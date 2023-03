Come non avere più le Macchie bianche sui Bicchieri dopo la Lavastoviglie

Proprio i bicchieri che vorremmo vedere sempre brillanti e lucenti, spesso sono colpiti dalle macchie bianche dopo la lavastoviglie!

Perché si presenta questo problemino? Beh, i motivi possono essere diversi, ma con alcuni trucchi da usare nella lavastoviglie i bicchieri possono uscire sempre splendenti.

Vediamo insieme come evitare le macchie bianche e dire addio agli aloni!

Trucco del limone

A volte la soluzione ad alcuni problemini che si incontrano in casa è data dalle cose più semplici, come la buccia di un limone!

Si tratta di un metodo molto diffuso tra chi possiede la lavastoviglie e il risultato potrebbe davvero sorprendevi!

Il limone, tra le sue diverse proprietà che lo rendono perfetto, possiede una grande azione sgrassante e lucidante. Per cui quando consumate il limone in cucina, poggiate la buccia nel cestello superiore vicino i bicchieri.

Saranno brillanti e super profumati!

Aceto d’alcol

A prendere sempre più spazi nei mobili dei prodotti per la casa è l’aceto d’alcol!

Una tipologia d’aceto usata specificamente per la casa che conferisce un risultato fantastico se usato all’interno della lavastoviglie.

Vi eviterà non solo le macchie bianche sui bicchieri, ma farà uscire l’acciaio lucido e brillante e ne basta davvero pochissimo, scopriamo come usarlo!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Dovrete semplicemente riempire un vaporizzatore con dell’aceto per poi spruzzarlo su tutte le stoviglie prima del lavaggio e addio aloni!

Acido citrico

Proseguiamo i metodi per avere i bicchieri brillanti in lavastoviglie con l’acido citrico!

Quest’ingrediente naturale, estratto in modo naturale dagli agrumi, è sempre una buona idea quando si vogliono ottenere delle superfici brillanti, infatti è anche un ottimo anticalcare.

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, dopodiché trasferite tutto all’interno di un flacone spray e vaporizzate su tutto il carico della lavastoviglie, in particolare sui bicchieri.

Godetevi poi il risultato a fine lavaggio!

Bicarbonato

Vecchio trucco della Nonna anche per il lavaggio a mano e ingrediente che non manca mai di essere presente in casa è il bicarbonato!

Dal momento che svolge un’azione leggermente abrasiva, è efficace per fare in modo che gli aloni bianchi non si attacchino in lavastoviglie, ma come usarlo?

Semplice, potete mettere 1 bicchiere di bicarbonato sul fondo della lavastoviglie e avviare il lavaggio a temperature alte, oppure spargere un po’ di bicarbonato direttamente sui bicchieri.

Sale grosso

Avete sempre pensato che l’uso del sale grosso sia finalizzato solo alla cucina? Errore!

Oltre alle sue fondamentali proprietà volte ad esaltare i sapori in cucina, il sale grosso è fantastico anche per risolvere l’enorme problema del calcare o delle macchie bianche.

Dunque, dovrete semplicemente mettere del sale grosso sul fondo della lavastoviglie e avviare un lavaggio a temperature elevate, altrimenti non si scioglierà per bene.

I bicchieri saranno brillanti come non mai!

Nel lavello

Se avete trovato le macchie bianche sui bicchieri e non volete procedere con un ulteriore lavaggio in lavastoviglie, allora è il momento di metterli nel lavello!

Riempite una delle due vaschette con dell’acqua calda e aggiungete il succo di 1 limone e mezzo bicchiere d’aceto. Mettete i bicchieri uno alla volta, distanziandoli per bene e lasciate così per almeno un paio d’ore.

Successivamente risciacquate e non ci vorrà molto prima di vederli brillare!