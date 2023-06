Non buttar via le bustine di tè ma usale così nel tuo giardino

Tutti coloro che amano concedersi un piccolo momento di relax e gusto si dividono in quelli che preferiscono il caffè e quelli che, invece, amano l’intensità del tè.

Questa bevanda può essere preparata in diversi modi: quello più comune è attraverso le bustine da tè che, messe in acqua bollente, sprigionano tutto il loro aroma fino a regalarti questa buonissima bevanda.

Se sei un amante del tè e consumi questa bevanda, non buttar via le bustine utilizzate! Puoi, infatti, utilizzarle nel tuo giardino e per le tue piante.

Fertilizzare le piante

Il metodo più famoso è sicuramente quello di fertilizzare le tue piante. Le foglie di tè sminuzzate, contenute nelle bustine, sono infatti ricche di nutrienti tra cui l’azoto, importantissimo per la crescita delle piante. Un elemento comune anche a un altro famoso concime naturale, ossia i fondi di caffè.

Fai, però, attenzione. Se le bustine di tè sono biodegradabili, puoi interrarle direttamente nel terriccio e, col tempo, queste si decomporranno rilasciando le sostanze nutritive che contengono.

Se, però, queste non sono biodegradabili, dovrai aprire le bustine e spargere sul terriccio soltanto le foglioline di tè sminuzzate poco prima di innaffiare la pianta.

Migliorare il terriccio

Oltre a far bene alle piante, le bustine di tè fanno bene anche al terreno! Contengono infatti l’acido tannico che è particolarmente adatto ai terreni usati per le piante acidofile.

Puoi sia interrare direttamente le bustine (se biodegradabili) sia preparare un nuovo tè con le bustine usate e utilizzarlo come acqua di innaffiatura da versare, quindi, direttamente sul terriccio.

Ridurre i ristagni d’acqua

Le bustine di tè hanno un alto potere assorbente che puoi sfruttare in modo intelligente per le tue piante.

Il metodo è semplicissimo: puoi, infatti collocare più bustine di tè alla base del vaso, subito dopo aver messo uno strato di argilla espansa e subito prima di versarci dentro il terreno.

Assorbendo l’acqua in eccesso, le bustine di tè eviteranno il formarsi di ristagni idrici che possono far marcire le radici delle piante. Ovviamente, per evitare che questo accada, devi comunque fornire alla tua pianta solo la quantità d’acqua di cui ha realmente bisogno, senza esagerare.

Attenzione: anche in questo caso, è sempre preferibile utilizzare bustine di tè biodegradabili.

Eliminare i cattivi odori

Le bustine di tè usate continuano a sprigionare un odore piacevole. Inoltre, assorbono gli altri odori forti evitando che questi si diffondano troppo.

Puoi quindi mettere più bustine di tè usate in un piattino da collocare per qualche ora in un posto del cortile o del giardino dove ci sono cattivi odori in modo da eliminarli o anche solo alleviarli.

Dopo alcune ore, al massimo un giorno, sostituisci le bustine di tè con bustine nuove.

Allontanare parassiti e limacce

Mettere delle bustine da tè usate in piattini da collocare in giardino è, inoltre, utile anche per tenere lontani parassiti delle piante e limacce che possono mangiucchiarne le foglie.

L’odore del tè, un po’ pungente, può infatti risultare repellente a questi sgraditi ospiti e prevenire vere e proprie infestazioni.

N.B: in caso di infestazione in corso, utilizza rimedi più mirati per allontanare i parassiti delle piante o usa un prodotto specifico.