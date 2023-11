Il caffè è una bevanda amata da milioni di persone in tutto il mondo, ma ciò che spesso dimentichiamo è che i fondi di caffè possono essere altrettanto preziosi!

Invece di gettarli via, infatti, puoi scoprire 4+1 modi sorprendenti per riutilizzare i fondi di caffè e trarre vantaggio dai loro numerosi benefici.

Dalla cucina al giardino, questi piccoli granuli possono fare meraviglie per la vostra vita quotidiana, vediamo subito come fare.

Nel frigorifero

Il primo modo con cui ti consiglio di usare i fondi di caffè è per eliminare gli odori sgradevoli nel frigorifero.

Tutto quello che dovrai fare è metterli in un piccolo contenitore aperto e posizionarlo nel frigo su una mensola vicina alla zona dove senti di più la puzza.

Con il passare delle ore, i fondi assorbiranno gli odori sgraditi, lasciando l’interno del tuo frigorifero fresco e privo di cattivi odori.

Cambia i fondo dopo circa 3 giorni e mettine di nuovi, così da avere un deodorante fisso nell’elettrodomestico!

In giardino

I fondi di caffè possono anche essere utilizzati anche come fertilizzante naturale per le tua piante, lo sapevi?

Se hai un piccolo giardino o possiedi diverse piante fuori al balcone, hai trovato la soluzione giusta per prendertene cura!

Le piante amano l’azoto, e i fondi di caffè contengono una buona quantità di questo nutriente essenziale. Basta mescolare i fondi di caffè con il terreno del vostro giardino o delle vostre piante d’appartamento per migliorarne la crescita e la salute.

Contro gli insetti

Se sei stufo di essere infastidito da insetti come formiche o lumache nel tuo giardino, i fondi di caffè possono essere la soluzione ideale.

Spargere una sottile barriera di fondi di caffè intorno alle tue piante respingerà efficacemente questi insetti. Puoi anche metterli lungo le fughe dei pavimenti in modo da bloccarne la venuta da lontano.

Inoltre, i fondi di caffè possono fungere da repellente naturale contro le zanzare. Dovrai metterli in una ciotola di ceramica e bruciarli in un luogo sicuro e aperto.

Per le macchie di grasso

Prediligere i detergenti naturali quando bisogna in casa è il primo passo per risparmiare e prendersi cura dell’ambiente.

Puoi, infatti, usare i fondi di caffè per sbarazzarti delle macchie di grasso sulle superfici della cucina e sulle stoviglie, specie le padelle e le pentole.

Tutto quello che dovrai fare è spargere il composto sul fondo della padella o della pentola e poi ricoprire con dell’acqua molto calda; lascia in ammollo per almeno un paio d’ore, strofina con una spugna e risciacqua a fondo.

Se invece devi sgrassare altre zone della cucina, ti basterà mettere i fondi direttamente sulla spugna e lo sporco andrà via in pochissimo tempo!

Sul fondo della pattumiera

Niente è più fastidioso dell’odore sgradevole che si avverte quando si apre la pattumiera nell’umido.

Per combattere questo problema, metti una manciata di fondi di caffè sul fondo della pattumiera prima di inserire il sacchetto della spazzatura.

I fondi di caffè assorbiranno gli odori sgradevoli e manterranno il mobile della cucina fresco e profumato.

