Macchie di sudore sotto le ascelle delle Camicie come toglierle con rimedi fai da te

Ci siamo tutti trovati davanti a quella noiosa situazione: aprire l’armadio, scegliere la nostra camicia preferita e notare quelle antiestetiche macchie di sudore sotto le braccia.

Il punto è che, indossandole di frequente, anche se le laviamo subito dopo ogni utilizzo, le macchie più ostinate possono rimanere anche dopo il lavaggio. O almeno è quello che succede spesso anche a me.

Partendo dalla premessa che prima le laviamo meglio è, oggi vi mostrerò tutti passaggi che servono per eliminare le macchie di sudore sotto le ascelle delle camicie, usando dei rimedi semplici e fai da te!

Come pretrattare la macchia

Quando una macchia di sudore non va via, pretrattarla diventa un passaggio necessario, anche se noioso.

Tra i vari rimedi che ho testato, il sapone di Marsiglia solido e il sapone Alga si sono rivelati davvero utili, perché rispettosi dell’ambiente e incredibilmente efficaci contro le macchie più ostinate.

La procedura è semplice, un po’ come facevano le nostre nonne: bagnate leggermente la parte macchiata della camicia, strofinate delicatamente con il sapone scelto, e strofinate il tessuto tra le mani.

Lasciate riposare il capo per qualche ora, anche un’intera notte se avete tempo. Questo passaggio ammorbidisce la macchia e facilita di molto la rimozione durante il lavaggio successivo. Se andate di fretta, optate per almeno mezz’ora.

Come tenerle in ammollo

Ma cosa fare quando la macchia di sudore sembra resistere a ogni tentativo? Visto che la maggior parte delle camicie che ho a casa sono bianche, preferisco servirmi del percarbonato.

Mi è capitato più volte di affrontare macchie che sembravano impossibili da rimuovere, come per esempio le macchie sugli strofinacci, ma il percarbonato di sodio mi ha sempre dato ottimi risultati.

Vi consiglio di sciogliere due cucchiai di percarbonato in una bacinella con acqua calda e immergere la camicia per tutta la notte. L’ossigeno attivo rilasciato dal percarbonato lavorerà per voi, eliminando le macchie e facendole tornare più bianche.

Una volta atteso il tempo necessario, fate un risciacquo della camicia in lavatrice o, ancora meglio, a mano, così ne preserverete il tessuto.

Come lavare le camicie in lavatrice

Se notate che non c’è bisogno di fare l’ammollo, potete passare al lavaggio delle camicie in lavatrice (ma, come detto prima, potete anche lavarle a mano). Anche qui, aggiungo al mio detersivo ecologico abituale un misurino di percarbonato, ponendolo direttamente nel cestello insieme alle camicie.

Ricordate di scegliere un programma adatto ai tessuti delicati per evitare di danneggiarle. Questo metodo non solo aiuta a eliminare definitivamente ogni traccia delle macchie di sudore, ma agisce anche come sbiancante naturale, rendendo i bianchi più luminosi senza l’utilizzo della candeggina.

Come le stendo per evitare le pieghe

Visto che dovremmo aver risolto il problema delle macchie di sudore, vorrei lasciarvi qualche consiglio anche per stendere le camicie. In questo modo, ridurrete al minimo le pieghe e potrete decidere anche di non usare il ferro da stiro!

Come dicevamo, per evitare le pieghe, faccio attenzione a stendere le camicie immediatamente dopo averle tolte dalla lavatrice. Tendo a scuoterle delicatamente per eliminare eventuali pieghe formatesi durante il lavaggio, poi le metto direttamente sulla gruccia, assicurandomi di distendere bene il tessuto, i polsini e allineare correttamente il colletto.

Questo accorgimento facilita notevolmente il lavoro di stiro successivo, risparmiandomi tempo e fatica.

E arriviamo infine all’ultimo passaggio: il ferro da stiro. La mia strategia è iniziare sempre dal colletto, procedere con i polsini e finire con il corpo della camicia. Un’attenzione particolare la dedico alla zona dei bottoni: occorre stirare con cura attorno a loro senza passare direttamente sopra, per evitare danni.

Inoltre, se lo ritenete necessario, un piccolo spruzzo di acqua può aiutarvi a distendere quelle pieghe più tenaci, rendendo il tessuto morbido e facilitando il passaggio del ferro.

Se poi lo preferite, potete anche stirare la camicia leggermente umida, così sarà perfetta! Solo che non tutti preferiscono usare questa metodologia: per alcuni risulta un po’ più difficile stirare. Ognuno ha il suo metodo… la cosa importante è ottenere un buon risultato!