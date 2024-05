Perché per me l’Alloro è il miglior rimedio naturale per ogni stanza della casa

Da sempre a casa mia siamo solite avere l’alloro in dispensa non solo perché amiamo utilizzarlo per cucinare, ma anche in casa considerate le sue molteplici proprietà.

Questa pianta aromatica, infatti, è veramente una risorsa perché può essere usata in molte situazioni casalinghe. Insomma, per me è il miglior rimedio naturale per ogni stanza della casa!

Se vi state chiedendo cosa ha di così speciale, oggi vi dirò la mia!

Che cosa è

Ancora prima di vedere a cosa può servire questo ingrediente in casa, vediamo insieme cosa è e le sue proprietà.

Iniziamo col dire che l’alloro non è altro che una pianta aromatica che solitamente viene utilizzata in cucina per insaporire i piatti.

Il suo odore e sapore fresco, però, lo rendono anche un ingrediente in grado di portare un buon odore negli ambienti e rinfrescare l’aria.

Inoltre, gli oli essenziali contenuti nelle foglie di alloro vantano proprietà antibatteriche e antimicotiche efficaci per proteggere la casa da muffe e batteri.

In cucina

Per quanto riguarda la cucina, utilizzo l’alloro soprattutto per tenere lontani gli insetti che solitamente si ritrovano nelle dispense, come per esempio le farfalline della farina, le formiche e i pesciolini d’argento.

Tutto ciò che faccio è mettere delle foglie d’alloro fresche in tutti gli scomparti della dispensa, avendo cura di sostituirle quando diventano troppo secche.

Oltre ad utilizzarlo nei mobili, però, mi servo dell’alloro anche per eliminare la puzza che si accumula nel forno. Come faccio?

Ricopro una teglia con carta forno, ci spargo sopra una manciata di foglie di alloro e la metto nel forno preriscaldato a 180° per almeno 15/20 minuti, così che queste foglioline possano sprigionare il loro buon odore e assorbire tutta la puzza.

E se volete profumare la cucina, basta mettere le foglie di alloro in un pentolino con acqua, dopodiché porto ad ebollizione e il vapore che emanerà la pentola sprigionerà un profumo in tutta la stanza!

Nelle camere da letto

I benefici dell’alloro possono essere utili anche nelle camere da letto. In questi ambienti, infatti, utilizzo le foglie di alloro per proteggere gli armadi e i capi dalle tarme, le quali si nutrono dei nostri vestiti.

Quante volte, infatti, vi è capitato di scorgere un buco sul vostro maglione preferito?

In questo caso, metto qualche foglia tra le pieghe dei vestiti e nei cassetti poiché gli insetti non tollerano bene l’odore fresco e forte dell’alloro.

Oltre a tenere lontane le tarme e gli insetti, però, l’alloro aiuta anche a ridurre il tasso di umidità nell’armadio grazie alle sue proprietà assorbenti.

Perciò, io aggiungo anche sempre un sacchettino di tela riempito con foglie di alloro negli angoli. E come se non bastasse, la presenza dell’alloro negli armadi li rende anche super profumati!

In bagno

A mio parere, il bagno è l’ambiente della casa che più necessita di cura, in quanto è qui che riscontriamo vari problemi come il cattivo odore, l’eccesso di umidità e così via.

Sono felice di dirvi, però, che l’alloro può essere una manna dal cielo in questi casi, perché, come abbiamo già detto, ha proprietà assorbenti tali da ridurre il tasso di umidità e anche la puzza.

In questo caso, quindi, basterà aggiungere delle foglie di alloro in alcuni sacchetti e posizionarli, poi, nei vari punti del bagno. Un altro posto in cui posiziono l’alloro è lo scarico del bagno, in cui spesso avverto la puzza di fogna.

Sul balcone o sulle finestre

Poiché l’odore dell’alloro è forte ed è considerato un repellente per gli insetti, utilizzo qualche fogliolina anche sui balconi o sulle finestre, ovvero sui punti di accesso.

In particolare, applico questo rimedio durante i mesi caldi, quando c’è una maggior invasione di insetti quali moscerini, mosche, blatte, zanzare e così via.

Se voglio profumare tutta la casa

Infine, vediamo un trucchetto con l’alloro che può esservi utile per profumare tutta la casa! In cosa consiste? Nel mettere l’alloro nell’aspirapolvere!

Per aver un odore molto piacevole, io spezzetto 4 o 5 foglie di questa piantina aromatica e le metto nel sacchetto dell’aspirapolvere, dopodiché la aziono e la passo per tutta la casa.

Ovviamente, uso sempre delle foglie essiccate e non fresche per evitare che potrebbero marcire nel sacchetto.

Altri trucchetti con l’alloro (VIDEO)

E se volete conoscere altri trucchetti con l’alloro da provare in casa, ecco un video per voi!