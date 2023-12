4 Trucchetti con i feltrini delle sedie per profumare la casa

Avete presente i feltrini che si mettono sotto i “piedi” delle sedute per evitare di strisciare il pavimento o di danneggiarlo quando le spostiamo? Immagino di sì.

Questi, solitamente autoadesivi, possono essere di forma quadrata, rettangolare e rotonda.

E qui arriva il bello: possono essere utilizzati per profumare la casa. Scopriamo insieme come fare!

Come fare

Il trucchetto dei feltrini è veramente semplice da provare, in quanto vi basterà semplicemente munirvi di queste componenti e di una boccettina di olio essenziale.

Versate, quindi, circa 3-4 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite sul feltrino per le sedie in modo da impregnarlo di buon odore ed ecco che il vostro profumatore è pronto per l’uso.

Circa la scelta della fragranza, sebbene sia libera, vi suggeriamo di prediligere l’olio essenziale al limone, al mandarino, all’arancia o alla menta per le stanze più soggette ai cattivi odori come la cucina e il bagno.

In caso, invece, vogliate profumare le camere da letto, allora sarebbe l’ideale scegliere l’olio essenziale di lavanda in modo da rendere questi ambienti più rilassanti e facilitare anche il sonno notturno.

Se non avete oli essenziali in casa, potete anche spruzzare sui feltrini il vostro profumo preferito!

Dove usarli

A questo punto, non ci resta che vedere dove attaccare i feltrini in modo da ottenere una casa super profumata da cima a fondo!

Nell’armadio

Solitamente, in questo ambiente chiuso, è facile riscontrare la formazione di cattivi odori dovuti alla mancata circolazione dell’aria.

Per questo, i feltrini profumati potrebbero essere un’ottima alternativa ai sacchetti di cui solitamente ci serviamo.

Vi basterà semplicemente attaccare il feltrino autoadesivo sulla parete interna dell’armadio e ogni volta che aprirete l’anta sarete investite di un buon odore.

Nella pattumiera

Se c’è un oggetto in casa in cui è facile trovare la puzza, questo è sicuramente la pattumiera che “ospita” i residui di cibo e tutta la nostra spazzatura. In questo caso, quindi, dovrete applicare il feltrino sotto il coperchio della pattumiera.

Ovviamente, però, ricordate di cambiare il sacchetto ogni giorno e se volete un altro trucchetto per evitare la puzza in questo contenitore, potete anche cospargere il fondo con il bicarbonato.

Dopodiché, mettete due buste in modo da evitare che i residui di cibo possano colare.

In bagno

Per quanta cura possiamo avere del bagno, per sua stessa natura questo ambiente tende a produrre cattivi odori. Ma non temete, perché il feltrino profumato verrà in nostro soccorso!

Dovrete semplicemente attaccarlo sulle piastrelle dietro al wc o, in ogni caso, in un luogo sempre nascosto così che non sarà visibile ai vostri ospiti.

Se volete, potete applicarne pure più di uno, a patto però che abbiano la stessa profumazione in modo da evitare combinazioni di odori che potrebbero essere fastidiose.

Oltre a questo trucchetto, potete anche provare il rimedio della carta igienica!

Nella scarpiera

Oltre all’armadio che abbiamo visto prima, anche la scarpiera è soggetta ai cattivi odori dal momento che è qui che conserviamo le nostre scarpe, spesso impregnate di puzza di sudore o di umido.

Dovrete procedere come già visto, ovvero applicare un feltrino nella scarpiera o attaccarne uno per ogni anta e la puzza sarà solo un brutto ricordo!

E se volete un video che vi segua passo per passo in questo rimedio, ecco a voi!