Se dovessimo scegliere una pianta da balcone per la stagione primaverile, questa sarebbe sicuramente il Geranio.

Foglie verdissime e un po’ arrotondate, fiori piccoli dai colori sgargianti che ricoprono quasi tutta la chioma: il geranio può dare un bellissimo tocco di colore e allegria al nostro balcone.

I suoi primi fiori possono spuntare già verso marzo o aprile, ma la sua fioritura principale avviene nel mese di maggio con un maggiore e più netto aumento delle temperature. Vediamo insieme qual è il concime perfetto per ottenere il meglio da questa pianta e averla rigogliosa e piena di fiori.

Lievito di birra

Strano, ma vero: uno dei migliori concimi per i tuoi gerani è il lievito di birra.

Dovrai semplicemente scioglierne due cucchiaini in 8-10 litri d’acqua e utilizzare il tutto come acqua di innaffiatura nelle settimane successive.

Il lievito di birra, infatti, è ricco di vitamine, in particolare della vitamina B6 che aiuta il tuo geranio a far spuntare nuovi boccioli oltre che a mantenere la sua fioritura già in atto più a lungo.

Importante è bagnare soltanto il terriccio evitando di inumidire troppo le foglie o i fiori della pianta. Inoltre, somministra questo concime abbastanza spesso, magari una volta alla settimana per tutta la stagione primaverile ed estiva.

In alternativa, alcuni più fantasiosi suggeriscono di versare direttamente poco più di un sorso di birra sul terreno ogni tanto.

Bucce di banana

Vuoi un concime ancor più semplice da preparare per i tuoi gerani? Prova con le bucce di banana, naturalmente piene di potassio che aiuta il geranio a fiorire.

Ti basterà tagliarle in pezzettini piccoli e spargerli sul terriccio poco prima di innaffiare la pianta: nelle settimane successive, le bucce si degraderanno emanando tutte le sostanze nutritive che contengono.

Anche in questo caso, non proseguire le concimazioni oltre il mese di settembre.

Fondi di caffè

Un vero e proprio classico della concimazione naturale: i fondi di caffè.

I fondi di caffè, sbriciolati e sparsi sul terreno, liberano un’alta percentuale di azoto: quest’elemento, più che la fioritura, aiuta la crescita del geranio e lo rafforza aiutandolo a restare più in forze durante i mesi caldi.

Utilizzalo ogni 2-3 settimane per effetti concreti e duraturi, ma affiancalo ad altri concimi se vuoi migliorare la fioritura della pianta.

Gusci d’uovo

In pochi sanno che i gusci delle uova contengono altissime concentrazioni di azoto e calcio e che possiamo sfruttarli per ottenere piante davvero stupende!

Anche in questo caso, spargiamo i gusci d’uovo ridotti in pezzettini sul terriccio del nostro geranio prima di innaffiare per ottenere, con un po’ di costanza e pazienza, un buon risultato: nei mesi successivi, la salute della pianta si rafforzerà e spunteranno nuovi rametti e foglie, oltre a evitarne l’ingiallimento prematuro.