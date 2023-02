Ci saremmo sicuramente trovati di fronte allo scaffale dei casalinghi di un supermercato, con un dilemma enorme: ma è meglio il detersivo in polvere o liquido?

Questa domanda accompagna da sempre la pulizia dei vestiti di ogni genere e colpisce qualsiasi persona, anche chi è più negligente con i cicli di lavaggio.

Una risposta definitiva non esiste, ma si possono fare molte riflessioni su come usarli correttamente vedendo tutti i pro e i contro!

Pro del detersivo liquido

Iniziamo a vedere quali son i pro del detersivo liquido, ovvero quello che, in linea di massima, si trova e si usa maggiormente in giro.

Ebbene, è importante sapere che il contatto di questo tipo di prodotto con i panni garantisce quasi sicuramente che venga “smaltito” in modo definitivo senza lasciare alcuna traccia o residui sui tessuti.

La situazione può cambiare soltanto nel momento in cui si mette una quantità eccessiva di detersivo nella vaschetta apposita o non si regola bene in base al carico.

Altro fattore che porta sempre all’uso di detersivi liquidi è la sua delicatezza, perfetta per i panni delicati e quindi per i lavaggi a temperature basse.

Ciò vale anche in caso di capi scuri o neri che tendono a schiarirsi o rovinarsi con una tipologia di detersivo più abrasiva.

Svantaggi

Come ben saprete, per tutte le cose ci sono dei pregi e dei difetti. Adesso è il momento di vedere quelli che sono le cose che non convincono del detersivo liquido.

Abbiamo accennato poco fa a quanto la versione liquida possa essere d’aiuto al fine di non avere residui, ma solo se non si mette una quantità eccessiva.

Nel caso si faccia un errore di distrazione o di mancata proporzione, le conseguenze saranno dei panni lavati male, duri e anche con cattivi odori.

Ciò si evincerà non soltanto subito dopo il lavaggio, ma soprattutto quando si asciugheranno. Gran parte delle volte sarete costretti a ripetere il ciclo.

Altro tasto dolente è che tutto, o quasi tutti, i detersivi liquidi non possiedono additivi: cosa significa?

Che il loro uso prolungato, unito ad una negligenza in termini di pulizia della lavatrice portano all’accumulo eccessivo di sporco, muffa e calcare.

Questo è il motivo per cui spesso si accostano le due tipologie di detersivo.

Pro del detersivo in polvere

Cambiamo scenario e proiettiamoci verso il detersivo in polvere!

I suoi vantaggi sono tali da portarci a non poterne fare a meno, infatti tutti posseggono almeno un solo tipo di detersivo polveroso nel mobile.

Parliamo dell’efficacia, la variabile più importante quando si acquista qualsiasi cosa. Nei detersivi in polvere questa raggiunge livelli molto alti, anche in caso di macchie particolari come olio, sangue, grasso e così via.

Il potere sgrassante, quindi, è fuori discussione e non paragonabile a quello dei detersivi liquidi.

A tal proposito li si sceglie in particolare per trattare i panni bianchi che richiedono una maggiore cura e talvolta una “spinta” in più per riacquisire la lucentezza e il bianco candido, specie per la biancheria da letto.

Tra i contro dei detersivi liquidi, poco fa, abbiamo menzionato gli additivi. Questi ultimi sono presenti invece nei detersivi in polvere.

Infatti, facendone un corretto utilizzo, sarà difficile avere cattivi odori, sporco localizzato o la terribile muffa nelle pareti della lavatrice.

Svantaggi

Anche in questo caso non sono tutte rose e fiori, ma c’è sempre qualcosa che fa storcere il naso.

Gli svantaggi del detersivo in polvere risiedono per lo più nelle temperature di cui hanno bisogno. Se mettete questi prodotti in lavatrice, ci dovrà essere una temperatura minima di 40°.

In caso contrario non saranno completamente efficienti e i panni usciranno peggio di come li avete messi inizialmente.

Ciò porta ad un’altra riflessione: i detersivi in polvere non si possono usare con i delicati, quindi dovreste stare estremamente attenti o lavarli a mano.

Infine, cosa che può capitare raramente, ma non è detto che non accada è che i granuli possono restare incastrati nelle fibre dei vestiti, soprattutto se si esagera.

Chi vince?

Quindi chi vince questa perenne sfida tra le due tipologie di detersivo?

A primo impatto, se non conoscessimo tutti i dettagli delle varie osservazioni fatte, potremmo decretare che i detersivi in polvere sono nettamente più idonei. Errore!

Senza dubbio, quando vogliamo una pulizia profonda dei capi, dobbiamo rivolgerci ai detersivi in polvere, ma mai trascurando quelli liquidi!

La soluzione ideale è servirsi delle due tipologie in modo accurato, moderato e appropriato, senza esagerare nelle quantità.

Inoltre bisogna sempre tener presente che sono i vestiti stessi a dirci di cos’hanno bisogno attraverso le etichette di lavaggio.