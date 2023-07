Perché dovresti piantare uno spicchio d’aglio in balcone

Il suo sapore non è certo gradevole, ma spesso è l’ideale per completare la preparazione dei nostri piatti più buoni! Parliamo dell’aglio.

Unico e inimitabile, l’aglio può essere tranquillamente coltivato in orto o anche in vaso proprio sul balcone o in terrazza, in modo da ottenerne una vera e proprio bulbo dopo appena qualche mese.

Ma in pochi sanno che piantare uno spicchio d’aglio in balcone è anche… utile! Non ci credi? Ti spieghiamo il perché.

Allontana i parassiti

Sicuramente l’effetto principale e più noto dell’aglio piantato in balcone, nell’orto o in giardino è quello antiparassitario.

L’aglio interrato, infatti, sprigiona un odore un po’ pungente che funge da repellente contro alcuni dei parassiti più comuni delle piante, tra cui afidi e cocciniglia.

Metti, quindi, uno spicchio d’aglio in vaso in balcone per prevenire le infestazioni di questi parassiti.

N.B: se l’infestazione è ormai in corso, utilizza un prodotto specifico o un rimedio naturale per allontanare questi sgraditi ospiti!

Previene le malattie da fungo

Purtroppo, soprattutto nei mesi caldi, possono diffondersi delle malattie da fungo attraverso le spore che viaggiano da una pianta all’altra. Piantare dell’aglio in giardino o tenerne uno vicino alle altre piante può ridurre il rischio che questo si verifichi.

Oltre a questo effetto generico, gli spicchi d’aglio possono essere anche utilizzati per realizzare un macerato d’aglio da spruzzare sulle piante colpite che ha la funzione di indebolire il fungo e far scomparire la malattia.

Migliora la salute di altre piante

Se piantata nel terreno dove ci sono altre piante, l’aglio può favorirne lo sviluppo. Merito dei suoi composti fosforati che rinforzano le radici e la salute generale delle piante, aiutandole a crescere.

Tenere dell’aglio in una grande fioriera o anche a terra, in giardino, è quindi un toccasana per tutte le tue altre piante.

Ti dà una riserva di bulbi

Dopo 5-6 mesi dall’aver piantato lo spicchio, è arrivato il momento di raccogliere il bulbo.

Questo può essere raccolto e utilizzato in tantissimi modi per insaporire le tue pietanze. Interra più spicchi per ottenere una vera e propria riserva di bulbi.

Come fare per piantarlo?

Adesso che abbiamo visto tutti i suoi vantaggi, non ci resta che piantarne uno spicchio! Ecco come fare.

Innanzitutto dobbiamo rimuovere la membrana esterna di ogni spicchio, ottenendo solo la sua parte centrale e facendo sempre attenzione a non danneggiarlo o rovinarlo.

Poi, prepariamo un vaso di medie dimensioni, riempiendolo di un terriccio morbido e con un alto contenuto di sostanze nutritive. L’ideale è arricchire il terriccio con sabbia e un po’ di torba.

Ora dobbiamo interrare lo spicchio, seppellendolo a circa 3-5 cm di profondità dopo aver inumidito il terreno. Se utilizziamo un vaso molto grande o a terra nell’orto, possiamo piantare più spicchi, tenendoli però a una distanza di almeno 10-15 cm l’uno dall’altro o comunque non troppo vicini ad altre piante.

Adesso è il momento di innaffiare. Teniamo il terreno sempre umido con innaffiature regolari ma mai troppo abbondanti. Dopo qualche settima, spunteranno le foglie dal terriccio!