Come pulire il bagno con il sapone di Marsiglia

Se ami le pulizie naturali ed ecologiche, saprai che il Sapone di Marsiglia è sempre una scelta vincente!

Basta usarlo solo una volta e automaticamente lo si inserisce nella routine di pulizia della casa o nella cura personale, grazie alla sua delicatezza e al suo profumo straordinario!

Proprio per questi motivi è il miglior ingrediente naturale da usare per pulire tutto il bagno e oggi ti dirò come puoi sfruttarlo a tuo vantaggio, rinunciando ai prodotti aggressivi e chimici.

Ceramiche

La prima cosa che sicuramente pulisci quando inizi il lavaggio del bagno sono le ceramiche, parti del bagno che richiedono cura costante e una pulizia approfondita. La versatilità del Sapone di Marsiglia consente la scelta per qualsiasi tipo di superficie, senza lasciare macchie o corrosioni.

Per utilizzarlo, puoi applicare direttamente il sapone liquido su una spugnetta (se è in forma di scaglie, sciogline 2 cucchiai a bagnomaria) e strofinare delicatamente su tutte le ceramiche con il lato non abrasivo.

Se desideri anche sbiancare i sanitari, puoi creare un detergente naturale mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato e 1 cucchiaio di sapone liquido con un po’ d’acqua fino a ottenere un composto spumoso.

Se, per preparare il detergente naturale, vuoi trasformare il tuo panetto di sapone in sapone liquido, ti dico io come si fa in questo video!

Piastrelle

Indipendentemente dal materiale delle tue piastrelle, il Sapone di Marsiglia è ideale per la pulizia.

Che siano in marmo, cotto o legno, questo prodotto naturale renderà il pavimento pulito e lucente. Per questo si usa spesso e volentieri, anche perché possiede un profumo inebriante e fantastico!

Basta versare 2 cucchiai di sapone liquido in un secchio d’acqua calda, utilizzare abbondante acqua e asciugare accuratamente con un panno in microfibra.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Rubinetti

I rubinetti del bagno sono quelli che maggiormente vediamo sporcarsi, anche subito dopo che li abbiamo puliti.

A chi, quindi, non piacerebbe avere rubinetti sempre lucidi e come nuovi? Ti spiego subito come fare con il nostro meraviglioso alleato!

Se vuoi mandare via il calcare accumulato, mescola su una spugnetta sapone liquido e bicarbonato di sodio per un’azione sgrassante più potente.

Passa il composto su tutti i rubinetti e, in caso di sporco ostinato, lascia agire per qualche minuto. Successivamente, strofina delicatamente e risciacqua accuratamente, evitando il lato abrasivo per prevenire graffi.

Doccia

Non possiamo pensare alla complessiva pulizia del bagno senza menzionare anche la doccia, ovvero la parte più complicata da pulire!

Pulire la doccia con il sapone di Marsiglia è davvero semplicissimo e dopo potete godervela con un profumo che va al di là delle aspettative!

Tutto quello che dovrai fare è preparare il detergente naturale con bicarbonato e Sapone di Marsiglia secondo i passaggi descritti in precedenza per le ceramiche.

Applica il composto su tutte le superfici con una spugnetta, lasciando agire per almeno 10 minuti. Successivamente, strofina delicatamente la doccia e risciacqua accuratamente.

Mobili e superfici

Tra le tante cose che abbiamo preso in considerazione da pulire, per completare la cura approfondita del bagno con il sapone di Marsiglia c’è bisogno di pensare a mobili e superfici.

Anche questi si sporcano spesso a causa degli schizzi d’acqua, sapone, dentifricio e prodotti vari, pertanto è fondamentale riuscire a pulirli in modo efficace.

Non preoccuparti, non sarà difficile! Dovrai semplicemente bagnare una spugna umida con dell’acqua e grattugiare un po’ di sapone sopra.

Successivamente strofina sui mobili e poi risciacqua, saranno come nuovi!