimenti.

Ma il nostro spray al bicarbonato è un ottimo detersivo naturale per pulire il frigorifero, grazie proprio alla sua azione anti-odore e antibatterica.

In uqesto modo, le superfici del frigorifero saranno ben pulite e senza qualche odorino indesidrato!

Se lo desiderate, aggiungete 1/2 gocce di olio essenziale di limone, per un effetto ancora più sgrassante.

Per spolverare

La soluzione spray all’acqua e bicarbonato può sostituire un classico detersivo spray anti-polvere.

Bastano un paio di spruzzi su un panno in microfibra e passarlo delicatamente sulle superfici. Sarà rimossa la polvere in un batter d’occhio!

Per il forno

Per garantire lunga vita al nostro forno, bisogna pulirlo ad ogni utilizzo. Ci sono diversi metodi naturali per lavare e sgrassare il forno, come il limone, il sale o l’aceto.

Ma per una pulizia veloce e delicata, possiamo usare questo spray. Il bicarbonato aiuterà a rimuovere le macchie e l’odore di cibo rimasto nell’elettrodomestico!

Attenzione

Vi ricordiamo che è meglio assicurarsi di poter utilizzare lo spray multiuso sulle superfici di casa prima di agire di propria iniziativa. Basta seguire le indicazioni fornite dal produttore.

