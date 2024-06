Quali concimi fatti in casa poi dare ai tuoi Gerani

Quando ho scelto di coltivare questa pianta, non potevo che prendere tutte le informazioni possibili per tenerla al meglio e, soprattutto, piena di fiori: parlo del geranio, con cui ho decorato il mio balcone per tutta la primavera e l’estate.

Proprio per riuscire a mantenere questa pianta fiorita, nonostante la mia scarsa esperienza, mi sono affidato ad alcune ricerche online fino a scoprire che la concimazione gioca un ruolo importantissimo nella salute della pianta.

In particolare, ho scoperto che esistono alcuni concimi fatti in casa, totalmente naturali, che possono essere utili ai gerani. Li ho provati e sono pronto a parlartene.

Bucce di banana

Non potevo non iniziare questa lista con una delle opzioni che si è rivelata, nel mio caso, più efficace: le bucce di banana.

Mi è bastato prendere le bucce di banana, dividerle in piccoli pezzettini rettangolari (l’ho fatto con le forbici, ma avrei potuto utilizzare tranquillamente anche solo le mani) e spargerli sul terriccio.

Nello specifico, ho provato a seppellirli un po’, almeno superficialmente per evitare che questi attirassero insetti o parassiti. Con le successive innafiature e il loro degradarsi, le bucce di banana liberano potassio: questa sostanza stimola la fioritura del geranio. I risultati sono stati davvero ottimi.

Fondi di caffè

Passo ora a raccontarti come, con un altro concime naturale, sono riuscito a migliorare la salute generale dei gerani che ho in balcone: ti parlo dei fondi di caffè.

Se ti stati chiedendo come abbia fatto a utilizzarli, è molto semplice. Innanzitutto li ho lasciati raffreddare, ho atteso che si asciugassero un po’, in quanto se ancora umidi possono attirare insetti o parassiti, per poi sminuzzarli con le mani e spargerli sul terreno.

Come ho scoperto online, infatti, i fondi di caffè contengono azoto che contribuisce a mantenere in salute il geranio, migliorandone l’aspetto e rendendolo più resistente.

Nella mia esperienza, i fondi di caffè hanno una buona efficacia. Il loro vantaggio, però, sta anche nella semplicità con cui ci procuriamo questa sostanza (chi di noi non ha una moka con cui preparare un buon caffè in casa?) e la semplicità nell’usarlo per la concimazione.

Gusci d’uovo

Un’altra sostanza che contiene azoto sono i gusci d’uovo.

Anche in tal caso, questi vanno semplicemente sparsi sulla superficie del terreno, leggermente nascosti dallo stato più superficiale dello stesso. Con il loro degradarsi… la magia ha inizio e il geranio assorbe sostanze nutritive che lo aiutano a mantenersi in salute.

Posso dirti, in base ai miei esperimenti, che questo concime naturale ha, tuttavia, effetti un po’ più blandi rispetto ai classici fondi di caffè.

Acqua di cottura

Un vero e proprio rimedio capace di dare uno sprint alla fioritura del geranio è… l’acqua di cottura delle verdure!

Quando cuociamo le verdure, queste liberano nell’acqua alcune sostanze nutritive in esse contenute. Così, nell’utilizzare quest’acqua per innaffiare le piante, possiamo dare un beneficio ai gerani soprattutto nella loro fase di fioritura.

Ti posso assicurare che, da quando ho iniziato a utilizzare quest’acqua per l’innaffiatura, i miei gerani sono subito apparsi più folti e più colorati.

Fondamentale, tuttavia, è assicurarsi che l’acqua non sia stata salata, altrimenti rischiamo di far morire i gerani!