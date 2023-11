Per quanto l’uso del sapone molle da bucato resta spesso confinato soltanto all’uso in lavatrice, rappresenta un alleato potente per mantenere la tua casa pulita e in ordine in modo naturale ed economico.

Oltre al suo prezzo molto accessibile e la sua componente ecologica, questo prodotto possiede anche un forte potere sgrassante, dato dall’olio di cocco di cui è formato circa al 90%.

Sei curiosa di scoprire di più su questo fantastico prodotto? Vediamo insieme 5+1 pulizie di casa con il sapone molle da bucato!

Bagno

Partiamo dal bagno, la zona della casa che tende a sporcarsi più facilmente e con una frequenza maggiore.

Il bagno,infatti, è un luogo che richiede una pulizia costante e accurata e il sapone molle da bucato è perfetto per detergere lavandini, vasche e piastrelle.

Tutto quello che dovrai fare è preparare una soluzione diluita di sapone molle e acqua e applicatela sulle superfici del bagno.

La sua azione sgrassante e igienizzante rimuoverà facilmente lo sporco e i residui di sapone, lasciando il vostro bagno impeccabile e profumato in modo naturale.

Cucina

Passiamo adesso alla cucina, dove spesso si concentra il maggior tempo in casa, ma che, come il bagno, è anche il luogo più soggetto a sporco e unto.

Anche in questo caso il sapone molle da bucato si rivela un potente sgrassante per piano cottura, pentole, padelle e per tutte le altre aree.

Puoi usarlo facilmente mettendo una pallina di prodotto su una spugna inumidita, strofina sulle aree più critiche e lascialo agire per almeno 5 minuti.

La sua azione pulente rimuoverà efficacemente i residui di cibo e gli oli in modo naturale e sicuro. Infine dovrai soltanto risciacquare con abbondante acqua per togliere tutti i residui di olio ed ecco fatto!

Vetri

La pulizia dei vetri è un compito che richiede precisione e attenzione, altrimenti restano fastidiosi aloni e macchie d’acqua.

Il sapone molle da bucato è un grande alleato quando ti ritrovi dei vetri molto sporchi, come accade dopo una giornata di pioggia fangosa.

Dovrai semplicemente mescolare una piccola pallina di sapone in un secchio d’acqua calda, immergi poi una spugna morbida all’interno e utilizzala per pulire finestre, specchi e vetri; ricordati sempre di sciacquare e asciugare per bene.

La sua azione detergente garantirà una pulizia senza striature e una chiarezza cristallina, trasformando le vostre superfici in uno spettacolo di brillantezza.

Pavimenti

Ebbene sì, perfino i pavimenti restano puliti e lucidi sotto l’effetto del sapone molle da bucato.

Questo è ideale per la pulizia dei pavimenti in legno, in gres e per tutte le altre tipologie perché è in grado di pulirli e lucidarli in pochi e semplici passaggi. Scopriamo insieme in che modo!

Stacca un piccolo pezzo di sapone dal panetto e scioglilo nel secchio d’acqua calda; utilizza questa soluzione per lavare i pavimenti con abbondante acqua e con l’aiuto di un panno in microfibra.

Il sapone agirà come detergente, rimuovendo lo sporco e, se aggiungi 2 gocce di olio essenziale, lasciando un gradevole profumo di pulito!

Piatti

Non soltanto per la cucina in generale, ma anche nella pulizia dei piatti il sapone molle da bucato può dimostrarsi utile.

In caso di assenza di detersivo per piatti o per un approccio totalmente ecologico, puoi utilizzarlo per lavare i piatti a mano. Il suo potere sgrassante lo rende efficace nella rimozione dei residui di cibo e dei grassi, garantendo piatti scintillanti e impeccabili.

Ricordate di sciacquare accuratamente per evitare residui di sapone.

Bucato

Concludiamo con il classico uso del sapone molle: nel bucato!

Fa bene ricordarsi di come usarlo in lavatrice e nel bucato a mano, come si faceva anticamente. Non a caso è stato inizialmente concepito per il bucato, ma la sua versatilità, come abbiamo visto, lo rende adatto anche a molte altre esigenze domestiche.

Per il bucato, utilizzatelo come alternativa ai detersivi tradizionali. È delicato sulla pelle e non contiene agenti chimici aggressivi. Inoltre, può essere utilizzato per pretrattare le macchie ostinate prima del lavaggio, garantendo risultati impeccabili e profumati.

Come fare le palline gialle?

Una soluzione molto comoda per usare il sapone giallo è dividerlo in palline e in questo video ti spiego come si fa nel dettaglio: