Un alimento dalle numerosissime proprietà: parliamo delle uova.

Se avete un giardino o un cortile, quando mangiate le uova, non fate l’errore di gettare via i gusci!

Questi, infatti, possono essere utilizzati in vari modi.

Basta un po’ di fantasia e di pazienza per avere piante più sane e belle.

Curiosi? Ecco tutti gli usi alternativi dei gusci d’uovo!

Attenzione: per risolvere problemi gravi relativi alle vostre piante, chiedete sempre consiglio a un fioraio o a un giardiniere professionista.

Creare un fertilizzante

Siete alla ricerca di un fertilizzante che possa favorire la fioritura delle tue piante e renderle ancor più belle? Allora questo trucchetto fa al caso vostro.

Prendete i gusci di almeno 10 uova e metteteli in ammollo in circa 2 L d’acqua.

Poi, attendete almeno 24 ore. Passato questo lasso di tempo, filtrate il composto, conservando solo la parte liquida.

Il vostro fertilizzante è pronto: potete usarlo come acqua di innaffiatura per le vostre piante.

I gusci d’uovo, infatti, contengono alte concentrazioni di calcio, una sostanza che aiuta e stimola la fioritura.

Tenere lontane le lumache

Il vostro giardino è un po’ umido: sicuramente, allora, attirerà molte lumache.

Questi animaletti si nutrono spesso delle foglie di alcune piante (in particolare di ortaggi), indebolendole e favorendo lo sviluppo di malattie.

Come risolvere? Vi basterà sbriciolare dei gusci d’uovo e spargerli tutt’intorno alle piante più aggredite.

Le lumache, infatti, non riescono a superare la barriera costituita dai pezzettini dei gusci e andranno a cercare cibo altrove!

Migliorare il drenaggio

Le vostre piante soffrono di ristagni idrici? Dovete correre ai ripari al più presto, prima che questi causino marcescenza alle radici.

Invece dei soliti sassolini, disposti sul terriccio o sul fondo dei vasi, potete mettere dei pezzettini di guscio d’uovo.

Questi, infatti, favoriscono il drenaggio e anche il passaggio dell’aria.

Come stimolante per i nuovi germogli

Se avete intenzione di far germogliare un seme ma non volete attendere troppo tempo, questo trucchetto fa al caso vostro.

Prendete mezzo guscio d’uovo e riempitelo di terriccio.

Poi, interrateci dentro il seme.

Grazie alle alte concentrazioni di calcio, che passa dai gusci al terreno, il seme germoglierà più velocemente.

Una volta germogliato, toglietelo dal guscio e spostate il seme in un luogo più adatto.

Allontanare i gatti randagi

Chi ha un giardino o un cortile si ritroverà a fare i conti, ogni giorno, con i gatti randagi che, a volte, lasciano i propri escrementi proprio vicino alle piante.

Esiste un modo per tenerli lontani? Assolutamente sì!

Spargete pezzettini dei gusci d’uovo intorno alle piante: i gatti hanno zampe molto sensibili e non amano camminare su cose appuntite.

Di conseguenza, andranno altrove a fare i loro escrementi!

Aiutare gli ortaggi a crescere

Grazie alle alte concentrazioni di calcio, i gusci d’uovo aiutano le piante a crescere.

A trarne beneficio sono, in particolare, gli ortaggi: principalmente pomodori, peperoni e melanzane.

Vi basterà spargerne dei pezzettini sul terriccio dove avete piantato queste piante: il risultato è assicurato!

Abbassare il pH

Le piante acidofile traggono benefici dai terreni con pH acido.

Se il terriccio del vostro giardino è eccessivamente basico, potete renderlo più gradevole alle vostre piante abbassandone il pH.

Farlo è molto semplice: mischiate al terreno dei gusci d’uovo e, in poco tempo, il pH del terreno andrà a modificarsi.

Arricchire il compost

Creare il compost giusto, a volte, richiede una particolare attenzione.

Con i gusci d’uovo andrete sul sicuro: aggiungeteli al compost per ottenere un compost ricco di calcio.

Questa sostanza è, infatti, fondamentale per quel tipo di compost che viene utilizzato come concime.

