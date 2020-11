Le lenticchie rosse sono un alimento ricco di proteine ed è comunemente utilizzato nelle nostre cucine.

Oltre ad essere utilizzate in cucine grazie alle sue molteplici sostanze nutritive, però, le lenticchie rosse sembrano portare anche numerosi benefici alla pelle.

Ma nel mondo orientale, in particolare in India, questo ingrediente sembra essere alla base di molte ricette di cosmesi, in quanto è in grado di ringiovanire e illuminare la pelle.

Inoltre è efficace per eliminare le cellule morte della pelle e per trattare l’acne e i punti neri.

Se quindi, avete voglia di una maschera anti-age naturale e molto economica, è il caso di provare questa maschera miracolosa a base di lenticchie rosse, proveniente dall’India.

Scopriamola insieme!

N.B: Vi consigliamo di evitare l’utilizzo di queste maschere fai da te in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Ricetta

Questa ricetta è davvero semplice e veloce da realizzare. Infatti per realizzarla, avrete bisogno solo di un ingrediente che di sicuro avete già tutte in casa o, in ogni caso, molto facile da reperire.

Per realizzare questa maschera antiage, infatti, vi occorrono solo:

4 cucchiai di lenticchie rosse

Una tazza di acqua tiepida

Mettete, quindi, le lenticchie nella tazza di acqua tiepida e lasciateli in ammollo per tutta la notte. Al mattino, filtrate l’acqua e frullate le lenticchie fino ad ottenere una sorta di pasta cremosa e morbida.

Distribuite, quindi, la pasta su tutto il viso e sul collo con un pennello. Lasciate riposare per circa 15-20 minuti. A questo punto, risciacquate il viso con un po’ di acqua tiepida e asciugatelo delicatamente.

Vi consigliamo di ripetere questo trattamento due volte a settimana per avere una pelle distesa, ringiovanita e senza macchie!

Combinazione con altri ingredienti

Questa maschera con le sole lenticchie risulta essere molto efficace per la nostra pelle, ma, se volete, è possibile anche associare le lenticchie con altri ingredienti così da ottenere un trattamento ancora più efficace e mirato.

Vediamo insieme, quindi, con quali ingredienti combinare le lenticchie!

Pomodoro

Per quanto possa sembrare una buona ricetta culinaria, qui la presenteremo come ricetta cosmetica molto efficace: lenticchie e pomodoro.

Questa ricetta è miracolosa per la sua azione antiaging, in quanto, come le lenticchie, anche il pomodoro è noto nella cosmesi per le sue proprietà anti invecchiamento.

La sua alta concentrazione di licopene, ovvero di una sostanza antiossidante naturale, infatti, aiuta a proteggere la pelle dall’eccesso di radicali liberi responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Per realizzare questa maschera avrete bisogno solo di:

4 cucchiai di lenticchie rosse

50 grammi di pomodoro

Innanzitutto, cuocete i pomodori per diverse ore, così da ridurre il contenuto di acqua, fino ad ottenere una pasta densa. Poi, lasciatela raffreddare.

In alternativa, potete anche utilizzare un concentrato di pomodoro già pronto, assicurandovi sempre che sia totalmente naturale.

Nel frattempo, frullate le lenticchie fino a formare una sorta di pasta. Mescolate quindi la pasta di pomodoro e la pasta di lenticchie.

Applicate sul vostro viso per circa 15 minuti e sciacquate il viso con acqua fredda. Vi consigliamo di applicare questa maschera due volte a settimana.

Noterete subito la differenza!

Miele

Se, infatti, alle lenticchie aggiungete anche del miele, la maschera oltre ad essere antiage, sarà in grado di rendere la vostra pelle luminosa e idratata.

Prendete, quindi:

un cucchiaio di miele

un cucchiaio di lenticchie rosse

Macinate, quindi, le lenticchie fino ad ottenere una sorta di polvere. Versatela, poi, in una ciotola e aggiungete il cucchiaio di miele. Mescolate, poi, entrambi gli ingredienti fino ad ottenere una pasta densa.

A questo punto, applicate la maschera sul vostro viso e lasciatela agire per circa mezz’ora. Poi, risciacquate il viso con acqua fredda.

Questa maschera schiarente funziona come una pasta esfoliante in quanto rimuove le cellule morte e altre impurità della pelle. Inoltre, schiarisce la carnagione e dona alla pelle una luminosità naturale.

Arancia

L’arancia è nota per le sue proprietà nutritive per la pelle, in quanto rende la pelle fresca e luminosa, ma abbinata alle lenticchie rosse fa davvero miracoli!

Per preparare questa maschera, vi occorre:

3 cucchiai di lenticchie rosse

Il succo di un’arancia

Frullate le lenticchie fino ad ottenere una sorta di pasta. Versate, quindi, la pasta di lenticchie in una ciotolina e aggiungete, poi, il succo di arancia.

Mescolate gli ingredienti fino a farli amalgamare e applicate il composto sul viso asciutto e pulito.

Lasciate la maschera in posa per circa 20 minuti. Risciacquate, quindi, con acqua fredda e la vostra pelle e spenta apparirà più ravvivata e ringiovanita!

Avvertenze

La maschera con le lenticchie non presenta particolari controindicazioni. Se ne sconsiglia l’utilizzo tuttavia in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Si consiglia di consultare un medico o un dermatologo in casi di pelli molto delicate o problematiche. Chiedere il parere di un medico anche in stato di gravidanza e allattamento.



Ricette di bellezza fai da te

Se avete voglia di provare altre ricette di bellezza fai da te, vi consigliamo altri post interessanti: