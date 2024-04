Aceto di Alcol nella Doccia: quando usarlo e dove non usarlo

Due parole: Aceto e Doccia. Il primo è uno dei rimedi che abbiamo imparato di più per la pulizia della casa. La seconda è il posto più soggetto a sporco, umidità e muffa.

Visto che ci tengo molto alla cura della mia Doccia, so bene che usando questa tipologia di aceto riesco ad ottenere risultati ottimi. Oggi ho pensato di usarlo come unico rimedio, e di spiegarvi in che quantità usarlo, dove usarlo e dove invece è meglio non adoperarlo.

Lo spray fai da te che preparo per la doccia

L’accumulo di sporco e residui calcarei nella doccia può essere una vera sfida. Potreste utilizzare anche dell’aceto puro su un panno, ma quando devo pulire tutta la doccia preferisco fare uno spray fai-da-te a base di aceto di alcol.

Per prepararlo, avrete bisogno di 250 ml di aceto di alcol, 250 ml d’acqua e 1 cucchiaino di sapone per piatti .

. Unite gli ingredienti in una bottiglia spray vuota e agitatela con energia. Questo assicura che il sapone si disperda uniformemente nell’aceto, creando una soluzione pulente pronta all’uso.

Una piccola precisazione: potreste anche evitare di usare il sapone per i piatti. Ma quando una doccia presenta calcare ostinato e sporco generale, è meglio aggiungere un goccio di tensioattivo, che non guasta mai!

Come lo Uso per Togliere gli Aloni dalle Piastrelle

Le piastrelle della doccia sono la zona che più non sopporto pulire, a causa di aloni e residui: le rendono opache, quasi come fossero consumate.

Vi basta spruzzare la soluzione spray all’aceto direttamente sulle piastrelle e lasciar agire gusto qualche secondo.

Poi occorre passare una spugnetta umida sulle zone più critiche. I movimenti dovrebbero essere leggeri ma efficaci, seguiti da un risciacquo finale con acqua pulita.

Se non sono soddisfatta del risultato, procedo per la seconda volta seguendo gli stessi step. Poi asciugo bene con un panno pulito.

Ottimo per il soffione e l’acciaio della doccia

L’aceto di alcol non solo combatte lo sporco ma può anche far risplendere gli elementi in acciaio della vostra doccia. Nel discorso rientrano miscelatore, componenti in acciaio varie e il temibile soffione della doccia.

Mi piace usare lo spray di acqua e aceto di alcol perché mi permette di raggiungere facilmente tutti i punti della doccia, e senza per forza smontare il soffione. Se poi avete bisogno di dedicarvi solo a questa pulizia, ecco il metodo con la bacinella (qui uso l’acido citrico, al suo posto vanno bene 2-3 bicchieri di aceto di alcol nella bacinella d’acqua).

Sui vetri della doccia

Per i vetri della doccia tengo spesso lo spray a portata di mano, perché così ho modo di lucidarli tra un utilizzo e l’altro. Il calcare tende a opacizzare i vetri, ma un’applicazione della nostra miscela spray seguita da una leggera pulizia con panno o pelle di daino eliminerà ogni traccia.

Per fare prima, tendo a legare lo straccio intorno a un coperchio, che mi rende la pulizia ancora più veloce:

Dove non si usa l’Aceto di Alcol

È importante ricordare che non tutte le superfici apprezzano l’aceto di alcol. Il marmo, per esempio, e altre superfici delicate possono effettivamente subire danni dall’acidità dell’aceto.

In questi casi, è meglio optare per metodi di pulizia alternativi per evitare spiacevoli sorprese, o almeno provare in un angolo nascosto se non si è sicuri del materiale da pulire.

Usa l’Acqua ossigenata in caso di muffa

A volte, ci si può imbattere in problemi di muffa nella doccia che l’aceto di alcol da solo non può affrontare.

Per questo meglio usare l’acqua ossigenata (quella al 3%) come soluzione naturale. Spruzzatela pura sulla muffa, lasciatela lavorare per circa un’ora e poi procedete alla rimozione tamponando e mai strofinando, sempre indossando guanti.

Oppure potete usare questo metodo con i batuffoli di ovatta, in caso di macchie molto ostinate: