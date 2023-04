Se preparare pietanze gustosissime nel forno potrebbe essere molto divertente, lo stesso non è per la fase di pulizia a seguire.

In questo elettrodomestico, infatti, tendono a formarsi delle incrostazioni dovute all’accumulo di residui di cibo e di grasso che, esposti a temperature elevate durante la cottura, diventano duri e non vanno via facilmente.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere le incrostazioni dal forno in maniera facile e veloce!

Bicarbonato

Innanzitutto, il primo ingrediente che vi suggeriamo per rimuovere le incrostazioni nel forno è il bicarbonato, il quale è noto da sempre per le sue proprietà sgrassanti, disincrostanti e per la sua leggera azione abrasiva.

Per provare questo rimedio, quindi, aggiungete 4 cucchiai di bicarbonato in una ciotola e aggiungete acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto pastoso. A questo punto, applicatelo sulle incrostazioni presenti nel forno e lasciate agire per 20-30 minuti.

Infine, passate una spugnetta morbida e umida per strofinare e asciugate con un panno umido in microfibra: le incrostazioni saranno solo un brutto ricordo!

Succo di limone

Come il bicarbonato, anche il limone è in grado di disincrostare e sgrassare. Inoltre, come se non bastasse, aiuterà anche a rimuovere i cattivi odori impregnati in questo elettrodomestico! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il succo di 2 limoni grandi in una ciotola contenente circa 300 ml d’acqua calda, metterla nel forno a 180°e attendere qualche minuto.

Dopodiché, aspettate che si raffreddi un po’ e passate una spugnetta per rimuovere l’incrostazione: non solo il vostro forno sarà sgrassato ma sarà anche un piacere sentire il buon odore quando aprirete lo sportello!

Aceto

Dopo il bicarbonato e il limone, come poteva mancare all’appello l’aceto di alcool? Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è considerato un potente disincrostante ed è una manna dal cielo anche per togliere lo sporco più incrostato dai fornelli della cucina!

Aggiungete, quindi, mezzo bicchiere di aceto di alcol in 1 litro di acqua, travasate il tutto in un flacone spray e vaporizzate la miscela così ottenuta sulle incrostazioni e sulle macchie. Dopodiché, strofinate con una spugnetta in modo da rimuovere tutto lo sporco.

In alternativa, potete anche semplicemente versare 2 bicchieri di aceto bollente in due ciotole (idonee al forno) e metterle nel forno quando sono ancora fumanti. Poi, chiudete lo sportello, lasciate agire per circa 30 minuti per far sì che i fumi possano ammorbidire le incrostazioni presenti e, infine, rimuovete tutti i residui e risciacquate con acqua e aceto: il vostro forno sarà come nuovo!

Acido citrico

Ancora più efficace ed ecologico dell’aceto è l’ l’acido citrico, il quale è solitamente utilizzato in lavatrice e in lavastoviglie per rimuovere il calcare. Oltre, però, all’azione anticalcare, questo prodotto è un disincrostante molto efficace. Per provarlo, quindi, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, trasferire il tutto all’interno di una ciotola e metterla nel forno.

A questo punto, accendetelo a 170/180° e lasciate che vapori vadano ad ammorbidire l’incrostazione. Infine, aspettate che il forno diventi un po’ tiepido e procedete con la pulizia!

Sgrassatore fai da te

Se i rimedi visti finora non sono riusciti a rimuovere tutte le incrostazioni presenti nel forno, non temete, abbiamo noi il rimedio che fa per voi: lo sgrassatore fai da te! Per realizzarlo, dovrete munirvi di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di succo di limone

In una brocca graduata contenente l’acqua, quindi, aggiungete l’acido citrico e il succo di limone, dopodiché mescolate il tutto fino ad ottenere un’unica soluzione.

A questo punto, non vi resta che travasare la miscela in un flacone con spray e vaporizzarla direttamente nel forno, puntando soprattutto sui punti su cui sono concentrate maggiormente le incrostazioni. Dopodiché, richiudete lo sportello e accendete il forno a 180° per circa 5 minuti.

Una volta che il forno sarà caldo, spegnetelo, lasciatelo intiepidire e passate una spugnetta sullo sporco ammorbidito dal calore: le incrostazioni saranno solo un brutto ricordo!

N.B Vi ricordiamo di spegnere il forno quando procederete con la pulizia e di non vaporizzare troppa miscela.

Avvertenze

Ricordate di spegnere il forno prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia, a meno che non si tratti di accenderlo per ammorbidire prima lo sporco. Quando dovrete pulire il forno, accertatevi che si sia raffreddato.