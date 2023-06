Tutti i rimedi che impediscono di far entrare gli Insetti in Casa

Gli insetti non hanno periodo migliore dell’estate per iniziare a fare capolino in tutte le zone della casa!

La parte più colpita è senza dubbio la cucina, ma in realtà con un po’ di disattenzione si possono ritrovare addirittura all’interno dei mobili.

Ciò rende molto difficile vivere tranquillamente la stagione, per cui bisogna evitare proprio la loro entrata; scopriamo insieme in che modo con alcuni rimedi efficaci!

Teste di aglio e cipolla

Aglio e cipolla posseggono degli odori che non disturbano soltanto molte persone, ma sono poco graditi anche dagli insetti.

Infatti, attaccando delle teste di aglio e cipolla agli angoli dell’entrata del balcone, potrete creare una vera e propria barriera anti-animaletti così da non averli tra i piedi.

In alternativa potete tagliare e sminuzzare 1 o 2 spicchi d’aglio e 1 cipolla, mettete poi in una ciotola, aggiungete dell’acqua molto calda e lasciate fuori al balcone.

Gli alimenti rilasceranno tutto il loro odore e faranno andare via gli insetti in un batter d’occhio!

Piante anti-insetti

Se l’idea di avere sempre sotto al naso l’odore di aglio e cipolla vi disturba, potete optare per le piante anti-insetto.

Questa soluzione non solo vi permetterà di mandare via gli ospiti sgraditi, ma abbellirà anche il balcone in piena estate!

Scopriamo, dunque, le piante perfette in questo caso:

Citronella;

Lavanda;

Eucalipto;

Geranio;

Menta;

Limone;

Calendula;

Basilico;

Rosmarino.

Mettete un di queste fantastiche piante fuori al balcone e direte addio al problema degli insetti in casa.

Ma non dimentichiamo le incredibili proprietà dell’alloro! Metterlo in diversi angoli della casa ci permette di tenere alla larga diversi tipi di insetti, tra cui scarafaggi e farfalline della cucina.

Spezie

Oltre alle piante, anche le spezie hanno un aroma che fa fare dietro-front agli insetti che avranno l’incubo di entrare in casa vostra!

Cannella, pepe, timo, rosmarino e chiodi di garofano sono gli odori su cui dovete puntare quando mosche o zanzare iniziano a diventare un problema.

Spargete queste spezie lungo il davanzale del balcone, oppure mettetele in una ciotola con acqua molto calda, in modo da creare un infuso perfetto che vi farà dire addio al problemino per un bel po’ di tempo!

Limone e aceto

L’unione di limone e aceto è una vera e propria bomba anti-insetto!

Entrambi questi ingredienti, infatti, hanno un odore così forte che allontanerà ogni sorta di animale non gradito, soprattutto mosche e zanzare.

I modi con cui potete usare sia il limone che l’aceto sono tanti e tutti risultano efficaci: potete partire mettendo delle fette di limone sul davanzale del balcone insieme a qualche spruzzo d’aceto.

In alternativa preparate un infuso con due bicchieri d’aceto e il succo di un limone; ancora potete riempire un bicchiere d’aceto e mettere all’interno delle fette di limone.

Insomma, dovete solo decidere in che modo mandarli via per sempre!

A proposito di limone (VIDEO)

Ulteriori benefici dell’uso del limone contro le mosche ve li mostro con un video fatto apposta per voi dove ho preparato tutti i miei trucchetti efficaci!

No alla spazzatura

Per quanto ci si possa sforzare a trovare dei rimedi per allontanare gli insetti da casa, bisogna prestare molta attenzione a non assumere abitudini che possano attirarli in casa.

Una delle azioni più comuni a cui non si fa caso è lasciare la spazzatura fuori al balcone, ciò fa esalare tanti odori che attraggono l’olfatto degli animaletti i quali poi entreranno subito nel nostro ambiente.

A tal proposito, ricordate di gettare sempre la spazzatura oppure di non lasciarla mai all’esterno.

Pulizia

Naturalmente un ambiente pulito contribuisce tantissimo a non far arrivare gli animali.

Molto spesso ci sono delle zone soprattutto della cucina da cui iniziano ad entrare vari tipi di insetti, in particolare le formiche.

Questo fenomeno si può evitare semplicemente facendo attenzione a tutte le parti della cucina, lavando ogni angolo accuratamente.

Per la pulizia fissate aceto o sapone di Marsiglia che rilasciano un odore sgradito agli insetti.