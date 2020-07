Come fare la crema di caffè senza latte!

Con l’arrivo dell’estate, c’è quel desiderio di concedersi qualcosa di buono ma al tempo stesso fresco e leggero!

Granite, gelati e creme al caffè… Sono un’ottima pausa relax da concedersi sia a casa che in spiaggia!

Ancora meglio se possiamo preparare la crema di caffè a casa nostra! Ci sono moltissime ricette e diverse varianti, anche per chi non digerisce il latte o non preferisce la panna.

Vediamo subito come preparare in pochissimi minuti la crema di caffè senza panna e senza latte!

Ingredienti

Gli ingredienti che ci occorreranno sono pochissimi e reperibili comodamente al supermercato:

200 ml di acqua fredda

2 cucchiai di caffè solubile

130/140 grammi di zucchero semolato

Unica accortezza è quella di usare dell’acqua molto fredda, appena uscita dal frigorifero. In questo modo, riusciremo a montare senza difficoltà la crema spumosa al caffè!

Procedimento

Inserite tutti gli ingredienti in una ciotola con i bordi alti e con una frusta elettrica iniziate a montare. Questa fase durerà qualche minuto.

Noterete che mano a mano gli ingredienti si amalgameranno e la crema di caffè inizierà a montare. Quando raggiunge una consistenza spumosa, è pronta per essere servita!

Meglio consumarla non appena pronta. La crema al caffè senza latte può essere servita in coppette gelato con una spolverata di cacao amaro… Una vera bontà!

Altre ricette per la crema di caffè

Come abbiamo detto, ci sono moltissime varianti per preparare la crema di caffè e potete usare quella che preferite, in base alle vostre preferenze ma anche in base a quello che avete in casa! Scopriamo insieme altre ricette super facili!

Crema di caffè con una bottiglia

Questa ricetta è facilissima e non vi farà sporcare nulla nella vostra cucina e usando solo una bottiglia!

Inoltre il procedimento è molto semplice e vi permetterà di preparare un ottima crema di caffè anche se non avete frullatore o fruste elettriche.

Ecco gli ingredienti:

2 tazzine di caffè ben freddo

200 ml di panna giù zuccherata

3 cucchiaini di zucchero a velo

Potete regolarvi in base a quante persone siete e scegliere di raddoppiare o meno la dose. Anche la quantità di zucchero può variare se preferite una crema più dolce.

Anche qui un fattore importantissimo: gli ingredienti liquidi devono essere ben freddi, per poter raggiungere la consistenza di una crema. Può essere molto utile mettere la panna in freezer 5-10 minuti prima della preparazione.

Vi occorrerà una bottiglia che potrete riciclare, che può essere quella del latte, dal tappo più largo.

Una volta che il caffè sarà freddo al punto giusto, versatelo in bottiglia aggiungendo lo zucchero a velo. Non vi resta che versare la panna, chiudere la bottiglia e shakerarla!

Dovrete avere un po’ di pazienza continuare con questi movimenti per almeno 5 minuti. La crema di caffè in bottiglia è pronta per essere servita!

Con cubetti di latte

Se non gradite la panna e volete una ricetta un po’ più leggera, dovete assolutamente provare questa!

Vi basteranno:

200 ml di latte

50 grammi di caffè in tazza

30 grammi di zucchero (da variare in base alla vostra preferenza)

Per prima cosa, prendiamo lo stampino del ghiaccio, versiamoci il latte e inseriamolo in freezer. Ci vorranno 5-6 ore, ma potete controllare in base alla potenza del vostro elettrodomestico.

Nel frattempo preparate il caffè e zuccheratelo. Se volete rendere questa ricetta ancora più golosa, potete aggiungere un cucchiaio di crema alla nocciola.

Quando tutti gli ingredienti saranno pronti, inserite i cubetti di latte e il caffè e iniziate a frullare, fino a quando non saranno diventati una crema bella gonfia e saporita!

Non vi resta che godervi questa crema al caffè golosissima con i vostri amici!

Avvertenze

Evitate le ricette indicate in caso di allergie o ipersensibilità a una o più ingredienti.

