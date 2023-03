La primavera è ormai arrivata e, con lei, il tempo di fioritura di alcune delle piante più famose! Non è però il caso del Ciclamino che, come in molti sanno, fiorisce nei mesi autunnali e invernali.

Pur potendo ancora mantenere la sua fioritura fino ad aprile-maggio, se le temperature non sono molto alte, il ciclamino inizia in questo periodo a entrare in una sorta di letargo da cui si risveglierà solo il prossimo autunno.

Ma proprio in questa fase in molti notano delle palline o piccole sfere sulla pianta e non sanno come comportarsi. Scopriamolo insieme.

Di cosa si tratta?

Le palline che hai probabilmente notato sul tuo ciclamino in questo periodo sono delle piccole sfere che contengono i semi della pianta. La loro comparsa, dopo la fioritura, è assolutamente normale, anzi significa che il tuo ciclamino sta bene e sta seguendo il suo normale ciclo vegetativo.

In natura, infatti, queste sferette si formano a poco a poco per poi cadere sul terreno, aprirsi, spargere i semi e portare alla nascita di altre piantine. Il tutto, però, avviene in natura in modo spontaneo mentre in cattività, quindi a casa tua, questo procedimento risulta più complesso.

Devi rimuoverle?

Il nostro consiglio è quello di non toccare queste sfere nel periodo primaverile. In questa fase, infatti, i semini contenuti in esse non sono ancora completamente maturi. Inoltre, se le tagli potresti rischiare di danneggiare la pianta.

Lasciale maturare e attendi il periodo estivo.

N.B: non è detto che il tuo ciclamino produca queste sferette. Se non lo fa, non preoccuparti: significa semplicemente che forse il tuo ciclamino non è ancora maturo per la moltiplicazione.

Cosa puoi fare?

Una volta arrivato il periodo estivo, puoi lasciare che queste palline cadano o si schiudano da sole o, se vuoi cimentarti in un’attività da pollice verde, provare a usarle per ottenere nuove piantine.

In questo caso, raccogliete i semini e metteteli in un bicchiere di acqua tiepida per almeno 24 ore: in questo modo, i semini si ammorbidiranno e germineranno con più facilità.

Poi, seminali in un piccolo vasetto con della torba mista a sabbia. Dopo un periodo di circa 30- 60 giorni, dai semini dovrebbero spuntare delle piccole piantine di cui puoi prenderti cura fino a piena maturazione. Quando la piantina diventa abbastanza grande, puoi rinvasarla in un vaso più grande: avrai ottenuto un vero e proprio nuovo ciclamino.

Il periodo perfetto per la semina? Ti conviene aspettare la primavera successiva per seminarli, così che l’aumento progressivo delle temperature faccia germinare a poco a poco i semini.

Come curarlo dopo che spuntano le sferette?

Dopo che spuntano le sferette, devi trattare il tuo ciclamino come faresti normalmente. Tieni conto che, essendo finita la fase della fioritura ed essendo iniziato il riposo vegetativo della pianta, non avrà più bisogno di tutte le attenzioni che le davi prima.

Con l’aumento delle temperature puoi portare il ciclamino anche all’esterno, in balcone o cortile, mettendolo in un posto a mezz’ombra e mai alla luce diretta del sole.

Mantieni il terreno sempre umido ma non esagerare mai nelle innaffiature o potresti portare questa pianta a marcire. Infine, ricorda di dare sempre uno sguardo alle foglie della pianta per evitare che, coi mesi caldi, possa essere attaccata da parassiti.