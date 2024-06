Finalmente sta per arrivare l’estate, la stagione del mare, del caldo e del sole e sicuramente la preferita di molti di voi, proprio come per me.

Mi piace preparare sempre la mia casa all’arrivo di ogni nuova stagione e per questo ho messo a punto un programma delle pulizie da fare prima che arrivi il caldo afoso estivo.

Oggi voglio condividerlo con voi e darvi qualche suggerimento per predisporre la vostra casa all’arrivo della nuova stagione, per non faticare troppo quando farà troppo caldo.

Pulire ventilatori e condizionatori

La prima cosa da fare è dedicarvi alla pulizia di ventilatori e condizionatori, che saranno molto usati per rinfrescare i vostri ambienti con l’arrivo del caldo afoso.

Smontate con cura i condizionatori per igienizzarli e in particolare badate a cambiare i filtri. Vi servirà per mantenere l’aria salubre e a non immettere residui di polvere o altre sostanze nelle stanza.

Stesso discorso per i ventilatori: eliminate tutta la polvere che si accumila nelle fessure affinché, una volta azionati, non la spargano ovunque.

Igienizzare la cucina

Ormai è risaputo che il calore fomenta la produzione di odori sgradevoli e questo è il motivo per cui dobbiamo pulire a fondo le nostre cucine.

Infatti, mi è capitato di non accorgermi dei residui di spazzatura caduti da un sacchetto e di trascurare la pulizia di una delle pattumiere che tengo sotto al lavandino. Potete immaginare il risultato con la calura estiva.

Per questo, vi consiglio di pulire a fondo ogni angolo della cucina e verificare che non ci siano resdui di cibo o di sporco da qualche parte, per evitare esperienze di questo genere.

Pulire a fondo i bagni

Anche per il bagno vale lo stesso discorso degli odori: una bella rinfrescata a ogni angolo non fa mai male. Iniziate dai sanitari e poi procedete con una pulizia alle piastrelle, se ne avete, o ai muri.

Continuate con gli specchi, le finestre e i pavimenti, prestando particolare attenzione alle fessure. Attenti anche alla possibile formazione di muffe in doccia e di calcare attorno alla rubinetteria, che potete eliminare con qualche trucchetto.

Io, di solito, prima dell’arrivo dell’estate cambio anche lo scopino, oppure lo pulisco in maniera profonda per evitare che emani odori sgrdevoli.

Rinfrescare materassi e cuscini

I materassi e i cuscini possono diventare un rifugio per acari e batteri, quindi è importante rinfrescarli periodicamente, soprattutto con l’arrivo dell’estate.

Ecco come fare: iniziate aspirando bene i materassi su entrambi i lati; spargete del bicarbonato di sodio sulla superficie e lasciatelo agire per qualche ora prima di aspirarlo via. Questo vi aiuterà anche a eliminare i cattivi odori.

I cuscini, se lavabili, possono essere messi in lavatrice; in caso contrario, potete utilizzare un vaporizzatore per igienizzarli. Per un tocco di freschezza in più, lasciate i materassi e i cuscini all’aria aperta per qualche ora.

Lavare tende e tappeti

Proprio come per materassi è cuscini, è una buona abitudine dare una rinfrescata a tende e tappeti per accogliere la nuova stagione.

Tenete presente che, durante le stagioni più fredde, si tengono spesso chiuse le finestre e l’aria circola poco. Questo permette agli odori della casa di impregnarsi nei tessuti.

Con l’arrivo dell’estate, tenderete a tenere spesso le finestre aperte. Quindi perché non dare una bella rinfrescata alle vostre tende e tappezzerie affinché la vostra casa profumi di fresco e pulito?

Organizzare gli armadi

Fondamentale è predisporre gli armadi ad accogliere i vestiti leggeri e colorati da indossare nella nuova stagione. Vi suggerisco, infatti, di iniziare da un decluttering di abiti.

Donate o getate tutto ciò che non vi serve e che non indossate più, per affrontare il cambio di stagione con più serenità quando arriverà il momento.

E, prima di mettere i vestiti estivi negli armadi, ricordatevi di pulirli e profumarli con un panno bagnato imbevuto di una soluzione di acqua e scaglie di sapone di Marsiglia per rinfrescarli per bene.

Pulire le finestre

Come dicevo, durante l’estate tenderete a tenere aperte le finestre e questa è la ragione per cui è importante che siano pulite. Se vi state chiedendo il perché, ve lo spiego subito.

Il vento tende a portare all’interno della vostra casa i residui di sporco e polvere che si accumulano sulle finestre. Se li eliminate, la vostra casa resterà più pulita più a lungo.

Vi lascio un video con un trucchetto molto pratico, utile a pulire in maniera veloce le vostre finestre.

Curare gli esterni

Per ultimo, ma non meno importante, dedicatevi alla pulizia degli esterni, che saranno gli spazi che più di tutti sfrutterete durante le serate estive.

Una volta lavate le finestre, non vi resterà che lavare i pavimenti, le ringhiere ed eventualmente sedie e tavoli, se ne avete, per organizzare le vostre cene all’aria aperta.

Se seguirete tutti questi consigli, prepararerete la vostra casa ad accogliere l’estate e non dovrete provvedere alla pulizia quando arriverà il caldo, che vi farà fare di suciro molta più fatica.