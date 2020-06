Con l’arrivo delle giornate calde, non c’è niente di meglio che trascorrere una bella giornata in giardino, magari in compagnia di amici e parenti!

Però, come ben sappiamo, il nostro giardino può essere “invaso” da diverse tipologie di insetti che non solo possono essere nocivi per le nostre piante, ma possono anche essere fastidiosi per noi!

Ovviamente, in base anche ai consigli di un esperto, è buona abitudine prendersene cura e possiamo farlo con metodi del tutto naturali e con prodotti che troviamo facilmente anche a casa nostra!

In questo articolo vi mostreremo i migliori rimedi naturali contro gli insetti del giardino, indicando specificamente contro quali insetti il rimedio è più efficace.

Iniziamo!

N.B. In base alla natura delle vostre piante, assicuratevi di poter utilizzare i rimedi indicati!

Aceto

Conosciamo questo prodotto da supermercato soprattutto per le pulizie di casa, ma pochi sanno che può essere il nostro migliore alleato contro alcuni insetti.

L’aceto si presta a moltissimi usi in giardino! Utile per pulire i vasi di terracotta, per rinvigorire le piante e contro alcuni parassiti!

Efficace contro…

Ecco come possiamo utilizzarlo:

Formiche. per evitare una vera e propria invasione, cospargete dell’aceto lungo i bordi di vasi e piante per tenerle lontane!

per evitare una vera e propria invasione, cospargete dell’aceto lungo i bordi di vasi e piante per tenerle lontane! Lo stesso metodo è di solito impiegato anche per scarafaggi, zanzare e cimici .

. Mosche e moscerini. Mescolate mezzo bicchiere di aceto di mele con un cucchiaio di melassa, un bicchiere di acqua e un quarto di tazza di zucchero. Appendete il composto.

Sapone di Marsiglia

È ben noto l’utilizzo del sapone di Marsiglia come insetticida naturale. Si prepara molto facilmente: basta sciogliere circa 10 grammi di sapone in scaglie in 1 litro d’acqua e riporlo in uno spruzzino.

La sua azione è puramente meccanica. Crea un involucro su insetti piccoli ostruendo le loro vie respiratorie e impedendo loro di invadere le nostre piante.

Questo metodo è meglio utilizzarlo di sera, quando non c’è una temperatura alta e quando le piante non sono in fiore.

Efficace contro…

Tutti gli insetti a corpo molle, e in particolare:

afidi

ragnetti rossi

mosca bianca

cocciniglia

psilla

N.B. Non tutte le piante tollerano il Sapone di Marsiglia come insetticida, per esempio alcune piante di pomodori, gigli, portulaca e così via. Per questo, chiedete prima di usarlo a chi è di competenza.

Infuso di Aglio

Avete capito bene! Tutti conosciamo le proprietà benefiche dell’aglio per la salute, anche se il forte odore non è particolarmente apprezzato.

Proprio questa sua caratteristica lo rende ottimo in moltissimi casi in cui vogliamo allontanare alcuni insetti del giardino.

Ha proprietà vermicide e battericide e può essere preparato essenzialmente in due modi.

Il primo metodo consiste nel preparare un infuso d’aglio, schiacciando 3/4 bulbi in mezzo litro d’acqua bollente. Lasciare in infusione per qualche ora, filtrare accuratamente e riporre in uno spruzzino.

Il secondo metodo invece consiste nel preparare il macerato d’aglio. In 1 litro d’acqua inserite 10 grammi di aglio tritato (se ve ne serve di più aumentate le dosi: in genere per 10 litri di acqua si ha bisogno di 100 grammi di aglio).

Questo preparate va lasciato appunto macerare per almeno 24 ore. Anche in questo caso, possiamo versarlo in uno spruzzino ma filtrandolo molto bene.

Per rendere la soluzione più “adesiva”, per 1 litro d’acqua aggiungiamo 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido, ne potenzierà l’efficacia.

Efficace contro…

Afidi, acari, tignole

Coltivare l’aglio in giardino aiuta anche contro le zanzare !

! alcune malattie fungine come la peronospora

alcuni tipi di nematodi , parassiti della terra

, parassiti della terra Scarafaggi e blatte . In un litro d’acqua lasciate macerare 1 spicchio d’aglio, 1 fetta di cipolla, 1 cucchiaio di pepe di Cayenna in polvere e infine un cucchiaio di sapone liquido biologico . Questa miscela è ottima per allontanare questi insetti dalla nostra casa.

. In un litro d’acqua lasciate macerare in polvere e infine un . Questa miscela è ottima per allontanare questi insetti dalla nostra casa. Afide nero e ragnetto rosso: preparate un infuso forte con 6 spicchi d’aglio in un litro d’acqua calda e lasciatelo in infusione per circa 5 ore, dopodiché filtrate.

Bicarbonato

Quante cose possiamo fare con il bicarbonato! Ottimo per le pulizie di casa ha notevoli proprietà che ci permettono di avere un giardino bello fiorito, grazie alla sue caratteristiche antifungine!

Ottimo per rimuovere le erbacce, per pulire le piante e per avere rose favolose! Vediamo subito come utilizzarlo!

Efficace contro…

Formiche : vi basta mescolare 2 cucchiaini di zucchero e 1 cucchiaio di bicarbonato . Prendetene pochissimo e cospargetelo in presenza del formicaio.

: vi basta mescolare . Prendetene pochissimo e cospargetelo in presenza del formicaio. Lo stesso mix è utile anche contro gli scarafaggi e le blatte presenti in casa.

presenti in casa. Afidi, ovvero i pidocchi delle piante. Sciogliete in un litro d’acqua 2 cucchiai di bicarbonato combinato con un po’ di sapone neutro naturale o un po’ di olio. Vaporizzate la soluzione.

Macerato d’ortica

Il macerato d’ortica è un ottimo rimedio naturale non solo per allontanare gli insetti dal giardino, ma anche come fertilizzante naturale.

Infatti stimola e facilita la crescita delle piante, in quanto ricco di ferro, azoto,

La presenza di acido salicilico e acido formico rendono questa pianta spontanea un vero e proprio anti-parassitario naturale!

Come preparare il macerato d’ortica? Se utilizzate la pianta fresca, prendetene 1 kg e con foglie e cambi inseritele in un grande contenitore con 10 litri d’acqua.

Lasciate macerare al chiuso fino a quando il liquido non diventi nero e non si formi più schiuma. Ci vorranno all’incirca 3 settimane.

Quando sarà pronto, filtrate il composto e mettetelo in uno spruzzino!

Efficace contro…

Afidi

Acari

Ragnetti rossi

Formiche, se utilizzato per irrigare il terreno

Fumaggine o altre patologie fungine.

Caffè

Avete mai provato a mettere un po’ di caffè macinato e a farlo “bruciacchiare”?

Anche se noi italiani amiamo moltissimo il caffè soprattutto per il suo aroma unico, per alcune tipologie di insetto è in realtà insopportabile!

Vi basta mettere il caffè in un vecchio porta-candele e bruciarlo un pochino. Quest’operazione sprigionerà un odore molto forte.

Efficace contro..

Questo metodo sembra assai efficace per tenere lontane sia le vespe che le api, che non amano l’odore di caffè. In alternativa, c’è chi mette delle fettine di cetriolo intorno alla tavola!

Olio di neem

Gli appassionato dei rimedi naturali amano le proprietà dell’olio di neem. Ha tantissime proprietà: antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, antisettiche e antifungine.

Che dire… un vero portento!

Ricco di vitamina E e altre sostanze benefiche, è ottimo per la pelle e contro la forfora, smagliature e cicatrici. Ma come possiamo utilizzarlo nel nostro giardino?

Di solito, si utilizzano 5-6 gocce di olio puro di neem in 1 litro d’acqua. Poiché è molto denso, molto spesso si utilizza nella soluzione di acqua e sapone di Marsiglia, come vi abbiamo accennato prima.

Efficace contro…

Afidi

Ragnetti rossi

Cocciniglia

Coleotteri

Zanzare, anche alle punture

Altri rimedi naturali

Vediamo insieme altri rimedi che potreste utilizzare!

Limone e chiodi di garofano: tagliate 2/3 limoni a metà e inserite dei chiodi di garofano. L’odore che sprigionerà questo duo sarà un ottimo repellente naturale per mosche e zanzare. Piante aromatiche: menta e basilico sono ottime contro le zanzare. Timo, salvia e rosmarino sono ottime per la farfalla cavolaia, per esempio. L’alloro sembra invece un ottimo repellente naturale per gli scarafaggi. Macerato di equiseto: ottimo per afidi, acari e alcune malattie delle piante. Peperoncino, la cui “poca forza” rende necessaria la combinazione con altri rimedi menzionati.

Altri consigli per il giardino

Se desiderate approfondire l’argomento ed avere altri consigli utili per il vostro giardino, può interessarvi: