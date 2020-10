Come avere capelli più lunghi con il gel alla cannella!

Avere capelli lunghi è la fantasia di tutte le donne. Tutte noi sin da piccole abbiamo sognato capelli lunghissimi e brillanti da sfoggiare!

Però a volte i capelli fanno fatica a ricrescere perché stressati da numerosi fattori esterni, come piastre, inquinamento e vento.

Se vuoi a tutti i costi avere capelli più lunghi in maniera naturale, la cannella è un prodotto in grado di facilitare la crescita dei tuoi capelli!

Perciò, oggi vedremo come preparare un gel alla cannella da utilizzare per la crescita dei vostri capelli!

N.B. Evitate l’utilizzo di questo gel in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

I benefici della cannella

La cannella è una spezia che possiede numerosissime proprietà terapeutiche.

È un potente antiossidante naturale, in grado di combattere il colesterolo. Inoltre, ha proprietà antibatteriche, antisettiche e digestive. Infatti, serve per alleviare il mal di stomaco.

Però, la cannella è usata anche per avere capelli bellissimi, perché aiuta a ridurne la caduta e a favorirne la crescita.

Infatti, grazie alla presenza di molti nutrienti, se applicate la cannella sui capelli, essa li rinforza, stimola la loro crescita e pulisce a fondo i follicoli.

Inoltre, può essere usata dalle persone con eccesso di sebo perché aiuta a mantenere i capelli idratati e puliti.

Come si prepara

Vediamo subito la ricetta per preparare il gel alla cannella per i vostri capelli sfibrati che tardano a crescere.

Innanzitutto, per preparare questa ricetta, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

250 ml di acqua

1/2 cucchiaino di amido di mais

Mezzo cucchiaio di cocco liquido

1/2 cucchiaio di cannella in polvere

In primo luogo, prendete l’acqua e versatela in un pentolino. Dopo aggiungete l’amido di mais.

Mescolate bene e lasciate riscaldare tutto il composto fino a quando non diventa molto denso.

Dopo aggiungete la cannella e continuate a mescolare per circa un minuto.

Poi togliete il composto dal fuoco e aggiungete l’olio di cocco. Se fa molto freddo, potete riscaldarlo un po’ a bagno maria per averlo più liquido e lavorarlo meglio.

Potete poi versare il gel alla cannella in un recipiente di vetro dotato di una chiusura ermetica solo quando il gel si sarà raffreddato.

Come applicarlo sui capelli

Se volete recuperare la brillantezza dei vostri capelli sfibrati e privi di vitalità, applicate il gel almeno due volte a settimana.

Il gel va applicato su capelli umidi, già lavati con shampoo. Distribuitelo su tutti i capelli e cercate di distribuirlo omogeneamente dalla radice alla punta.

Una volta applicato, lasciate agire il gel per almeno 30 minuti (ricordiamo che un tempo maggiore di posa è consigliabile)

Successivamente, lavate i vostri capelli e risciacquate perfettamente la chioma, fino a quando non sentite il capello completamente pulito.

Se notate che il capello ancora un po’ unto, allora avete ancora bisogna di risciacquare.

Siete pronte per sfoggiare la vostra chioma lucente e brillante!

Avvertenze

Gli effetti del gel alla cannella non sono immediati ma hanno bisogno di un po’ di tempo. La cannella, infatti, facilita la crescita del capello in maniera naturale perciò la ricrescita sarà graduale.

Ricordiamo di non utilizzarlo in caso di allergie o ipersensibilità a uno o più prodotti. In caso di gravidanza e allattamento, consultate sempre prima il medico.

Capelli sempre al top!

