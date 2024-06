I Rimedi che funzionano davvero per pulire il Soffione della Doccia

La pulizia della Doccia, almeno quella profonda e “settimanale”, richiede sempre un po’ di tempo in più, soprattutto se notiamo con la coda dell’occhio che il soffione è bello pieno di calcare!

Alla fine, è una cosa che può capitare di frequente, soprattutto se (come a casa mia) hai l’acqua molto dura: basta un minimo di disattenzione per avere un aspetto trascurato!

Visto che i rimedi per pulire il soffione sono diversi, possiamo vedere quelli che sono più efficaci e in grado di sciogliere facilmente i pezzi di calcare.

Acido citrico

Nella mia esperienza con i rimedi naturali, una delle scoperte più piacevoli è stato l’acido citrico, soprattutto per le sue proprietà anticalcare, per me davvero potenti, devo ammetterlo. Si può usare in diversi modi, anche per ciò che riguarda la pulizia del soffione. Ma adesso vedremo l’ammollo in bacinella, ottima per un soffione molto incrostato.

Ecco come fare:

riempi una bacinella con acqua calda e aggiungi 2-3 cucchiai di acido citrico; immergi il soffione della doccia nella bacinella e lascialo in ammollo per almeno un’ora; dopo l’ammollo, utilizza un vecchio spazzolino per strofinare delicatamente le zone incrostate; risciacqua con acqua calda e asciuga con un panno morbido.

Se hai difficoltà a smontare il soffione, oppure è completamente fisso alla parete, puoi optare per il metodo del sacchetto, inserendo un cucchiaio colmo di acido citrico. In questo video ti mostro come fare passo passo. Noterai che lo uso per i rubinetti, ma è applicabile anche al soffione:

Aceto bianco

Un rimedio che ho adottato nella mia routine quotidiana è l’aceto bianco, soprattutto quello di alcol. Visto che hanno tutti più o meno la stessa efficacia, puoi usare quello che preferisci anche per la pulizia della doccia. Si tratta di un rimedio versatile, efficace quasi quanto l’acido citrico (l’acido citrico per me ha un potenza maggiore), e puoi usarlo per lucidare diverse superfici della casa, come l’acciaio. Nel caso del soffione della doccia, preferisco usare l’aceto bianco per una pulizia quotidiana, o quando il calcare non è così incrostato.

Ecco il mio consiglio:

versa dell’aceto bianco in uno spruzzino;

ogni giorno, dopo l’ultimo utilizzo della doccia , spruzza l’aceto direttamente sul soffione;

, spruzza l’aceto direttamente sul soffione; lascia agire per qualche minuto e poi sciacqua con acqua tiepida.

Se credi che possa essere aggressivo, puoi pensare di miscelarlo con acqua in parti uguali, così diventa più delicato.

Un consiglio importante: a volte, nonostante tutti i nostri sforzi, alcuni fori del soffione possono rimanere otturati. Non credere però che il tuo soffione sia da buttare! Usa i rimedi che ti ho suggerito e in aggiunta serviti di un ago. Basta infilare delicatamente l’ago nei fori otturati per rimuovere il calcare. Una volta fatto, il flusso dell’acqua tornerà regolare come prima.

Come evitare l’accumulo di calcare sul soffione

Prevenire è meglio che curare, no? E questo vale anche per la pulizia del soffione della doccia. Per evitare l’accumulo di calcare, ecco alcuni semplici consigli da seguire:

pulisci il soffione regolarmente con aceto bianco, come descritto prima;

se non hai l’aceto a portata di mano, ricorda almeno di asciugare bene il soffione con un panno;

cerca di fare una pulizia profonda con acido citrico mensilmente, così da non accumulare troppo calcare,

considera l’installazione di un addolcitore d’acqua se vivi in un’area con acqua particolarmente dura.

In questo modo, dovresti aver risolto del tutto il problema del calcare sul soffione!