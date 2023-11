Quante volte vi è capitato di sentire un cattivo odore di fogna quando azionavate la lavatrice per lavare i vostri capi? È più frequente di quanto pensiamo!

Le motivazioni per cui questo accade sono da ricercare nella formazione del calcare e nei residui di detersivo e ammorbidente che vanno a depositarsi nei tubi di scarico.

Ma se pensate di non poter riuscire da sole ad eliminare quella puzza, vi sbagliate di grosso! Ci sono, infatti, dei trucchetti casalinghi molto efficaci. Vediamoli insieme!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà smacchianti, pulenti e, soprattutto, è in grado di assorbire i cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 1 tazza di prodotto all’interno del cestello e avviare il ciclo di lavaggio a vuoto.

Se lo preferite, potete anche aggiungere al bicarbonato alcune gocce di olio essenziale in modo da profumare anche questo elettrodomestico!

Aceto bianco

Come il bicarbonato, anche l’aceto bianco è molto efficace per pulire a fondo la vostra lavatrice e per rimuovere quella tanto odiata puzza.

Come se non bastasse, poi, questo ingrediente è in grado anche di rimuovere l’accumulo di muffa al suo interno!

Vi basterà, quindi, versare 2 tazze di prodotto all’interno del cestello e avviare un lavaggio a vuoto a temperature elevate.

Acido citrico

Quando si parla di ingredienti in grado di pulire a fondo la lavatrice, non si può non menzionare l’acido citrico, il quale è considerato un anticalcare naturale!

In questo caso, quindi, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, mescolare accuratamente in modo da favorire lo scioglimento dell’acido citrico e versare la soluzione così ottenuta nel cestello della lavatrice.

Dopodiché, avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte e il gioco è fatto!

Sale grosso

Sempre senza allontanarci troppo dalla dispensa, c’è un altro ingrediente che può venire in vostro soccorso per pulire a fondo la lavatrice: il sale.

Versate, quindi, 1 tazza colma di prodotto all’interno del cestello e, come già visto in precedenza, avviate un ciclo di lavaggio a vuoto a temperature alte in modo da far sciogliere bene il sale.

Succo di limone

Ah il limone! Questo agrume si sa è noto per le sue molteplici proprietà: pulente, sgrassante, sbiancante, anti-odore, anticalcare e così via.

Se la utilizzate in lavatrice, quindi, potete rimuovere tutto lo sporco nascosto e accumulato al suo interno!

Dovrete semplicemente filtrare il succo di limone fino a riempire un’intera tazza, versarla nel cestello e avviare, poi, il lavaggio a vuoto.

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo prodotto molto efficace per rimuovere soprattutto l’accumulo di muffa. Stiamo parlando dell’acqua ossigenata, la quale sebbene non sia propriamente naturale, vanta comunque un approccio ecologico.

Per utilizzarla, dovrete semplicemente aggiungere una tazza di acqua ossigenata nel cestello della lavatrice e avviare, poi, un ciclo di lavaggio a vuoto almeno a 60 gradi.

Per aiutarvi passo passo nella pulizia della vostra lavatrice, abbiamo pensato di preparare questo video molto dettagliato, con tanti rimedi naturali tra cui l’acqua ossigenata:

Avvertenze

Nel caso in cui la lavatrice dovesse continuare a dare problemi di cattivo odore, consultate il parere di un esperto.