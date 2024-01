Si può davvero togliere la patina bianca dai bicchieri? Dipende da 3 Cose

Una tavola apparecchiata è teatro delle più belle serate in famiglia e di eventi da ricordare. Tra tovaglie e stoviglie, non possono mai mancare bicchieri belli e lucenti.

Una problematica che può capitare molto spesso è la patina bianca attaccata sui bicchieri e non soltanto sui calici, ma anche sui bicchieri che utilizziamo quotidianamente.

Da lì mi sono chiesta: si può sempre togliere la patina bianca dai bicchieri? In alcuni casi è possibile e anche semplice, e lo scopriremo insieme. Ma in altri casi potrebbe essere più complicato, se non addirittura irreparabile. Vediamo insieme da cosa può dipendere.

Dipende dalla qualità dei bicchieri

La prima cosa che devi domandarti è: che qualità hanno i bicchieri che uso ogni giorno?

In genere la maggior parte dei bicchieri in vetro sono di buona qualità. E quando ci ritroviamo un lavaggio sbagliato o il calcare vi si deposita, si può togliere con estrema facilità. Ma ci sono alcuni errori che commettiamo, poiché non conosciamo effettivamente il materiale dei nostri bicchieri.

Ti faccio un esempio molto pratico. Hai in casa bicchieri di cristallo? Sono di grande qualità e anche molto pregiati, ma spesso commettiamo l’errore di lavarli ad alte temperature in lavastoviglie.

Quando l’acqua è molto dura, il calcare in essa contenuto si deposita sui bicchieri di cristallo. E usando alte temperature queste macchie si fissano a volte in modo irreparabile.

Come possiamo risolvere? Potremmo passare un panno imbevuto con dell’aceto di alcol per cercare di eliminare la patina di calcare. Ma ogni rimedio che vorrai utilizzare non sempre potrà darti il risultato sperato.

La migliore soluzione è prevenire. Se ne hai la possibilità, lava i bicchieri di cristallo a mano, e asciugali bene, in modo da non favorire la comparsa della patina.

Dipende dalla durezza dell’acqua

Come ti accennavo poco fa, la possibilità di trovare la patina bianca sui bicchieri si accentua se l’acqua di casa tua è molto dura. Puoi fare una prova semplicissima: sciacqua un bicchiere a mano e lascialo semplicemente asciugare. Troverai delle antiestetiche macchie d’acqua.

Quindi se opti per il lavaggio a mano, ti consiglio di lavare i bicchieri con il metodo “due vasche”, di cui puoi scoprire l’intero procedimento in questo video:

La prima cosa da fare e riempire le due vasche del lavello della cucina. Se hai una sola vasca, riempi una bacinella da mettere di fianco. Nella prima facciamo sciogliere delle scaglie di sapone di Marsiglia (o anche il detersivo piatti, se preferisci). Questa prima vasca ci permette di sgrassare bene i bicchieri e di eliminare tracce di unto.

Immergiamo i bicchieri per qualche minuto, poi massaggiamoli bene. Se ti serve un aiuto in più usa il lato morbido della spugna.

La seconda vasca (o la bacinella) è riempita d’acqua, ma diluiamo una ciotola di aceto bianco, non importa se di vino o di alcol, scegli tu!

Anche qui i bicchieri vanno immersi per qualche minuto, così l’azione lucidante e anticalcare dell’aceto sgrasserà a fondo ed eliminerà la patina bianca. Non ci resta che risciacquare bene e asciugare con un panno di cotone. Io uso delle vecchie lenzuola così non lasciano pelucchi.

Dipende da come li lavi in lavastoviglie

Dopo aver analizzato perché i bicchieri di cristallo non andrebbero lavati in lavastoviglie, passiamo invece ai più semplici bicchieri di vetro, che invece possono tranquillamente tollerare il consueto lavaggio in lavastoviglie.

Questi piccoli consigli mi aiutano ad avere sempre risultati perfetti per i miei bicchieri:

evita il lavaggio rapido, perché spesso lascia le stoviglie bagnate, e perciò può formarsi più facilmente la patina bianca o gli aloni di calcare; prediligi lavaggi con temperature più alte e dalla giusta durata; controlla il livello di sale in lavastoviglie. La giusta quantità di sale mantiene sempre un livello alto nei lavaggi, garantisce il giusto mantenimento dell’elettrodomestico; non dimenticare di usare il brillantante, che dà sempre un tocco in più.

Puoi preparare un brillantante dai fa te inserendo una piccola quantità di aceto bianco nello scomparto apposito, oppure (ancora meglio) usare la soluzione all’acido citrico: 150 gr sciolti in 1 litro d’acqua. Ecco un video della preparazione:

Perciò prima di lavare i tuoi bicchieri in lavastoviglie, assicurati sempre della loro qualità, trovato il metodo migliore per un risultato perfetto!