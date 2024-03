Perché gli asciugamani scuri puzzano di più rispetto a quelli chiari?

Fortunatamente basta poco per prendere familiarità con le faccende di casa più importanti, tra cui l’organizzazione delle lavatrici e del bucato. Laviamo capi di ogni tipo in lavatrice, ma ciò che non può essere trascurato è il lavaggio degli asciugamani.

Per quanto mi riguarda, li lavo si può dire ogni giorno, eppure mi capita spesso che, al termine del lavaggio (oppure quando li uso per asciugarmi) non abbiano un buon profumo. L’aspetto “divertente” (se così vogliamo definirlo) è che mi capita più con gli asciugamani scuri che con quelli chiari o bianchi.

Perciò mi sono chiesta da cosa potesse dipendere e cosa potessi fare per risolvere la situazione.

Perché gli asciugamani scuri puzzano sempre?

Se come me, avete notato che i vostri asciugamani scuri tendono a sviluppare odori sgradevoli piuttosto facilmente, potete capire quanto questo sia frustrante. Ho fatto ricerche, cambiato detersivi, escogitato ogni tipo di trucchetto ma…

Non sono ancora riuscita a capire perché esattamente succede! Anche perché non mi accade anche con altre tipologie di vestiti.

Dopo aver approfondito in ogni modo possibile l’argomento, ho intuito che le fibre scure tendono a trattenere più umidità rispetto a quelle più chiare, creando un ambiente ideale per la proliferazione di batteri che causano questi cattivi odori.

Come ho cercato di risolvere

Fatta questa piccola premessa, ho imparato che se seguo i consigli di cui tra poco vi parlerò, riesco in parte a risolvere il problema.

Ho cercato di non tenerli troppo tempo nella cesta sporca

Un primo passo importante è stato evitare di lasciare gli asciugamani sporchi ammassati per troppo tempo nel cesto della biancheria sporca.

L’umidità e le impurità creano l’ambiente perfetto per gli odori. Quindi, consiglio di lavarli il prima possibile dopo l’uso. È ovvio che ognuno di noi ha le proprie esigenze. Al massimo cercate di farli asciugare un po’ prima di riporli, se non riuscite a lavarli subito.

Li ho divisi da altro bucato quando ho potuto

Visto che quando programmavo normalmente le mie lavatrice ho notato che gli asciugamani già da bagnati non erano molto profumati, Ho iniziato a separare gli asciugamani scuri da altri tipi di bucato, soprattutto quei pezzi che sono meno inclini a trattenere odori.

Questo in parte ha aiutato non solo a mantenere gli asciugamani più freschi, ma anche a trattarli più specificatamente con prodotti naturali adatti. E ora vi spiego perché.

Accumulando una lavatrice di soli asciugamani (o per la maggior parte almeno), ho potuto utilizzare temperature medio-alte nel lavaggio. Ciò mi ha permesso di eliminare meglio batteri e odori. È un equilibrio delicato per non danneggiare il tessuto, ma ritengo che sia essenziale per una pulizia profonda.

Per questo vi consiglio di leggere le etichette e, se possibile, usate temperature al di sopra dei 40 gradi per lavare al meglio gli asciugamani.

Uso l’aceto come ammorbidente

Un altro problema che ho riscontrato è il troppo detersivo o persino l’ammorbidente a generare la puzza di chiuso sugli asciugamani, oltre al fatto che si accumulano e fanno puzzare anche la lavatrice.

In questo caso l’aceto bianco è diventato il mio migliore alleato. Aggiungo mezza tazza di aceto al ciclo di risciacquo come ammorbidente naturale. Questo non solo ammorbidisce gli asciugamani, ma aiuta anche a eliminare gli odori e a pulire la lavatrice. È importante fare questo passaggio senza altre sostanze chimiche per evitare reazioni indesiderate.

Li faccio asciugare completamente all’aria

Infine l’asciugatura è fondamentale. Se gli asciugamani vengono asciugati completamente all’aria, preferibilmente in un’area ben ventilata o al sole, questo aiuta a eliminare qualsiasi residuo di umidità che potrebbe favorire la formazione di odori.

Ovviamente se temete che il sola possa sbiadirli, potete pensare di metterli al riparo dai raggi diretti. Ma ricordate di non aspettare la sera altrimenti accumuleranno umidità.

Regole che seguo ogni volta che li suo

Mantenere gli asciugamani freschi e profumati non è complicato, ma richiede attenzione e cura costanti. Ecco un elenco riassuntivo delle regole che osservo:

Non lasciare gli asciugamani sporchi ammassati per troppo tempo.

Separare gli asciugamani scuri da altro bucato.

Lavare a temperature medio-alte.

Utilizzare aceto bianco come ammorbidente naturale.

Far asciugare completamente gli asciugamani all’aria.

Adottando questi piccoli accorgimenti, ho notevolmente ridotto il problema degli odori sgradevoli nei miei asciugamani scuri. Spero che questi suggerimenti possano essere di aiuto anche a voi nella gestione quotidiana delle vostre pulizie. Ricordate, la chiave è la costanza e l’uso di prodotti naturali che rispettano sia l’ambiente sia i tessuti con cui vengono a contatto.