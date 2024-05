Formiche in bagno come eliminarle con rimedi fai da te

Quando arriva il caldo, automaticamente arrivano le formiche! In generale ce le aspetteremmo di più in cucina, perché restano sempre briciole e cibo qui e lì.

Ma ultimamente ho notato che arrivano proprio dal bagno! Ogni volta che ci entro noto spesso qualche formichina che fa il suo tragitto lungo il pavimento. Per questo mi sono chiesta sia da dove arrivassero, ma anche come non trovarle più usando alcuni rimedi fai da te che conosco da tempo.

Vediamo insieme quali sono e come usarli.

Da dove arrivano le formiche che vedi in bagno

Come dicevamo prima, il primo passo per risolvere il problema delle formiche in bagno è capire da dove arrivano.

Potrete notare che questi piccoli insetti invadenti possono trovare il loro cammino attraverso fessure a volte invisibili all’occhio nudo, inclusi spazi sotto le porte, intorno alle finestre o nei minuscoli buchi nelle pareti e pavimenti, specialmente quelli vicini alle tubature.

Fate una ricognizione attenta del vostro bagno: localizzare da dove entrano è già metà del lavoro da fare, perché è in queste zone che andremo ad usare i rimedi.

Versa borotalco nelle fessure

Iniziamo con qualcosa che si trova facilmente in tutte le case: il borotalco. Spesso lo usiamo per deodorare le scarpe o per pulire i vetri, ma il suo utilizzo va ben oltre.

Infatti è ottimo come repellente per le formiche. Prendete il borotalco e create una barriera nelle aree di ingresso che avete individuato.

Il trucco sta nell’applicare una quantità tale da coprire completamente la fessura, in modo da formare un ostacolo fisico. L’odore del borotalco, inoltre, sembra essere particolarmente antipatico alle formiche, contribuendo a tenerle lontane.

Potete versarlo direttamente dalla sua confezione, nei punti che ritenete opportuni, e usare un pennello per ridistribuire meglio la polvere.

E poi (cosa non da poco) ci sarà un bel profumo in bagno!

Metti i fondi di caffè negli angoli

Se non desiderate non usare il borotalco e volete utilizzare un approccio completamente naturale, potete anche usare i fondi del caffè. Io li riutilizzo in tanti modi diversi, persino nelle piante! Vediamo invece come usarli per allontanare le formiche.

Dopo aver fatto il caffè, non gettate via i fondi; invece, distribuiteli negli angoli del bagno, vicino alle fessure o qualsiasi altro punto di ingresso. L’odore intenso del caffè è una nota stonata per le formiche, che preferiranno tenersi a distanza.

Certo, avere fondi di caffè sparsi per tutto il bagno (soprattutto se le piastrelle sono chiare) non è il massimo. Però sia il caffè che il borotalco sono entrambi efficaci per non avere più le formiche. Perciò scegliete il rimedio che ritenete più opportuno.

Metti foglie di alloro e chiodi di garofano nei cassetti

Potrebbe anche capitare che troviate le formiche non a terra e lungo le piastrelle, ma addirittura in punti nascosti del bagno.

Se notate la presenza di formiche nei cassetti, una soluzione gradevole olfattivamente per noi (ma non per le formiche) è l’uso di foglie di alloro e chiodi di garofano.

Lasciate qualche foglia e qualche chiodo nei cassetti o sulle mensole, magari in sacchetti traforati. Preferisco questa una soluzione naturale, semplice ed economica, anche per profumare i vestiti e tenere lontane le tarme!

Pulisci dove puoi con acqua e aceto

Prima di lasciarci, vorrei darvi un ultimo consiglio per assicurarvi di non trovare più formiche nel vostro bagno, soprattutto quando lo puliamo.

Il rimedio migliore da poter usare è l’aceto, di alcol o di vino non importa. Mescolate acqua e aceto in parti uguali e utilizzatelo per pulire i pavimenti, le superfici e specialmente le zone dove avete notato la presenza di formiche (anche l’interno dei cassetti).

Questa soluzione agisce da repellente naturale, disturbando i segnali che le formiche usano per comunicare e orientarsi. Però, attenzione: non usate l’aceto se il materiale da trattare è in marmo o pietra naturale, perché potrebbe opacizzarlo!

Per questo è bene provare i rimedi suggeriti prima in una zona nascosta. E chiedete a chi è di competenza se ci sono animali o bambini in casa.