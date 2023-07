Come fare quando i Panni stesi in Estate dopo non Profumano?

Tutte noi aspettiamo l’arrivo dell’estate per godere personalmente delle giornate calde, ma, diciamocelo, anche per ottenere finalmente un bucato super profumato che si asciuga facilmente senza il timore di quella tanto odiata puzza di umido.

Ma non sempre questo succede in quanto potrebbe capitare di non ritrovarci il bucato super profumato come ci saremmo aspettate. Cosa abbiamo sbagliato?

A tal proposito, oggi vedremo insieme 5 consigli da provare per avere di nuovo vestiti super profumati in estate!

Che cosa usare per averli più profumati?

Anche se il sole è una manna dal cielo per profumare il bucato, ci sono altri errori che potrebbero compromettere il buon odore sui nostri capi, tra cui l’utilizzo di prodotti sbagliati.

Vi consigliamo, infatti, di ricorrere sempre a ingredienti naturali, in quanto sono delicati e permettono di rinfrescare i tessuti senza appesantirli. Tra questi, vi suggeriamo il sapone di Marsiglia, conosciuto a partire dalle nostre nonne per la sua capacità di rilasciare un profumo inebriante!

Vi basterà semplicemente aggiungere un misurino di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e avviare, poi, il ciclo di lavaggio. Che si stia parlando di ingredienti da dispensa naturali o prodotti commerciali, però, ricordatevi sempre di non esagerare con le quantità o, al contrario, di non metterne troppo poco, perché in entrambi i casi potreste ritrovarvi la puzza sui vestiti.

Nella cesta dei panni

Inoltre, sarebbe bene ricordare che prima ancora di procedere con il lavaggio dei nostri capi, è meglio non lasciare gli indumenti particolarmente puzzolenti per troppo tempo all’interno della cesta dei panni sporchi.

In questo modo, infatti, finiamo per far fissare quei cattivi odori e sarà, quindi, difficile rimuoverli. In particolare, questo discorso vale per i capi impregnati di sudore che spesso ci ritroviamo in questa stagione tanto calda. Procedete, quindi, subito a lavarli e, in caso di macchie di sudore localizzate, rimuovetele con questi trucchetti!

Quando il lavaggio è finito

Una volta che il lavaggio in lavatrice sarà finito, ricordatevi inoltre di togliere subito i capi dal cestello e stenderli. Spesso, infatti, tendiamo a lasciarli lì per un po’ fino a quando non abbiamo tempo e voglia di cacciarli.

Quest’abitudine, però, è sbagliatissima in quanto permetterà all’acqua stagnante di generare una puzza di umido e stantio che si fisserà sui capi “mangiando tutto il buon profumo”. Sarete, quindi, costrette a procedere con un nuovo lavaggio.

Asciugatura

Una volta “raccolti” i capi dal cestello, è ora di stenderli. Questa fase è importante altrettanto come la fase di lavaggio, in quanto capita spesso di ritrovarci capi super profumati non appena li cacciamo dalla lavatrice e di non ritrovare, poi, quel bel profumo una volta asciugati.

Vuol dire, quindi, che ci sono stati degli “intoppi” durante la fase di asciugatura. Tra questi, il primo potrebbe essere quello di aver steso troppi capi e non aver lasciato loro lo spazio materiale per asciugarsi bene assorbendo la luce solare. Pertanto, vi consigliamo sempre di stendere pochi capi alla volta e di prendervi quanto più spazio possibile.

Inoltre, un’altra regola d’oro è: stendere i panni al sole, in quanto i capi esposti alla luce diretta del sole sono in grado di produrre delle sostanze capaci di emanare un buon profumo. Al contempo, però, ricordatevi che i panni esposti per troppo tempo al sole potrebbero seccarsi così tanto da perdere il buon odore e diventare anche ruvidi, come gli asciugamani.

Perciò, vi suggeriamo di togliere subito i capi appena asciugati, in modo che il buon odore possa permanere anche quando li indossiamo e, soprattutto, di esporre i capi al sole quando il sole non è ancora molto forte, ovvero nelle prime ore della mattina.

Pulizia della lavatrice

Un’ultima motivazione per cui i capi tendono a puzzare è da ricondurre all’accumulo di sporco nella lavatrice. Perciò, vi ricordiamo di procedere con un lavaggio a vuoto almeno una volta al mese, aggiungendo circa 150 gr di acido citrico in 1 litro di acqua, mescolando questa miscela, versandola nel cestello e avviando il ciclo di lavaggio a vuoto.

Inoltre, è importante anche prestare attenzione alle altre componenti della lavatrice quali guarnizione e cassettino che accumulano in maniera veloce e semplice lo sporco.

E se volete un video per vedere come pulire la lavatrice da cima a fondo, ecco a voi!