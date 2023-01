La pulizia dei pavimenti rientra tra le faccende domestiche quotidiane, in quanto i pavimenti raccolgono lo sporco che lasciamo entrare in casa con le scarpe o che lasciamo cadere.

Certo, per averli sempre puliti e lucidi, ricorriamo ai vari detersivi commerciali ognuno adatto a ogni tipologia di materiale. Ma che ne direste, invece, di provare un solo ingrediente naturale ed ecologico?

Parliamo del sapone di Marsiglia, un prodotto noto per le sue proprietà pulenti molto delicate. Vediamo, quindi, insieme come utilizzarlo per pulire e lucidare tutte le tipologie di pavimenti!

Pavimenti in ceramica e in gres

La prima tipologia di pavimenti che vedremo insieme sono quelli in ceramica e in gres porcellanato, molto gettonati nelle case morderne perché versatili e molto resistenti.

Per pulire a fondo questi pavimenti, quindi, vi consigliamo di versare in un secchio contenente 3 litri di acqua 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido e agitare la miscela con la mano fin o a far sciogliere completamente il sapone. Dopodiché, aggiungete, per un effetto più efficace anche 4 cucchiai di aceto.

A questo punto, non vi resta che immergere lo straccio in microfibra nel secchio e passarlo sul pavimento più volte: sarà pulito e lucido come non mai!

N.B Ricordatevi di non usare mai detergenti oleosi su questi pavimenti, quali oli e cere, perché la componente oleosa potrebbe renderli opachi.

Pavimenti in legno e parquet

I pavimenti in legno e in parquet sono noti per la loro capacità di rendere accogliente la nostra casa. Peccato, però, che tendano ad essere molto delicati. Ma, per fortuna, il sapone di Marsiglia è in grado di pulirli senza danneggiarli!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire un secchio con 3 litri di acqua calda e aggiungere, poi, al suo interno 2 cucchiai di sapone di Marsiglia.

Per un effetto più efficace, vi consigliamo di versare anche 3 cucchiai di bicarbonato, il quale svolge una leggera azione abrasiva. A questo punto, immergete uno straccio di microfibra nel secchio per pavimenti e strizzatelo bene. Infine, passatelo sul vostro pavimento di legno e il gioco è fatto!

Per lucidare ulteriormente la vostra superficie di legno, poi, potete fare una passata finale con un panno in microfibra imbevuto di un po’ di olio di oliva. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è una manna dal cielo anche per ravvivare il legno delle vostre porte!

Pavimento in marmo

Per quanto il marmo sia molto delicato e necessiti di prodotti giusti per essere pulito, diciamolo, conferisce alla casa un aspetto elegante e classico!

In una bacinella contenente 2 litri di acqua, quindi, versate 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie e mescolate il tutto fino a far sciogliere il sapone. Per avere anche un effetto lucido su questo materiale, sarebbe bene aggiungere anche 2 cucchiai di bicarbonato e 6 cucchiai di alcol denaturato.

A questo punto, immergete uno straccio in microfibra nella soluzione così ottenuta e passatelo più volte sul vostro pavimento: e che splendore! Per una lucidatura extra del vostro marmo, poi, potete strofinare un maglione di lana sul vostro pavimento: sarà così lucido da potervi specchiare!

Pavimenti in cotto

Infine, vediamo come pulire i pavimenti in cotto molto utilizzati nelle case in campagna o nelle tavernette in quanto conferiscono un tocco rustico. Dal momento, però, che è un materiale abbastanza poroso, è bene utilizzare gli ingredienti giusti per non farlo opacizzare, tra cui il sapone di Marsiglia.

Versate, quindi, 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia in un secchio d’acqua e aggiungete, poi, 2 bicchieri di aceto bianco. Dopodiché, immergete un panno in microfibra, passatelo sul pavimento più volte e ricordate di asciugare subito per scongiurare la formazione di aloni: il vostro pavimento sarà pulito in una sola passata!

Come se non bastasse, la presenza dell’aceto sarà anche in grado di lucidare e di eliminare tutti gli aloni!

Avvertenze

Valutate bene il materiale di cui è fatto il vostro pavimento prima di procedere con i rimedi suggeriti.