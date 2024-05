Non sempre il tempo a disposizione si concilia con le aspettative sulla pulizia della nostra casa. A me capita molto spesso di dovermi destreggiare tra i mille impegni quotidiani e di ritornare a casa tardi e distrutta.

Vorrei tanto mettermi a pulire per far ritornare lo splendore e l’odore di fresco che tanto mi piace, ma il tempo non è abbastanza. Questo però non vuol dire che se devo rinunciare a una pulizia profonda io debba rinunciare alla pulizia in assoluto.

Infatti, per risolvere questa situazione che puntualmente si ripresenta, ho escogitato dei trucchetti per far sembrare la casa pulita anche quando ho meno tempo, così da non sentirmi in imbarazzo se dovesse capitarmi di ricevere degli ospiti a sopresa.

Concentrarsi sulle aree visibili

Non abbiamo tempo, quindi dobbiamo dare priorità a quello che conta: in questo caso, le aree visibili. La prima cosa da fare, quindi, è facilmente intuibile. Lo avete già capito, vero?

Sì, la chiave è proprio mettere in ordine: la prima cosa che si nota appena si entra in una stanza è il disordine, ed è quello a trasmetterci una sensazione di trascuratezza e di sporco.

Quindi utilizzate i vostri pochi minuti a disposizione per rassettare e collocare ogni oggetto al proprio posto, in ordine sui mobili o nei cassetti, in modo che nulla sia sparso in giro a caso.

Spolverare

Un’altra cosa che subito si nota è la peggior nemica della nostra casa: la polvere. Quindi vi tocca rimuoversa. Voi potreste dire che spolverare vi porta via troppo tempo, ma può non essere così.

Infatti dovete agire a monte: la soluzione per chi ha poco tempo è non avere troppi oggetti sui mobili, che fanno accumulare sporco perché è lento spostarli e rimetterli a posto, soprattutto se sono fragili.

Quindi, quello che vi resta da fare per spolverare in tempi record è un po’ di decluttering per liberare le superfici. Dopodiché, vedrete che riuscirete a togliere la polvere in tutto il vostro appartamento in soli dieci minuti.

Pulire i pavimenti

Altro passaggio fondamentale è la pulizia dei pavimenti. I residui di povere, capelli e altro sporco si notano subito, soprattutto se risaltano sul materiale di cui sono fatti i vostri pavimenti.

Per fortuna, una veloce passata di aspirapolvere può essere sufficiente a risolvere tutto. Ma, se vi risulta troppo macchinoso, potete utilizzare un panno elettrosatico, comunemente conosciuto come Swiffer.

Dopodiché, se il risultato ancora non vi soddisfa o se semplicemente volete che un buon odore aleggi per casa, vi basta passare uno straccio inumidito con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia.

Profumare

Dopo aver ordinato e lucidato in un lampo i vostri mobili e pavimenti, l’ultima cosa da fare per far sembrare la vostra casa pulitissima, fresca come se l’aveste appena pulita da cima a fondo, è profumarla.

In questo caso, i suggerimenti che posso darvi sono numerosi. Ve ne lascio un paio velocissimi, così dovrete solo scegliere il vostro preferito.

Oli essenziali

Innaniztutto, potete servirvi degli oli essenziali, che sono un concentrato naturale di profumo. Vi basta versarne qualche goccia su un dischetto di cotone o anche su degli adesivi per sedie, che potete incollare in qualche punto nascosto.

In alternativa, potete creare un semplice spray per ambienti mescolando 100 ml di acqua distillata, due cucchiai di alcool per uso alimentare e 20/30 gocce del vostro olio essenziale preferito in un flacone.

Candele profumate

Accendere una candela profumata può cambiare immediatamente l’atmosfera di una stanza. Se avete ospiti che arrivano all’ultimo minuto, una candela può essere una soluzione rapida per eliminare odori sgradevoli e aggiungere un tocco caldo e invitante.

Vi basta solo sceglierle della vostr fragranza preferita, accenderle e il gioco è fatto.

Ricordatevi sempre di far arieggiare gli ambienti per far uscire tutti i cattivi odori prima di profumare, in modo che queste tecniche siano efficaci.

Dopodiché, vedrete che la vostra casa tornerà fresca e pulita come desiderate in pochissimi minuti.