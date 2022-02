5 Trucchi che puoi provare con le Pods in Lavatrice!

Nel tempo i detersivi per la lavatrice sono diventati sempre più specializzati e mirati alle varie esigenze della persona.

Ciò accade non solo in termini di bucato, ma anche di spazio e di velocità!

Infatti da anni ci sono in commercio le cosiddette PODS, ovvero piccole capsule generalmente quadrate e in plastica sottile che possiedono tre scomparti con tre diversi liquidi: detersivo, additivo e ammorbidente.

Questo, appunto, riduce lo spazio per detersivi in flacone che prendono buona parte di un mobile e rendono più veloce il lavaggio, dato che basta metterne una ed ecco fatto!

C’è chi le abbina comunque ad altri detersivi per ottenere un risultato migliore o profumazioni diverse. Insomma, sono davvero una risorsa!

Oggi vedremo insieme 5 trucchi da fare con le PODS in lavatrice!

Qual è la quantità giusta?

La prima cosa che bisogna assolutamente sapere è la quantità giusta di PODS da inserire all’interno della lavatrice.

Tale punto va chiarito perché, pensando di ottenere risultati più efficaci, diverse persone tendono a metterne troppe e in realtà non serve!

Innanzitutto dovrete tenere conto delle dimensioni generali della vostra lavatrice. Se è media o piccola, anche con un carico grande dovrete inserirne sempre e solo una.

Nel caso in cui abbiate una lavatrice grande, dovrete regolarvi poi con il carico di panni che inserite nel cestello.

Se il carico arriva fino alla metà del cestello, mettetene sempre una sola. Nel caso in cui dovesse superare la metà o riempire proprio tutto il cestello, potete metterne due.

Esagerare con le PODS può rendere i panni più duri e rovinare la lavatrice data la quantità eccessiva di detersivo che si deposita.

Con il sapone giallo

Molte persone, come detto precedentemente, non rinunciano ad altri tipi di detersivi da usare insieme alla PODS!

Noi, come sempre, consigliamo l’uso di detersivi naturali ed ecologici come il sapone giallo!

Saprete bene, ormai, che questo è un elemento indispensabile in casa non solo per il bucato, ma anche per la pulizia di altri elementi come l’acciaio, i vetri o le piastrelle.

Per usarlo in questo caso, potete mettere un misurino di sapone giallo liquido direttamente nel cestello della lavatrice insieme alla capsula.

Se avete il panetto, inserite una pallina nella lavatrice ed ecco fatto!

Per i lavaggi a vuoto

Anche per fare dei bei lavaggi a vuoto potete usare le PODS!

Di solito si prediligono rimedi come l’aceto bianco d’alcol, l’acido citrico, il bicarbonato di sodio, il sale e quant’altro, ma se siete in mancanza di uno di questi elementi, potete affidarvi alle capsule!

Il passaggio è molto semplice, dovrete sciogliere prima la capsula in acqua molto calda in modo da ottenere una miscela pulente.

Poi inserite il tutto direttamente nel cestello della lavatrice e avviate un lavaggio a medie temperature!

Trucchetto del calzino

Non tutti lo sanno, ma il trucchetto del calzino ha salvato molte lavatrici!

Ebbene sì, perché per quanto possano essere utili, le PODS molto spesso non si sciolgono per bene e creano dei grumi di detersivo all’interno della lavatrice o non ottengono un bucato perfetto.

Dunque, per risolvere tale intoppo potete mettere la capsula all’interno di un calzino che non usate e poi mettere in lavatrice.

In questo modo starete certi che si scioglierà e manterrà la sua efficacia nel tempo.

Per profumare il bucato

Sempre in riferimento al trucchetto del calzino appena descritto, potete usare le PODS anche per profumare il bucato!

In che modo? Ve lo dirò subito!

Abbiamo detto che uno dei tre liquidi contenuti nella capsula è un ammorbidente e quindi profuma i panni, ma spesso si preferiscono altre profumazioni.

Entra in gioco, quindi, il calzino! Oltre a mettere la capsula all’interno, potete mettere sul calzino qualche goccia di olio essenziale a vostro piacimento così da spargerla su tutti i panni.

Vedrete che risultato!

Avvertenze

Vi ricordo di consultare per bene le etichette di lavaggio dei vestiti prima di procedere con qualsiasi rimedio.