Cosa attira di più le Zanzare a casa tua?

Potremmo considerare, senza alcun dubbio, che le zanzare sono l’unica nota negativa dei pomeriggi e delle sere d’estate.

Forse non sapevate, però, che ci sono alcune condizioni che favoriscono il loro arrivo. Ho provato ad analizzarle e ad elencarle per voi in questo articolo.

Iniziamo!

Acqua stagnante

Uno dei principali nemici quando si parla di zanzare è sicuramente l’acqua stagnante.

Le zanzare trovano nell’acqua ferma l’ambiente ideale per deporre le loro uova.

Mi ricordo bene le volte in cui ho dimenticato di svuotare un sottovaso dopo aver annaffiato le piante del balcone. Dopo alcuni giorni, ho notato che era diventato un vero e proprio allevamento di larve di zanzare!

Da allora, mi sono imposta di verificare regolarmente i sottovasi, le ciotole degli animali e persino gli annaffiatoi per assicurarmi che non contengano acqua stagnante. Un trucchetto che ho trovato utile è quello di inclinare leggermente i sottovasi in modo che l’acqua non si accumuli mai.

Che poi, se ci pensiamo bene, l’acqua stagnante nei sottovasi non fa bene nemmeno alle nostre piante, che rischiano il marciume radicale.

Odore del corpo e del sudore

Il nostro corpo emette naturalmente molte sostanze chimiche che possono essere irresistibili per le zanzare. Il sudore e gli odori corporei sono tra i principali responsabili. Una volta, mentre ero al parco a correre, mi sono ritrovata circondata da zanzare.

Nonostante avessi applicato del repellente, il mio stesso sudore ha attirato queste fastidiose creature. Dopo quell’esperienza, ho deciso di prendere alcune precauzioni. Ora, se so che sarò all’aperto per un periodo prolungato, cerco di fare una doccia rinfrescante e indossare abiti puliti. Inoltre, utilizzo spesso un sapone neutro e privo di profumi forti, che possono accentuare l’attrattiva.

Anidride carbonica

Respirare produce anidride carbonica, che è un segnale per le zanzare che nei dintorni c’è qualcuno da pungere. Soprattutto di sera, quando la famiglia è riunita, ho notato come l’aria diventi terreno fertile per loro.

In estate, quando ci ritroviamo a cena sul terrazzo con tutta la famiglia, sembra quasi di chiamarle a raccolta. Per mitigare questo problema, uso spesso dei ventilatori, o rimedi naturali come il caffè bruciato.

Illuminazione notturna

Le luci accese all’esterno di sera attraggono non solo le zanzare ma un’infinità di altri insetti.

Un trucco semplice che adotto è utilizzare lampade gialle, le quali sono meno attraenti per le zanzare rispetto alle lampade bianche o blu. Inoltre, se posso, evito di tenere luci accese all’aperto se non strettamente necessario. Quindi cerco di limitare al minimo l’uso delle luci esterne o, se proprio devo, opto per lampade a bassa intensità.

Questo non solo riduce la presenza di zanzare, ma crea anche un’atmosfera più intima e rilassante.

Abbigliamento scuro

Le zanzare sono notoriamente attratte dai colori scuri.

Ora, se so che starò fuori all’imbrunire, preferisco indossare abiti chiari. Sembra proprio che indossare colori chiari o pastello riduce visibilmente il numero di punture rispetto a quando indosso colori scuri o neri. Inoltre, ho notato anche che tessuti leggeri e traspiranti riducono la quantità di sudore, diminuendo ulteriormente l’attrattiva.

Profumi dolci

Alcuni profumi, specialmente quelli dolci, possono renderti una calamita per le zanzare.

Quindi, se so che devo stare all’aperto per molto tempo, evito di usare profumi o lozioni troppo dolci. Opto invece per prodotti con odori meno invasivi o, meglio ancora, con ingredienti repellenti naturali come la citronella.

Recentemente, ho potuto apprezzare anche il potere dell’olio essenziale di eucalipto, che può essere diluito e vaporizzato nei punti del balcone come repellente naturale.

Cespugli e siepi

Le zanzare trovano in cespugli e siepi il rifugio perfetto durante le ore più calde della giornata. Nella cura del mio giardino e del terrazzo, mi assicuro di mantenere potati i cespugli e le siepi, limitando così i loro nascondigli. Questo semplice accorgimento può davvero fare la differenza.

Per gestire meglio il giardino, ho deciso di pianificare sessioni di potatura regolari. Inoltre, cerco di ridurre l’umidità intorno a queste aree, assicurandomi che il terreno sia ben drenato e che non vi siano accumuli d’acqua.